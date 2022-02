Les utilisateurs se tournent vers les médias sociaux et utilisent des smartphones pour acheter et vendre des actions, déplacer de l'argent sur des comptes bancaires et effectuer des paiements, une tendance accélérée par la pandémie de COVID-19, laissant les régulateurs en situation de rattrapage.", indique un rapport conjoint des organismes de surveillance des banques, des assurances et des marchés de l'UE.L'informatique dématérialisée, c'est-à-dire le recours par les banques et autres entreprises financières à des prestataires de services externalisés, est en plein essor, selon le rapport.Les règles existantes ne permettent pas toujours de classer clairement certains services financiers numériques, ce qui crée des incertitudes quant à la confidentialité des données, aux garanties en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et au montant des fonds propres qu'ils doivent détenir, indique le rapport.Il appelle la Commission européenne, qui a ouvert une consultation publique sur la finance numérique, à adopter une vision "holistique" de la supervision des services financiers.De nouvelles "structures de surveillance" pourraient être nécessaires pour appréhender les transactions réparties entre des groupes d'"activités mixtes" ou MAG, tels qu'Amazon, Google, Facebook, Apple et d'autres grandes entreprises technologiques offrant des services financiers et non financiers.Le crash de la société de paiement allemande Wirecard a démontré que les arrangements complexes au sein d'un groupe fournissant à la fois des services financiers et non financiers créent des défis spécifiques pour les superviseurs, indique le rapport.", indique le rapport.Le rapport indique également qu'une action réglementaire peut être justifiée étant donné que certaines publications sur les médias sociaux sont effectivement des publicités.Source : Les régulateurs de l'Union EuropéenneQu'en pensez-vous ?