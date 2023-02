Les dispositions réglementant l'utilisation de cette technologie dans les Länder de Hesse et de Hambourg violent le droit à l'autodétermination informationnelle, a déclaré la Cour constitutionnelle dans un communiqué.La Hesse s'est vu accorder un délai de 30 septembre pour réécrire ses dispositions, tandis que la législation de Hambourg - où la technologie n'était pas encore utilisée - a été annulée.", a déclaré la Cour.Toutefois, le président de la Cour, Stephan Harbarth, a déclaré que les États avaient la possibilité "de façonner la base juridique du traitement ultérieur des fichiers de données stockées de manière constitutionnelle".Le ministre de l'Intérieur de la Hesse, Peter Beuth, a déclaré que les pratiques actuelles devaient être renforcées et codifiées, mais il s'est félicité de l'arrêt qui reconnaît que "le travail de la police de demain doit traiter efficacement de grandes quantités de données".Il a déclaré que cette technologie avait jusqu'à présent été utilisée, entre autres, pour enquêter sur le réseau clandestin accusé d'avoir comploté pour renverser le gouvernement allemand en décembre.Le responsable de la stratégie de Palantir en Europe, Jan Hiesserich, a déclaré que l'entreprise américaine fournit simplement le logiciel de traitement des données, et non les données elles-mêmes.", a-t-il déclaré au journal Handelsblatt.La Société allemande pour les droits civils (GFF), qui a porté l'affaire contre l'analyse des données de la police, a déclaré que le logiciel Palantir utilisait les données de personnes innocentes pour former des soupçons et pouvait également produire des erreurs, affectant les personnes exposées à la discrimination de la police.Sources : Stephan Harbarth, Président de la Cour, Peter Beuth, ministre de l'Intérieur de la HesseConnaissez-vous des cas d'utilisation de ce logiciel par la police ? trouvez-vous cela illégal ?