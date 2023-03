Le "Restrict Act" donnerait au secrétaire au commerce, Gina Raimondo, le pouvoir "" de technologies étrangères.La législation s'appliquerait aux technologies provenant de Chine, de Russie, de Corée du Nord, d'Iran, du Venezuela et de Cuba.TikTok, qui appartient à la société chinoise Bytedance, n'est pas explicitement mentionnée dans le projet de loi, bien que l'application se soit retrouvée dans le collimateur des responsables politiques américains.", a déclaré le sénateur Mark Warner.M. Warner et 11 autres sénateurs ont présenté le projet de loi bipartisan mardi.", a-t-il déclaré, en faisant référence à TikTok, qui est utilisé par plus de 100 millions d'Américains.La Maison-Blanche a déclaré que le président Joe Biden signerait le projet de loi s'il était adopté par le Congrès. C'est la première fois que son administration se prononce sur la question de TikTok.Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le "Restrict Act" permettrait aux États-Unis "" considérés comme des risques pour la sécurité nationale.M. Sullivan a déclaré que ce projet de loi bipartisan aiderait les États-Unis à faire face aux menaces actuelles pour la sécurité nationale "".L'introduction du "Restrict Act" intervient une semaine après qu'un projet de loi donnant à M. Biden le pouvoir d'interdire TikTok a été approuvé par une commission de la Chambre des représentants des États-Unis.Dans le même temps, un responsable de l'Agence nationale de sécurité a fait part de ses inquiétudes concernant TikTok.Paul Nakasone, directeur de la NSA, a déclaré lors d'une audition devant une commission sénatoriale que l'une de ces préoccupations concernait "".", a déclaré M. Nakasone.TikTok est sous pression aux États-Unis, qui craignent que la sécurité nationale ne soit compromise si le gouvernement chinois reçoit les données des utilisateurs.Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, doit témoigner devant le Congrès le 23 mars.Source : Maison BlancheQu'en pensez-vous ?