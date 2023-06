5 ans après, 15 experts du stockage des données se prononcent sur le RGPD : le RGPD a-t-il été un succès, un échec ou quelque chose entre les deux ? Le RGPD a-t-il atteint les objectifs fixés ?

Selon l’étude ESG 2022 sur le rôle stratégique et évolutif de la gouvernance des données, environ 35 % des données totales sont des informations personnelles identifiables (PII) ou autres données sensibles. Avec la montée en flèche des ransomwares et violations de données, le besoin de protéger les données et la nécessité d'une réglementation en matière de confidentialité des données sont évidents. Malgré cela, l'introduction du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne en 2018, avec ses règles strictes et ses lourdes amendes, a provoqué une onde de choc dans le monde des affaires. Cinq ans après son entrée en vigueur, nous nous sommes entretenus avec un panel d'experts sur l'impact du RGPD, sur la question de savoir s'il peut être considéré comme un succès et sur les prochaines étapes dans le monde de la conformité.Le RGPD a été qualifié d'exemple parfait, où les lois de l'UE influencent la réglementation au-delà des frontières européennes. Ayant un impact sur toute organisation dans n'importe quelle partie du monde qui traite avec des individus européens, le RGPD a transformé le paysage mondial de la confidentialité des données, comme le soulignent plusieurs de ces experts.Sergei Serdyuk, vice-président de la gestion des produits chez l'éditeur de logiciels de sauvegarde NAKIVO, souligne qu'il a "David Norfolk, responsable du développement et de la gouvernance au sein de la société d'études de marché Bloor, décrit le RGPD comme un modèle pour d'autres réglementations mondiales : "Mikkel Oxfeldt, conseiller général et avocat chez Keepit, fournisseur de services de gestion et de protection des données dans le nuage, reconnaît que le RGPD a propulsé les discussions sur la confidentialité des données au premier plan à l'échelle mondiale. Cinq ans plus tard, "Aditya Fotedar, DSI de Tintri, fournisseur de plateformes auto-adaptatives et intelligentes, explique que si le RGPD a apporté des changements significatifs, ceux-ci s'appuient sur les réglementations existantes : ".": lorsqu'il s'agit d'acheter et de déployer de nouvelles technologies dans les centres de données, l'introduction du RGPD a fait passer la conformité et la sécurité au premier plan.Paul Speciale, CMO de l'entreprise de stockage défini par logiciel et de gestion des données Scality, souligne que "".Bruce Kornfeld, directeur marketing chez StorMagic, une entreprise spécialisée dans les données de pointe, partage cet avis : "Enfin, M. Oxfeldt suggère que le RGPD a influencé le choix des fournisseurs tiers. En vertu du RGPD, les entreprises sont responsables des données qu'elles partagent avec des tiers. Il explique : ".": Gartner prévoit qu'en moyenne, le budget annuel d'une grande organisation pour la protection de la vie privée dépassera les 2,5 millions de dollars d'ici 2024. On a demandé à ces experts pourquoi et comment les exigences en matière de confidentialité des données ont eu un impact sur les budgets informatiques.M. Serdyuk explique que l'impact dépend du niveau de préparation de l'organisation à la conformité, le RGPD entraînant de nouvelles dépenses informatiques, notamment la mise à jour de l'inventaire de protection des données. "Tsvetomira Godinova, spécialiste senior de la conformité chez l'éditeur de solutions de cyberprotection Acronis, souligne les exigences qui pèsent sur les ressources internes : "M. Kornfeld souligne que le RGPD a eu un impact négatif sur la capacité des fournisseurs de services à trouver de nouveaux clients, car beaucoup choisissent de ne pas accepter l'utilisation de cookies et/ou d'accords de confidentialité qui permettent le ciblage marketing. Serdyuk ajoute qu'il "Norfolk souligne que "".Selon M. Oxfeldt, il ne fait aucun doute que le coût du RGPD en vaut la peine : "."en 2020, deux ans après l'entrée en vigueur du RGPD, un rapport d'étape de l'UE a qualifié sa mise en œuvre de succès. Le règlement a été critiqué par des organismes de surveillance, des experts et des activistes, notamment pour sa capacité à s'attaquer aux affaires de BigTech. Cette année, la Commission européenne proposera une nouvelle loi visant à préciser les règles de procédure relatives à l'application du RGPD dans les affaires transfrontalières.Mme Godinova explique : "", poursuit Mme Godinova. "Bryan Betts, analyste principal chez Freeform Dynamics, société de recherche et d'analyse dans le domaine des technologies de l'information, explique : "M. Serdyuk ajoute : "".Mme Godinova décrit l'introduction du RGPD comme un "" pour les secteurs privé et public, expliquant que "".Selon le GSE1, la "" est le deuxième défi le plus fréquemment cité par les organisations lors de la mise en œuvre et de la gestion des initiatives de gouvernance des données. Plus d'un tiers (36 %) des personnes interrogées ont cité cette difficulté. "La quantité excessive de données à gérer, qui limite les capacités d'intelligence des données" est le défi le plus fréquemment cité (37%). Parmi les autres obstacles importants, citons "le trop grand nombre d'applications/technologies de gouvernance des données à gérer" (35 %) et "l'absence de solutions unifiées de gouvernance des données" (30 %). Le "nombre de réglementations à suivre" a été un défi pour 27 % des personnes interrogées.Selon Paul Speciale, "".Bryan Betts ajoute qu'"".Les défis sont toutefois plus importants, comme le souligne Randy Kerns, stratège et analyste principal au sein de la société d'analyse informatique Evaluator Group : "".Les experts s'accordent à dire qu'il est inévitable que les réglementations en matière de protection de la vie privée continuent à se normaliser dans le monde entier.M. Oxfeldt, "Selon M. Kornfeld, StorMagic ne prévoit pas de ralentissement de cette tendance. Le changement que nous verrons, c'est que l'innovation va démarrer et qu'il y aura de plus en plus d'entreprises de marketing qui trouveront de nouvelles façons de cibler les utilisateurs, tout en se conformant au GDPR et à d'autres réglementations similaires sur la confidentialité des données.Mme Godinova partage cet avis et affirme que les utilisateurs finaux attendent des organisations "".Christophe Bertrand, analyste principal chez ESG, souligne les opportunités qui s'offrent aux entreprises de gestion des données : "Pour M. Kerns, la sécurité doit être la priorité du moment : "M. Speciale partage cet avis : "".Curtis Anderson, architecte logiciel chez Panasas, un fournisseur de solutions de données pour les applications de haute performance et d'IA, résume : "."Mais, que le RGPD ait été traité ou non, il est clair qu'il a changé la conversation autour de la confidentialité des données et qu'il a eu un impact profond et durable. Laissons le mot de la fin à Fotedar de Tintri : "".Source : Federica Monsone, A3 CommunicationsTrouvez-vous l'avis de ces experts pertinents ?Comment perceviez-vous le RGPD à ces débuts ? votre avis est-il resté le même ou a-t-il évolué ?fleche: La Grande-Bretagne veut s'éloigner d'un copier-coller du RGPD tandis qu'elle modifie ses règles de confidentialité post-Brexit, qui seraient basées sur « le bon sens, pas sur des cases à cocher » fleche: Un site Web condamné à une amende par un tribunal allemand pour avoir divulgué l'adresse IP d'un visiteur via Google Fonts, le propriétaire du site risque une peine de prison en cas de récidive fleche: L'Union européenne se prépare à corriger le RGPD en améliorant la façon dont il est appliqué. Un texte est attendu avant cet été, selon une page récemment publiée sur son site Web