Les législateurs américains ont inclus mardi en début de journée la proposition dans un projet de loi clé sur les dépenses, garantissant pratiquement son adoption dans le courant de la semaine après le vote du Sénat en faveur d'une mesure similaire.Il s'agit de la dernière initiative américaine visant à réprimer la populaire plateforme de médias sociaux, qui a fait l'objet d'une série d'interdictions récentes de la part des États et d'une enquête de longue haleine sur la sécurité nationale des États-Unis, par crainte que l'application ne soit utilisée par le gouvernement chinois pour censurer le contenu ou espionner les Américains.Si la nouvelle interdiction fédérale ne devrait pas porter un coup significatif aux 130 millions d'utilisateurs américains de TikTok, les experts ont déclaré que cette mesure pourrait nuire à la réputation de l'entreprise, ce qui pourrait à son tour faire fuir de précieux annonceurs.", a déclaré Eunice Shin, associée à l'architecte des marques Prophet.TikTok a déclaré dans un communiqué qu'il était "".L'interdiction a été insérée dans une mesure omnibus massive visant à financer les opérations du gouvernement américain, qui devrait être votée cette semaine, puis envoyée au président Joe Biden pour signature. Le projet de loi donne 60 jours au Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche pour "" de TikTok des appareils fédéraux.De nombreuses agences fédérales, dont la Maison Blanche et les départements de la défense, de la sécurité intérieure et de l'État, ont déjà interdit TikTok sur les appareils appartenant au gouvernement.La porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a déclaré tard mardi que l'administration Biden se réjouissait "" et a noté que l'administration Biden "".", a déclaré Matthew Quint, expert en marques à la Columbia Business School. "La semaine dernière, la proposition a obtenu le soutien de la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et du chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.Mais les tentatives précédentes d'interdire l'application se sont heurtées à des problèmes de liberté d'expression. En 2020, le président républicain de l'époque, Donald Trump, a tenté d'empêcher les nouveaux utilisateurs de télécharger TikTok et d'interdire d'autres transactions qui auraient effectivement empêché l'utilisation de l'application aux États-Unis, mais il a perdu une série de batailles judiciaires en partie pour des raisons de liberté d'expression.Les efforts visant à interdire l'application ont pris de l'ampleur ces dernières semaines après que le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré le mois dernier qu'elle présentait des risques pour la sécurité nationale, soulignant la menace que représente le fait que le gouvernement chinois puisse utiliser l'application pour influencer les utilisateurs ou contrôler leurs appareils.Lundi, les agences d'État de Louisiane et de Virginie-Occidentale sont devenues les dernières à interdire l'utilisation de TikTok sur les appareils du gouvernement, craignant que la Chine ne l'utilise pour suivre les Américains et censurer le contenu.Quelque 19 des 50 États américains ont désormais bloqué au moins partiellement l'accès à TikTok sur les ordinateurs du gouvernement. La plupart de ces restrictions sont intervenues au cours des deux dernières semaines.Le Comité du gouvernement américain sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un organe chargé de la sécurité nationale, cherche depuis des mois à conclure un accord de sécurité nationale pour protéger les données des utilisateurs américains de TikTok, mais il semble qu'aucun accord ne sera conclu avant la fin de l'année.Source : Projet de loi (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la plateforme Tik Tok peut-elle être utilisée comme moyen de surveillance ?