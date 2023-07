Extrait de la plainte

Ses accords d’arbitrage prévoient en effet que les ex-employés doivent payer une somme symbolique pour déposer leurs réclamations auprès de JAMS (pour Judicial Arbitration and Mediation Services, un cabinet d'avocat qui propose un service d’arbitrage et de médiation judiciaire), mais qu’après cela, Twitter doit payer « tous les autres frais d’arbitrage ». Face à la perspective de payer peut-être des millions de dollars en frais pour environ 2 000 ex-employés licenciés, Twitter a envoyé une lettre à JAMS début juin, demandant que les frais soient plutôt partagés entre les parties. Cependant, accéder à cette demande serait une violation des règles de JAMS. Ainsi, JAMS a répondu à Twitter qu’il ne procéderait à aucun arbitrage qui ne respecterait pas ses normes, selon la plainte.Après cela, Twitter aurait a indiqué à JAMS qu’il « refuserait de procéder à des arbitrages dans la plupart des États en dehors de la Californie », en joignant « une liste de 891 arbitrages dans lesquels il refusait de procéder ». Le geste de Twitter pour éviter de payer les frais d’arbitrage aurait mis des centaines d’ex-employés dans une situation apparemment sans issue, suggère leur plainte. Ils auraient dû choisir entre renoncer à l’obligation de Twitter de payer leurs frais d’arbitrage ou risquer que JAMS décline d’arbitrer leurs cas entièrement. Certains d’entre eux auraient décidé de poursuivre une troisième option, en demandant à un tribunal d’obliger Twitter à s’engager dans l’arbitrage avec « tous les anciens employés de Twitter aux États-Unis qui ont déposé des demandes d’arbitrage contre Twitter auprès de JAMS ».Une avocate représentant les ex-employés, Shannon Liss-Riordan, a déclaré que Twitter ne semblait pas réaliser à quel point le coût de forcer l’arbitrage avec autant d’employés serait élevé. Elle a suggéré que maintenant que Twitter « a fait son lit, il ne veut pas s’y coucher ».Selon le site web de JAMS, les frais d’arbitrage varient, principalement en raison des honoraires professionnels. Ceux-ci sont basés sur les taux horaires fixés par les arbitres individuels, il est donc difficile de les mesurer avec précision. Cependant, quoi qu’il en soit, le coût serait facilement élevé. Twitter devrait payer 2 000 dollars par demande reconventionnelle, plus être responsable des honoraires professionnels couvrant toutes les « audiences, la lecture et la recherche avant et après l’audience, et la préparation des sentences », ainsi qu’une redevance de gestion des cas qui est de 13 % des honoraires professionnels.Il n'est pas clair si Twitter pourrait réussir à esquiver ces frais ou si Twitter, à court d'argent, pourrait simplement retarder le paiement d'une autre facture. Le site Web de JAMS note que le but de la suspension de l'arbitrage n'est pas de donner une issue aux entreprises mais d'alerter les anciens employés afin qu'ils « puissent demander réparation appropriée devant un tribunal compétent ».Liss-Riordan a déclaré qu'elle avait continué à déposer des demandes d'arbitrage pour d'anciens employés, ainsi qu'à répondre à des réclamations d'employés actuels qui ont récemment dénoncé Twitter pour ne jamais avoir payé les primes annuelles promises.Le requérant Fabien Ho Ching Ma, en son propre nom et au nom d'autres anciens employés de Twitter dans une situation similaire avec lesquels Twitter a refusé de s'engager dans un arbitrage - bien qu'il ait contraint les employés à arbitrer leurs réclamations - dépose cette requête pour obliger l'arbitrage contre Twitter, conformément aux clauses des conventions d'arbitrage signées par les parties.Depuis l'acquisition de Twitter par Elon Musk en octobre 2022, l'entreprise a été accusée de divers actes illégaux, notamment de ne pas avoir payé les employés licenciés qui devaient recevoir des indemnités de départ, de discriminer les employés sur la base du sexe, de la race, de l'âge et du handicap, de ne pas avoir de payer les primes promises, en violation de la loi WARN et de la FMLA, et d'autres violations. Environ 2 000 anciens employés de Twitter ont tenté de poursuivre des demandes d'arbitrage contre l'entreprise, à la suite de la décision réussie de Twitter d'imposer l'arbitrage dans plusieurs recours collectifs fédéraux devant les tribunaux contre elle.Le requérant et ces milliers d'autres anciens employés de Twitter ont signé des accords d'arbitrage presque identiques qui stipulent qu'ils s'appliquent à tout litige découlant de ou lié à leur emploi avec Twitter ou à la séparation de leur emploi [...].Le requérant Fabien Ho Ching Ma a déposé sa demande d'arbitrage le 11 janvier 2023. Un arbitre a été nommé dans son dossier et une audience finale était prévue pour décembre 2023.Cependant, le 2 juin 2023, après qu'environ 