Google sur l'avenir d'internet

Les services web permettent d'accéder à une grande variété de contenu

Utilisation de l'article 230 pour se prévaloir d'une immunité contre les poursuites civiles

La Cour suprême des États-Unis, saisie d'une affaire qui pourrait remodeler Internet, a examiné mardi si Google portait la responsabilité du contenu généré par les utilisateurs lorsque ses algorithmes recommandent des vidéos aux utilisateurs.Dans l'affaire Gonzalez contre Google, la famille d'une victime d'un attentat terroriste soutient que YouTube a violé la loi fédérale antiterroriste parce que son algorithme a recommandé des vidéos ISIS aux utilisateurs, aidant à diffuser leur message. Nohemi Gonzalez était un étudiant américain tué lors d'une attaque de l'Etat islamique en 2015 à Paris, et le procès de sa famille conteste la large immunité juridique dont bénéficient les plateformes technologiques pour le contenu de tiers publié sur leurs sites.L'article 230 de la Communications Decency Act, adoptée en 1996, protège les plates-formes contre les poursuites judiciaires concernant le contenu généré par les utilisateurs, et les protège également si elles choisissent de supprimer du contenu. L'article 230 a résisté aux contestations judiciaires au cours des trois dernières décennies, alors même qu'Internet a explosé.L'avocat de la famille de Gonzalez a affirmé que les recommandations de YouTube n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 230, car ce sont les algorithmes, et non le tiers, qui sélectionnent et choisissent activement où et comment présenter le contenu. Dans ce cas, a déclaré l'avocat, cela a amélioré le message de l'ISIS.« Les tiers qui publient sur YouTube ne dirigent pas leurs vidéos vers des utilisateurs spécifiques », a déclaré l'avocat de Gonzalez, Eric Schnapper. Au lieu de cela, a-t-il dit, ce sont des choix faits par la plate-forme.Le juge Neil Gorsuch a déclaré qu'il n'était « pas sûr qu'un algorithme soit neutre ». La plupart de ces journées sont conçues pour maximiser les profits.Lui et les juges de droite et de gauche ont tous reconnu l'importance de l'affaire, mais ont également déclaré qu'ils la trouvaient déroutante – la plupart ont utilisé ce mot exact – et préféreraient que le Congrès, qui a rédigé la loi, soit celui qui s'occupe de la changer.« Toute autre industrie doit internaliser les coûts de l'inconduite. Pourquoi est-ce que l'industrie de la technologie obtient un laissez-passer ? », a demandé la juge Elena Kagan. « C'est un peu flou ». « D'un autre côté, nous sommes un tribunal. Nous ne savons vraiment rien de ces choses. Nous ne sommes pas les neuf plus grands experts d'Internet. N'est-ce pas une affaire pour le Congrès, et non pour le tribunal ? »S'exprimant au nom de Gonzales, Eric Schnapper a déclaré que les algorithmes de YouTube dirigent les utilisateurs vers certaines vidéos. « Et l'affirmation de fond sous-jacente est qu'encourager les gens à regarder les vidéos de l'Etat islamique serait aider et encourager l'Etat islamique », a-t-il déclaré.La juge Kagan a souligné que « chaque fois que quelqu'un regarde quoi que ce soit sur Internet, il y a un algorithme impliqué... que ce soit un moteur de recherche Google ou que ce soit ce site YouTube... » Elle a poussé cet argument plus loin et a demandé si le fait que « tout implique des moyens d'organiser et de hiérarchiser le matériel » signifie que le cas du plaignant « nous conduit sur un chemin où l'article 230 ne peut vraiment rien signifier du tout ? »« [Nous] nous concentrons sur la fonction de recommandation », a déclaré Schnapper, « qu'ils recommandent ou suggèrent affirmativement le contenu d'ISIS... Vous allumez votre ordinateur et... les ordinateurs de YouTube vous envoient des choses que vous ne leur avez pas demandé ».« Je crains d'être complètement confus par l'argument que vous avancez à l'heure actuelle », a répondu le juge Alito.L'avocate de Google, Lisa Blatt, a été interrogée sur la question de savoir si les sites sont encouragés à modérer sans avoir à craindre d'être punis pour des problèmes. Elle a déclaré que si les plaignants étaient victorieux, Internet deviendrait une zone d'extrêmes. Blatt a fait valoir que si les sites « suppriment tout ce à quoi quelqu'un pourrait s'opposer, alors vous avez fondamentalement - et je parle au sens figuré et non littéralement - vous aurez soit, où les choses sont réduites à néant, soit « un spectacle d'horreur », où rien n'existe ».Blatt a déclaré qu'une sorte de curation et de ciblage était intrinsèque à Internet depuis ses débuts dans les années 1990, lorsque les gens ont commencé à s'inscrire à divers groupes de discussion sur des sujets spécifiques. Même alors, « Internet était un méli-mélo. Il fallait l'organiser parce que c'était énorme. Amazon cible depuis des années, a-t-elle dit, disant aux e-acheteurs "si vous avez acheté ceci, vous pourriez aussi aimer ça" ».L'audience s'est également attardée sur la question des images miniatures que YouTube affiche sous forme d'affiches pour les vidéos.