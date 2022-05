Cette affaire est l'une des trois qui ont abouti à un total de 8,25 milliards d'euros d'amendes antitrust de l'Union européenne sur le moteur de recherche internet le plus populaire au monde.Dans sa décision de 2019, la Commission européenne a déclaré que Google avait abusé de sa position dominante pour empêcher les sites web d'utiliser des courtiers autres que sa plateforme AdSense, qui fournissait des annonces de recherche. La Commission a déclaré que les pratiques illégales se sont produites de 2006 à 2016.Google a ensuite contesté la décision de l'UE devant le Tribunal de première instance de Luxembourg. L'entreprise exposera ses arguments lors d'une audience de trois jours qui débutera lundi.L'évaluation par l'autorité européenne de la concurrence de la position dominante de Google et la décision de la Commission selon laquelle les annonces de recherche et les annonces hors recherche ne se font pas concurrence étaient erronées, a déclaré Google dans un document judiciaire.L'entreprise a également reproché à la Commission d'avoir qualifié d'abusives les clauses d'exclusivité, de placement prioritaire et de publicité minimale de Google.Google a subi un revers l'année dernière lorsqu'il a perdu sa bataille judiciaire contre une décision antitrust de 2,42 milliards d'euros concernant l'utilisation de son propre service de comparaison de prix pour obtenir un avantage déloyal sur ses petits rivaux européens.L'affaire AdSense porte le numéro T-334/19.Source : La Commission EuropéenneQu'en pensez-vous ?