2 000 arbitrages individuels aient été déposés à son encontre, Twitter a fait marche arrière. Bien que sachant que les règles de JAMS exigent que les employeurs paient l'intégralité des frais d'arbitrage dans les affaires d'emploi en vertu des normes minimales, Twitter a soumis une lettre à l'avocate générale de JAMS, Sheri Eisner, demandant que tous les frais d'arbitrage soient répartis également entre les parties (dans tous les États autres que la Californie et quelques autres États, dont le Nevada et l'Oregon). L'avocat des demandeurs s'y est rapidement opposé.Le 21 juin 2023, JAMS a répondu à la lettre de Twitter, réaffirmant que les normes minimales étaient applicables et déclarant que JAMS refuserait d'administrer les arbitrages dans lesquels l'employeur n'accepterait pas de se conformer aux normes minimales.Le 28 juin 2023, Twitter a envoyé une autre lettre à JAMS l'informant que Twitter refuserait de procéder à des arbitrages dans la plupart des États en dehors de la Californie. Il a joint une liste de 891 arbitrages dans lesquels il refusait de procéder, y compris celui du requérant.Le 30 juin 2023, JAMS a informé les parties qu'il refuserait d'arbitrer tout litige dans lequel Twitter refusait de payer les frais requis et les demandeurs n'avaient pas renoncé à l'application des normes minimales. Peu de temps après, JAMS a informé les parties que les conférences et audiences prévues dans ces affaires seraient annulées.Le requérant a déposé cette pétition en son nom et au nom des autres employés dans une situation similaire qui ont déposé des demandes d'arbitrage contre Twitter cherchant à obliger Twitter à arbitrer leurs cas, conformément aux termes de la convention d'arbitrage que Twitter a rédigée et signée, qui comprenait les règles JAMS et a ainsi incorporé les normes minimales pour les affaires d'emploi, exigeant que l'employeur supporte l'intégralité des honoraires de l'arbitre.Bien qu'il semble que la plupart des employés licenciés lors des licenciements massifs de Twitter aient du mal à tenir Twitter responsable des accords avec les employés, au moins un ancien employé a récemment remporté une victoire contre la société de médias sociaux.Twitter a conclu un accord avec l'ingénieur logiciel Alexis Camacho, a rapporté Bloomberg. Ce règlement intervient après que le National Labor Relations Board (NLRB) a décidé que Camacho était « illégalement sanctionné » pour avoir participé à une manifestation contre le licenciement de milliers de travailleurs. Camacho avait été licencié en octobre 2022, après avoir refusé de signer un accord de confidentialité et de renoncer à ses droits de poursuivre Twitter. Il avait alors déposé une plainte auprès du NLRB, qui avait ordonné à Twitter de le réintégrer et de lui verser des indemnités.Une porte-parole du NLRB, Kayla Blado, a déclaré à Bloomberg que si Twitter n'avait pas réglé, le NLRB aurait déposé une plainte. La loi fédérale protège le droit des travailleurs de discuter des conditions de travail et de prendre des mesures collectives.Les termes du règlement de Twitter avec Camacho n'ont pas été divulgués. Cependant, Liss-Riordan a également représenté Camacho, et elle a déclaré à Bloomberg qu'elle était « très satisfaite » de la « résolution équitable » obtenue dans cette affaire.Liss-Riordan prévoit de continuer à faire pression sur Twitter pour parvenir à des résolutions tout aussi équitables avec des milliers d'autres employés licenciés lésés. Mais ces batailles semblent susceptibles d'être plus longues.« Nous sommes impatients de faire valoir les droits de nos clients restants par le biais de litiges, d'arbitrage et partout où nous le pouvons », a déclaré Liss-Riordan à Bloomberg.Twitter n’est pas la seule entreprise technologique à avoir recours aux clauses d’arbitrage obligatoire pour éviter les poursuites judiciaires. D’autres géants comme Google, Facebook ou Amazon ont également adopté cette pratique, qui est souvent critiquée par les défenseurs des droits des travailleurs comme une façon de limiter l’accès à la justice et de dissimuler les abus.Toutefois, certaines entreprises ont renoncé à ces clauses face à la pression des employés ou du public. Par exemple, Google a annoncé en 2019 qu’il mettait fin à l’arbitrage obligatoire pour tous les cas de harcèlement ou de discrimination au travail, après qu’une vague de protestations a éclaté suite à des révélations sur des cas de harcèlement sexuel impliquant des dirigeants de l’entreprise.Il reste à voir si Twitter suivra cet exemple ou s’il continuera à se battre contre ses anciens employés devant les arbitres. Quoi qu'il en soit, cette affaire montre que les clauses d'arbitrage obligatoire ne sont pas une solution miracle pour éviter les conflits au travail, et qu'elles peuvent même se révéler contre-productives pour les employeurs qui en abusent.Sources : plainte