« Elles sont destinées à inciter le spectateur à cliquer dessus et à aller voir une vidéo », a déclaré Schnapper. « C'est l'utilisation d'algorithmes pour générer ces vignettes qui est en cause, et les vignettes, à leur tour, impliquent un contenu créé par le défendeur ».L'argument est donc en partie que c'est YouTube qui crée les vignettes des affiches, et non la personne qui télécharge (upload) la vidéo ou le créateur de contenu (Si un YouTuber ne fournit pas sa propre image d'affiche, YouTube prend une image de la vidéo.)Schnapper a semblé affirmer en outre que le choix de l'affiche miniature de la vidéo qui est montrée à un utilisateur fait partie de l'affaire. Les juges de la Cour suprême n'étaient pas convaincus, le juge Kagan déclarant que les vidéos diffusées sont « basées sur ce que l'algorithme suggère à l'utilisateur ».Le Congrès a tenu des audiences et fait du bruit à plusieurs reprises au sujet de l'article 230, qui est devenu de plus en plus controversé à mesure que les plates-formes et leur pouvoir d'influencer la société ont augmenté de façon exponentielle. Même s'il y a eu des appels à modifier ou à éliminer l'article 230, la législation n'a abouti à rien.Les entreprises Internet jurent que supprimer ou limiter 230 protections reviendrait à détruire internet. « Est-ce que cela serait le cas ? » a demandé le juge en chef John Roberts à l'avocate de Google, Lisa Blatt. « Est-ce que Google s'effondrerait et Internet serait détruit si Google était empêché de publier ce qu'il sait être diffamatoire ? »« Pas Google », a-t-elle reconnu, « mais d'autres sites Web plus petits, oui ».Les régulateurs européens ont montré qu'il est possible de réglementer Internet dans une certaine mesure. Le Congrès a également prévu des exceptions. En 2018, il a adopté une loi supprimant l'immunité d'Internet pour les contenus traitant du trafic sexuel. Ce contenu a rapidement disparu et le Web est toujours debout.Le juge Ketanji Brown Jackson a discuté avec Blatt de la disposition de l'article 230 sur le « bon samaritain » qui protège les fournisseurs d'accès Internet contre les poursuites s'ils suppriment le contenu offensant. « Cela ne suggère-t-il pas que le Congrès voulait que les sociétés Internet bloquent le contenu offensant ?… La loi est du genre : ‘Nous voulons que vous supprimiez ces choses’ ».« Je pense que beaucoup de choses sont offensantes que d'autres personnes pensent être du divertissement », a déclaré Blatt.Le solliciteur général adjoint des États-Unis, Malcolm Stewart, a fait valoir lors de l'audience que la Cour suprême devrait ordonner aux tribunaux inférieurs d'examiner l'affaire plus en profondeur. Cependant, la Cour suprême n'a pas été convaincue.L'audience a duré près de trois heures. Une audience similaire doit se tenir aujourd'hui concernant Twitter c. Taamneh.Au cours des dix dernières années, les sites de médias sociaux sont devenus des outils essentiels pour la diffusion de la propagande terroriste. Un certain nombre de terroristes, dont Omar Mateen, qui a attaqué la boîte de nuit gay Pulse à Orlando, en Floride, tuant quarante-neuf personnes et en blessant cinquante-trois autres, se sont radicalisés en partie grâce à des documents numériques facilement accessibles sur Internet.L'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS), le Hamas et diverses autres organisations terroristes utilisent Facebook pour recruter des membres. Al-Qaïda, le Hezbollah et Minbar al-Tawhid wal-Jihad comptent parmi les groupes qui ont trouvé en Twitter une aide précieuse pour diffuser des messages de violence politique et de haine de groupe.YouTube, un autre intermédiaire majeur des médias sociaux sur lequel des tiers s'appuient pour faire circuler toutes sortes de contenus vidéo instructifs, divertissants et privés, est également une plaque tournante de l'endoctrinement et de l'enseignement terroristes. Ces sociétés mettent à disposition des internautes du monde entier des clips ou vidéos radicaux sur support numérique dans le monde entier, permettant ainsi aux dirigeants terroristes d'influencer le comportement de millions de spectateurs.Les experts en sécurité nationale ont averti que ces plateformes peuvent même être manipulées pour orchestrer des opérations en temps réel, ce qui permet aux manipulateurs de diriger des attaques à distance ou à proximité. Les canaux d'information sur Internet transmettent tout, des documents historiques aux vidéos musicales et aux blogs politiques, en passant par les déclarations diffamatoires, les instructions pour fabriquer des bombes, les vidéos de torture et les enregistrements d'abus d'enfants.Les groupes terroristes ont trouvé en Internet une aubaine, offrant une plateforme efficace pour développer des liens sociaux, radicaliser les recrues et augmenter le nombre de