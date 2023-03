À propos de l'enquête

66 % des personnes interrogées n'approuvent pas le fait que les fournisseurs d'accès à Internet surveillent leurs communications numériques à la recherche de contenus suspects.

67 % utilisent des applications de communication chiffrées telles que WhatsApp ou Signal

56 % considèrent que leur anonymat est crucial pour leur activisme et pour s'organiser politiquement entre pairs.

1 personne interrogée sur 3 utilise des applications de communication, des applications de rencontre ou d'autres applications pour envoyer des photos intimes.

43 % des répondants ont demandé des mesures alternatives aux méfaits de l'internet, telles que « l'amélioration de l'éducation aux médias et la formation des jeunes de moins de 18 ans sur les risques et les réponses appropriées », tandis que 37 % ont demandé « l'amélioration des mécanismes permettant aux jeunes de signaler les cas de manipulation psychologique et de s'assurer qu'ils sont suivis de manière adéquate et efficace ».

Seuls 2 % des mineurs pensent que l'analyse de toutes les communications privées à la recherche de matériel préjudiciable est le moyen le plus efficace et le plus approprié de les protéger contre les dangers de l'internet.

L'affaiblissement du chiffrement transformera l'internet en un lieu dangereux

L'UE va-t-elle écouter les jeunes ?

La protection de la vie privée est le seul moyen de créer des espaces sûrs et autonomes.

L'enquête représentative a été commandée par European Digital Rights (EDRi) et les membres du Parti Pirate au Parlement européen.Plus de 8000 jeunes ont été consultés en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en République tchèque, en Espagne, en Autriche, en Suède, en Italie, en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie et en Grèce.En 2022, la Commission européenne a proposé son « règlement établissant des règles pour prévenir et combattre les abus sexuels concernant les enfants » en ligne, y compris des mesures qui mettent en péril l'intégrité vitale des communications sécurisées. La loi proposée promet de protéger les enfants contre les abus sexuels en brisant les communications chiffrées et sécurisées.Cependant, les experts démontrent que l'affaiblissement du chiffrement transformera l'internet en un espace dangereux pour la vie privée, la sécurité et la liberté d'expression de chacun. Cela inclut les enfants que cette législation vise à protéger.Les Nations unies et l'UNICEF affirment que la protection de la vie privée en ligne est essentielle au développement et à l'expression des jeunes, et que les enfants ne devraient pas être soumis à une surveillance généralisée.Le Royal College of Psychiatrists du Royaume-Uni souligne que l'espionnage est néfaste pour les enfants et que les politiques fondées sur l'autonomisation et l'éducation sont plus efficaces.« Les jeunes tiennent à leur vie privée. Les résultats du sondage montrent que les mesures proposées dans le cadre du règlement CSA déresponsabilisent les jeunes, les empêchent de s'organiser pour le changement social et d'explorer leur sexualité à un moment crucial de leur vie. C'est un message inquiétant envoyé aux jeunes, après l'Année européenne de la jeunesse en 2022 et avant les élections du Parlement européen en 2024 ». Andreea Belu, responsable de la communication et des campagnes, EDRi.Nous sommes à un moment critique du processus législatif, l'eurodéputé Alex Saliba ayant déjà utilisé son opinion IMCO (commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs) pour supprimer certains des éléments les plus nocifs de la proposition. Ce sondage montre que les jeunes de l'UE soutiendraient M. Saliba en allant encore plus loin pour supprimer toutes les mesures de surveillance de masse prévues par le règlement CSA et s'assurer que l'internet reste privé et sûr pour eux. « Alors que les négociations battent leur plein, il est essentiel que tous les membres du Parlement européen tiennent compte des résultats de ce sondage. Les jeunes bénéficient grandement de la confidentialité et de la sécurité en ligne, et comptent sur les eurodéputés pour rejeter une proposition qui mettrait leur vie numérique en péril », déclare Ella Jakubowska, conseillère politique principale, EDRi.L'intérêt supérieur de l'enfant est un principe clé du droit, et cela implique d'écouter les jeunes sur le type de monde qu'ils souhaitent. Le Parlement européen a la possibilité d'amplifier la voix des jeunes et de garantir leur droit à l'autodétermination.Comme l'a montré l'enquête, une grande partie de la jeunesse consiste à explorer son identité et à s'approprier son propre pouvoir en découvrant ce que l'on aime, ce en quoi l'on croit et qui l'on veut être. Dans une société numérisée, les espaces en ligne sont un élément essentiel de cette étape de la vie, car ils nous permettent d'entrer en contact avec les autres, notamment par l'intermédiaire des médias sociaux, des applications de messagerie instantanée et des jeux vidéo. Des espaces autonomes et sûrs ne peuvent être possibles que dans le respect de la vie privée et sans que des entreprises privées, des gouvernements ou d'autres personnes n'espionnent nos appareils électroniques, tels que nos téléphones ou nos ordinateurs portables.La proposition de règlement de la CSA présente l'internet comme un endroit dangereux pour les jeunes. Mais ce que les jeunes ressentent, c'est que le balayage de leurs communications privées, de leurs photos et de leurs recherches en ligne transforme des activités normales en affaires risquées.Cela peut avoir de graves conséquences, en particulier pour les jeunes homosexuels, racisés ou marginalisés. L'UE doit trouver une alternative au règlement CSA qui protège les enfants tout en garantissant la confidentialité et la sécurité en ligne. En juin 2022, plus de 70 organisations de la société civile ont demandé le retrait de la proposition de CSA. Aujourd'hui, cette demande est soutenue par 125 organisations et des milliers de personnes qui ont signé la pétition contre les mesures proposées dans le cadre du règlement CSA. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la campagne paneuropéenne "Stop Scanning Me".Source : EDRI Scanner toutes les conversations privées pour lutter contre la pédopornographie : pour ou contre ? De quel bord êtes-vous ?