L'exception de la fouille à la frontière appliquée aux objets physiques a une longue histoire

Les cours d'appel ont restreint l'application de l'exception de perquisition à la frontière aux données numériques

La Cour Smith a appliqué à juste titre le test d'équilibre de Riley

Tout comme dans l'affaire Riley, le téléphone portable contient probablement d'énormes quantités d'informations très sensibles - y compris des copies des communications passées de cette personne, des enregistrements de ses mouvements physiques, des historiques de transactions potentielles, des historiques de navigation sur Internet, des détails médicaux, et plus encore ... Aucun voyageur ne s'attendrait raisonnablement à renoncer à ses intérêts en matière de protection de la vie privée dans tout cela simplement en emportant un téléphone portable lorsqu'il rentre chez lui après un voyage à l'étranger. Tout comme dans l'affaire Riley, le téléphone portable contient probablement d'énormes quantités d'informations très sensibles - y compris des copies des communications passées de cette personne, des enregistrements de ses mouvements physiques, des historiques de transactions potentielles, des historiques de navigation sur Internet, des détails médicaux, et plus encore ... Aucun voyageur ne s'attendrait raisonnablement à renoncer à ses intérêts en matière de protection de la vie privée dans tout cela simplement en emportant un téléphone portable lorsqu'il rentre chez lui après un voyage à l'étranger.

Certes, ces données peuvent contenir des informations utiles au gouvernement pour déterminer si une personne doit être autorisée à entrer dans le pays, mais le gouvernement n'a pas vraiment intérêt à bloquer l'entrée des informations elles-mêmes, ce qui est le fondement historique de l'exception relative aux perquisitions à la frontière. Certes, ces données peuvent contenir des informations utiles au gouvernement pour déterminer si une personne doit être autorisée à entrer dans le pays, mais le gouvernement n'a pas vraiment intérêt à bloquer l'entrée des informations elles-mêmes, ce qui est le fondement historique de l'exception relative aux perquisitions à la frontière.

Étant donné que les intérêts du gouvernement dans la recherche sans mandat des données d'un téléphone portable sont beaucoup plus faibles que ses intérêts dans la recherche sans mandat d'objets physiques, et que les intérêts de la vie privée d'un voyageur dans les données de son téléphone portable sont beaucoup plus forts que ses intérêts de la vie privée dans ses bagages, la Cour conclut que le même test d'équilibre qui donne lieu à l'exception de recherche à la frontière ne peut pas soutenir son extension aux recherches sans mandat de téléphones portables à la frontière. Étant donné que les intérêts du gouvernement dans la recherche sans mandat des données d'un téléphone portable sont beaucoup plus faibles que ses intérêts dans la recherche sans mandat d'objets physiques, et que les intérêts de la vie privée d'un voyageur dans les données de son téléphone portable sont beaucoup plus forts que ses intérêts de la vie privée dans ses bagages, la Cour conclut que le même test d'équilibre qui donne lieu à l'exception de recherche à la frontière ne peut pas soutenir son extension aux recherches sans mandat de téléphones portables à la frontière.