membres. Des missions terroristes coordonnées peuvent être planifiées à distance. C'est ce qui s'est passé récemment en Inde, où l'ingénieur Mohammed Ibrahim Yazdani et ses cohortes de terroristes ont reçu des directives pour attaquer des infrastructures techniques et ont conspiré pour les mettre à exécution, mais sans succès.Les responsables de l'État islamique lui ont envoyé des instructions numériques depuis la Syrie et ont orchestré un complot élaboré pour obtenir des armes et des explosifs chimiques. Avant même de commencer à participer activement au complot terroriste, Yazdani a été conquis par « la propagande en ligne de l'État islamique. »La décision de la Cour suprême pourrait avoir des répercussions majeures sur l'Internet tel que nous le connaissons et sur les géants de la technologie qui le dominent. Depuis près de trois décennies, l'article 230, la disposition légale qui est au cœur de l'affaire de la Cour suprême, protège les sociétés Internet contre toute responsabilité pour le contenu publié par leurs utilisateurs, permettant ainsi à des plateformes comme Facebook et YouTube de devenir les mastodontes culturels et commerciaux qu'elles sont aujourd'hui.Les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), les fournisseurs de services en ligne, les moteurs de recherche et les sites de réseaux sociaux invoquent couramment l'article 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act, CDA) pour se prévaloir d'une immunité contre les poursuites civiles.Les défenseurs de cette loi estiment qu'elle est essentielle à un Internet libre et ouvert, car elle donne aux entreprises l'espace nécessaire pour permettre aux utilisateurs de publier librement ce qu'ils veulent, tout en leur donnant la possibilité de contrôler leurs plateformes comme elles l'entendent, afin d'éviter qu'elles ne soient inondées de spam ou de harcèlement. Les détracteurs de cette loi estiment qu'elle donne aux entreprises technologiques un laissez-passer pour fuir leurs responsabilités ou s'engager dans une censure injuste. Soixante-dix-neuf entreprises extérieures, organisations commerciales, politiciens et organisations à but non lucratif ont présenté des arguments dans cette affaire.Les cours de district et d'appel ont toujours statué en faveur des défendeurs qui recourent à cette stratégie. Les parties au litige ont cherché sans succès à obtenir réparation auprès des sociétés Internet pour avoir hébergé et diffusé des contenus terroristes et diffamatoires de tiers. Le Congrès a voulu que l'immunité au titre de l'article 230 préserve des communications solides et confère aux intermédiaires de l'information la responsabilité de retirer les communications préjudiciables.Les objectifs sous-jacents découlaient de préoccupations liées au Premier Amendement et de considérations bureaucratiques ; cependant, cette approche est devenue une flèche stratégique dans les carquois de l'opposition.Cependant, cette approche est devenue une flèche stratégique dans le carquois des entreprises du web qui cherchent à limiter leur responsabilité en permettant sciemment à des organisations terroristes étrangères d'exploiter les plateformes numériques pour recruter et menacer. Les BigTech ont ainsi saisi sur une loi créée pour promouvoir les communications internet pour protéger leurs entreprises de toute responsabilité pour avoir refusé d'éliminer toutes les vidéos et tous les messages.Les avocats de la famille Gonzalez ont concentré leur argumentation sur les algorithmes de recommandation de YouTube, qui choisissent les vidéos que certains utilisateurs voient sur le site de vidéos. En recommandant spécifiquement les vidéos de l'État islamique, YouTube dépasserait les limites de ce qui est protégé par l'article 230, affirment-ils.L'article 230, qui fait partie de la loi de 1996 sur la décence des communications, est considéré comme ayant contribué à l'essor des géants de la technologie grâce à ses protections en matière de responsabilité. Mais elle est également critiquée comme étant dépassée, ayant été rédigée avant qu'une grande partie du monde ne devienne dépendante de l'internet. Et bien qu'il s'agisse de l'un des rares sujets bipartisans au Congrès, les efforts pour le réviser ont échoué.Le lendemain de l'audition de l'affaire Gonzalez par la Cour suprême, les juges se pencheront sur une affaire connexe, portée par des membres de familles de victimes d'attentats terroristes qui poursuivent des sociétés de médias sociaux pour avoir hébergé des contenus de l'État islamique. Google, d'autres entreprises technologiques et un grand nombre d'organisations de défense de la liberté de l'internet ont tous fait valoir que la réduction des protections offertes par la section 230 aurait un effet quasi apocalyptique sur l'internet.Source : Cour suprêmeQuelle lecture en faites-vous ?Que pensez-vous du fait que la Cour suprême ait reconnu ne pas être indiquée pour l'affaire ?