La plupart des gens s'accordent à dire que YouTube est une plateforme "très utile et divertissant", mais au fil des ans, le volet gratuit avec publicité est devenu très frustrant. Il y a des publicités - beaucoup de publicités - dont beaucoup apparaissent inexplicablement aux moments les plus inopportuns et irritants. La plupart de ces désagréments peuvent être résolus en souscrivant à un abonnement YouTube Premium, mais pour les utilisateurs d'Android avertis, il y a une solution encore plus simple : "YouTube Vanced". YouTube Vanced (ou simplement Vanced, pour ceux qui n'aiment pas les questions de marque) est l'œuvre de l'équipe Vanced de XDA Developers.Il s'agit d'un remplacement complet de l'application officielle de YouTube, avec des fonctionnalités plutôt intéressantes, notamment le blocage complet de toutes les publicités YouTube. L'application permet également la lecture en arrière-plan, ce que YouTube refuse obstinément de permettre dans sa version gratuite, ainsi que la prise en charge de Sponsorblock (une extension de navigateur gratuite et open source conçue pour ignorer les segments sponsorisés dans les vidéos YouTube), des thèmes sombres, etc. En conséquence, Vanced - qui est disponible pour les appareils non débridés ("rootés") et débridés - a un public massif et enthousiaste.L'équipe Vanced insiste sur le fait que son logiciel ne remplace pas YouTube Premium, mais pour de nombreux utilisateurs, l'expérience est suffisamment proche. Ou du moins, c'était assez proche, tant que cela durait. Selon la rumeur, Google aurait récemment envoyé aux propriétaires de Vanced une lettre de cessation et d'abstention, qui a obligé les développeurs à cesser de distribuer et de développer l'application. Et dimanche, les développeurs de Vanced ont annoncé que le manège allait prendre fin : « Vance a été abandonné », ont-ils annoncé sur Twitter. Le message a ensuite été relayé sur d'autres plateformes telles que Discord et Reddit.« Dans les prochains jours, les liens de téléchargement seront retirés. Le serveur Discord, le chat Telegram et le subreddit resteront pour le moment. Nous savons que ce n'est pas quelque chose que vous vouliez entendre, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Nous tenons à vous remercier tous pour votre soutien au fil des ans », ont-ils expliqué dans le message. Naturellement, cette déclaration a suscité de nombreuses questions, principalement centrées sur les raisons de ce soudain changement de direction. Les spéculations selon lesquelles l'équipe aurait reçu une sorte de menace légale n'ont pas reçu de réponse directe.Toutefois, un membre de l'équipe a fortement laissé entendre qu'un cessez-le-feu avait peut-être été reçu. « Vous n'avez pas besoin de connaître la raison exacte pour laquelle cela devait se produire, vous pouvez probablement le découvrir vous-même, étant donné que nous devions le faire », peut-on lire dans le commentaire. Les médias ont également rapporté d'autres commentaires de membres de l'équipe. Un administrateur de l'équipe Vanced aurait déclaré à The Verge : « on nous a demandé de supprimer toutes les références à YouTube, de changer le logo et de supprimer tous les liens liés aux produits YouTube ».Dans un autre commentaire sur le canal Discord de Vanced, l'équipe a offert un peu plus d'informations, confirmant que « pour tous ceux qui se demandent pourquoi, c'était dû à des raisons légales hors de notre contrôle ». La nature exacte de ces raisons légales n'est pas rendue publique et, pour des raisons bien connues d'eux, l'équipe Vanced semble vouloir garder les détails pour elle. Sans surprise, les spéculations vont bon train sur la responsabilité de Google/YouTube et des preuves anecdotiques semblent le confirmer, une personne proche du projet faisant référence à Google dans le cadre de cette action.Bien que cela reste non confirmé pour l'instant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Google pourrait vouloir intervenir. La popularité de Vanced en est une, notamment parce que chaque utilisateur du logiciel ne génère aucun revenu publicitaire pour Google. C'est un problème qui ne ferait qu'augmenter avec la popularité de Vanced, donc après avoir attendu des années pour faire quelque chose, c'est probablement le meilleur moment. Un autre angle potentiel pourrait être la nature du logiciel Vanced. Bien qu'il s'agisse d'un remplacement de YouTube, Vanced est présentée comme une version modifiée de l'application YouTube officielle.Cela suggère qu'il contient du code YouTube qui est une source fermée et protégée par des droits d'auteur. Ainsi, cela soulève des problèmes évidents, d'autant plus que la suppression des publicités (et donc la privation de revenus pour YouTube) est sa fonctionnalité la plus populaire. Par ailleurs, pour ceux qui ont déjà installé Vanced, il semble que le logiciel continuera à fonctionner, du moins pour le moment. Pour ceux qui ne l'ont pas, les téléchargements ne sont plus malheureusement disponibles sur le site officiel. À un moment donné, Vanced cessera de fonctionner et sans plus de développement, ce sera la fin.On ne sait pas exactement quand ce moment arrivera, mais il y a des suggestions allant de quelques mois à quelques années. Enfin, bien qu'il n'y ait aucune preuve solide que Google est derrière tout cela, il est peut-être révélateur que malgré la disponibilité de concurrents semblables à Vanced (Newpipe, par exemple), l'équipe Vanced ne semble pas trop désireuse de pousser les gens dans cette direction. Au lieu de cela, ils ont un service très spécifique à l'esprit : "YouTube Premium".Selon les critiques, Vanced est la dernière victime en date de l'action de Google contre les applications tierces qui accèdent à YouTube. L'année dernière, YouTube, propriété de Google, a mis hors ligne deux bots musicaux populaires de Discord, avant de commencer à tester, quelques semaines plus tard, l'intégration de YouTube dans Discord avec la publicité. Les bots musicaux populaires Rythm et Groovy de Discord évitaient également les publicités sur le service, permettant aux utilisateurs de Discord d'écouter de la musique ensemble.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Google est à l'origine de la fermeture de Vanced ?Selon vous, quelles pourraient être les raisons juridiques expliquant l'arrêt du développement de Vanced ?