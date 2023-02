Les personnes souhaitant consulter ces sites devront installer sur leur téléphone portable une application de certification numérique agréée par le gouvernement pour prouver qu'elles ont au moins 18 ans. Les sites qui ne s'y conforment pas risquent d'être interdits de publication en France.", a déclaré M. Barrot dans une interview au quotidien français Le Parisien.La France deviendra le premier pays au monde à prendre de telles mesures, selon M. Barrot.Selon la législation actuelle en France et dans la plupart des pays européens, les utilisateurs doivent avoir 18 ans pour pouvoir accéder à la pornographie. Mais il n'existe pas de mécanisme de contrôle efficace et les utilisateurs peuvent simplement inscrire une date de naissance fictive sur leur écran.Selon un sondage OpinionWay de 2018 publié sur le site "Je protège mon enfant contre la pornographie" du gouvernement français, près d'un enfant sur trois a été exposé à la pornographie à l'âge de 12 ans et 62 % à l'âge de 15 ans.Source : Déclaration du ministre français du numérique, Jean-Noël Barrot, lundiQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que le système qui sera mis en place par le gouvernement français sera réellement efficace ?