Le travail de l'EFF est en train de faire la différence

Avec l'affaire United States v. Smith, un juge du tribunal de district de New York est entré dans l'histoire en étant le premier tribunal à statuer qu'un mandat est nécessaire pour la fouille d'un téléphone portable à la frontière, "" (bien que d'autres tribunaux de district aient voulu le faire).L'EFF se réjouit de cette décision, étant donné qu'elle plaide depuis près de dix ans devant les tribunaux et le Congrès en faveur de la délivrance d'un mandat pour les fouilles de dispositifs électroniques à la frontière. Si l'affaire fait l'objet d'un appel devant le Second Circuit, nous demandons instamment à la cour d'appel de confirmer cette décision historique.Le service américain des douanes et de la protection des frontières (U.S. Customs & Border Protection - CBP) se prévaut d'une large autorité pour effectuer des fouilles sans mandat, et souvent sans soupçon, à la frontière, ce qui inclut les points d'entrée aux frontières terrestres, les aéroports internationaux et les ports maritimes.Depuis un siècle, la Cour suprême reconnaît l'existence d'une exception à l'obligation de mandat prévue par le quatrième amendement pour les fouilles aux frontières, autorisant non seulement les fouilles sans mandat, mais aussi souvent les fouilles sans soupçon de bagages et d'autres objets franchissant la frontière.Le nombre de fouilles d'appareils sans mandat à la frontière et l'importante atteinte à la vie privée qu'elles représentent ne font qu'augmenter. Au cours de l'année fiscale 2022, le CBP a effectué un nombre record de 45 499 fouilles d'appareils.La Cour suprême n'a pas encore examiné l'application de l'exception relative aux fouilles à la frontière des smartphones, des ordinateurs portables et autres appareils électroniques qui contiennent l'équivalent de millions de pages d'informations décrivant les détails les plus intimes de nos vies, bien que nous lui ayons demandé de le faire en 2021.Les cours d'appel fédérales se sont toutefois penchées sur cette question et ont limité l'autorité du CBP.Dans l'affaire United States v. Cano (2019), le neuvième circuit a estimé qu'un mandat était nécessaire pour la fouille d'un appareil à la frontière en vue de rechercher des données autres que la "", telle que la pornographie enfantine. De même, le quatrième circuit, dans l'affaire United States v. Aigbekaen (2019), a estimé qu'un mandat était nécessaire pour une fouille médico-légale d'un appareil à la frontière à l'appui d'une enquête criminelle nationale.Ces tribunaux et le tribunal Smith ont été informés par l'affaire Riley v. California (2014). Dans cette affaire qui a fait date, la Cour suprême a estimé que la police devait obtenir un mandat pour fouiller le téléphone portable d'une personne arrêtée.Dans notre plaidoyer, nous avons toujours soutenu que le cadre analytique de Riley devrait déterminer si l'exception de fouille à la frontière s'applique aux téléphones portables et à d'autres appareils électroniques. C'est précisément ce qu'a fait le tribunal Smith : "Dans l'affaire Riley, la Cour suprême a appliqué un test d'équilibre, mettant en balance les intérêts du gouvernement dans l'accès sans mandat et sans soupçon aux données d'un téléphone portable à la suite d'une arrestation, et les intérêts de la personne arrêtée en matière de protection de la vie privée, compte tenu de la profondeur et de l'étendue des informations personnelles stockées sur les téléphones portables modernes.En analysant les intérêts du gouvernement, la Cour Riley a pris en compte les raisons traditionnelles d'autoriser les fouilles sans mandat de la personne arrêtée : protéger les officiers d'une personne arrêtée qui pourrait utiliser une arme contre eux, et empêcher la destruction de preuves.La Cour Riley n'a trouvé qu'un faible lien entre les données numériques et ces motifs traditionnels de fouille sans mandat des personnes arrêtées. La Cour a estimé que "" et qu'il est peu probable que les associés de la personne arrêtée effacent à distance les données numériques.La Cour Riley a également expliqué comment les téléphones portables modernes peuvent en fait révéler la "", et que les individus ont donc des intérêts importants et sans précédent en matière de protection de la vie privée dans les données de leur téléphone portable.Tout bien considéré, la Cour Riley a estimé que l'exception traditionnelle à l'exigence de mandat pour les perquisitions entre l'incident et l'arrestation ne s'appliquait pas aux téléphones portables.La Cour Smith a correctement appliqué le test d'équilibre de Riley dans le contexte frontalier, en notant que les intérêts de la vie privée des voyageurs dans leurs données numériques sont également importants :En analysant les intérêts du gouvernement dans l'accès sans mandat aux données des téléphones portables à la frontière, la cour Smith a pris en compte les justifications traditionnelles de l'exception de fouille à la frontière : selon les termes du juge, "". En particulier, le gouvernement a tout intérêt à procéder à des fouilles sans mandat des bagages et autres contenants afin d'identifier les marchandises soumises à des droits de douane (taxes à l'importation) et les articles considérés comme de contrebande ou qui pourraient être nuisibles s'ils étaient introduits dans le pays, tels que les drogues ou les armes.Après avoir examiné ces justifications traditionnelles de l'exception relative aux perquisitions à la frontière dans le contexte des téléphones portables modernes, le tribunal Smith a conclu que "".Le tribunal s'est concentré sur l'Internet et le stockage cloud, en déclarant : "" parce que toutes les données qui peuvent être trouvées sur un téléphone portable - même la contrebande numérique - "". Il en va différemment des objets physiques qui, s'ils sont fouillés sans mandat, peuvent être efficacement interceptés et, par conséquent, empêchés d'entrer dans le pays.Le tribunal Smith a ensuite expliqué que :C'est ainsi que la Cour Smith a conclu :L'application par le tribunal Smith du test d'équilibre de Riley est presque identique aux arguments que nous avons présentés à maintes reprises.Le tribunal Smith a également cité Cano, dans lequel le Ninth Circuit s'est largement engagé dans le mémoire d'amicus curiae de l'EFF, même s'il n'est pas allé jusqu'à exiger un mandat dans tous les cas. Le tribunal Smith a reconnu qu'aucune cour d'appel fédérale "".Nous sommes heureux de constater que nos arguments progressent dans le système judiciaire fédéral et qu'ils sont enfin pris en compte. Nous espérons que le Second Circuit confirmera cette décision et que d'autres tribunaux, y compris la Cour suprême, auront le courage de suivre cet exemple et de protéger la vie privée.