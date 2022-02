Une nouvelle étude menée par l'Association Canadienne du Marketing suggère que le RGPD (Règlement général sur la protection des données) pourrait avoir fait plus de mal que de bien. Les utilisateurs ne sont pas les seuls à avoir subi un impact négatif. Cette étude a montré que la concentration du marché a augmenté de 17 %, les petites entreprises étant incapables de concurrencer les grandes en raison des restrictions que le RGPD les a obligées à subir, ce qui nuit également à l'économie au sens large.Les petites et moyennes entreprises contribuent généralement davantage à l'économie en proportion de ce qu'elles gagnent par le biais de la publicité et autres. Les grandes entreprises réalisent plus de bénéfices et contribuent moins, donc cette monopolisation est définitivement quelque chose qui fait avancer les choses dans la mauvaise direction. De plus, le manque de données ciblées fait que de nombreuses entreprises envisagent de se tourner vers des modèles d'abonnement afin de compenser la perte de revenus qu'elles subissent.Cela peut potentiellement conduire les utilisateurs à ne plus pouvoir accéder aux différents services gratuits qu'ils auraient idéalement voulu essayer et utiliser. Les publicités ont permis aux entreprises de fournir des services gratuits parce qu'elles pouvaient gagner de l'argent en vendant de l'espace publicitaire numérique aux marques et autres. Le RGPD va probablement les obliger à se tourner vers d'autres méthodes qui pourraient augmenter considérablement le coût de l'utilisation d'Internet. Les utilisateurs à hauts revenus ne seront peut-être pas affectés par cette mesure, mais elle pourrait restreindre l'accès des couches sociales à faibles revenus.S'assurer que les utilisateurs d'Internet sont en mesure de se protéger contre l'utilisation abusive des données est certainement une bonne chose, mais les conséquences involontaires de choses comme le RGPD doivent également être prises en compte. Le RGPD pourrait freiner l'innovation, et le bénéfice net pour les utilisateurs pourrait ne pas être aussi élevé que certains l'auraient espéré.De nombreux sites Web obligent les utilisateurs à gérer les notifications de cookies, ce qui nuit à l'expérience globale de l'utilisateur, et il est difficile de trouver des avantages réels que cela leur apporte du point de vue de la confidentialité et de la sécurité.Source : Association Canadienne du Marketing Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelles ont été les conséquences du RGPD sur votre expérience utilisateur ?Votre entreprise a-t-elle subi des conséquences négatives dues au RGPD ? quelles sont-elles ?