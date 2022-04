La rétention de l'information par l'entreprise ouvre la voie à une répétition possible de l'épreuve de force qui a opposé l'Australie à Facebook et à Google d'Alphabet en 2021 et qui a conduit ces entreprises à payer des redevances sur le contenu aux organisations de médias.Le régulateur, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), a mentionné la position d'Amazon dans un rapport publié jeudi qui faisait partie de la même révision quinquennale de la réglementation des grandes technologies qui impliquait Facebook et Google.L'ACCC a déclaré qu'elle avait interrogé 80 commerçants en ligne et que près de la moitié d'entre eux pensaient que les grandes plates-formes de marché faussaient les recherches et la présentation des sites Web pour favoriser les produits maison.Amazon a déclaré au régulateur qu'il n'accordait pas d'avantage à ses propres produits, mais "", selon le rapport.En conséquence, "", indique le rapport.Le directeur de la politique publique d'Amazon Australie, Michael Cooley, a déclaré dans un communiqué que les offres de la société étaient "".", a-t-il ajouté.Les données qu'Amazon fournit aux vendeurs comprennent "", a déclaré M. Cooley.Les résultats du questionnaire publiés avec le rapport de l'ACCC comprenaient plusieurs commentaires accusant Amazon de donner la préférence à ses propres produits. Un répondant anonyme a écrit : "".L'ACCC a noté que, contrairement à d'autres grands marchés de vente au détail en ligne, tels que ceux des États-Unis et de la Grande-Bretagne, celui de l'Australie n'était pas dominé par Amazon. L'entreprise n'a commencé ses activités dans le pays qu'en 2017.Ses ventes au cours de l'année qui s'est terminée en juin 2021 ne représentaient qu'un quart des 5,3 milliards de dollars australiens (3,8 milliards de dollars) générés par eBay Inc, a indiqué l'ACCC.Pourtant, autoriser les grandes plateformes à accorder un traitement préférentiel à leurs propres produits pourrait influencer les décisions d'achat et nuire à la concurrence, a déclaré le régulateur. Les plateformes devraient être obligées de divulguer toute activité favorisant leurs propres produits, indique le rapport.", a déclaré Gina Cass-Gottlieb, présidente de l'ACCC, dans une déclaration accompagnant le rapport.."Source : La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC)Que pensez-vous de ce refus d'Amazon de décrire son système de recherche de produits ?A votre avis, Amazon donne-t-elle une préférence à ses propres produits ?