Les discussions portaient sur l'imposition des multinationales là où elles réalisent leurs bénéfices, dans le but de réduire l'évasion fiscale. Elles ont lieu avant une réunion du G20, le groupe des grandes économies, qui se tiendra en Inde cette semaine. « A ce jour, les choses sont bloquées, notamment par les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite et l'Inde » et « les chances de succès sont minces », a déclaré Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse.Il a indiqué que la France avait toujours fait valoir que si les pays du G20 ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur la question, il fallait plutôt chercher une « solution européenne ». « Je pense que nous en sommes là maintenant », a-t-il déclaré.L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un club de pays pour la plupart riches dont le siège est à Paris, a été le fer de lance des discussions sur cette taxe qui vise principalement les géants du numérique.Un accord distinct, également coordonné par l'OCDE et prévoyant l'application d'un taux d'imposition minimal de 15 % aux entreprises multinationales, a eu plus de succès et devrait être mis en œuvre dans les « prochains mois », a déclaré Bruno Le Maire.Source : Bruno Le MaireQuel est votre avis au sujet des declarations de Bruno Le Maire ?Partagez-vous l’avis de Bruno Le Maire pour ce qui est de touver une solution européenne à ce probleme de taxes ?