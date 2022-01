Ces droits et principes couvrent également les appareils numériques, en veillant à ce que les produits soutiennent les objectifs de durabilité et de transition écologique de l'Union, avec des détails fournis sur leur impact environnemental et leur consommation d'énergie.Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère du numérique, a déclaré: «.»Le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a quant à lui déclaré: «».Selon l'exécutif européen, les droits et principes numériques, qui reposent sur les valeurs européennes, ont pour but de servir de guide aux décideurs politiques et aux entreprises face aux nouvelles technologies.Le projet de déclaration porte sur des droits et des principes qui sont essentiels pour la transformation numérique, tels que mettre les citoyens et leurs droits au cœur de ce processus, soutenir la solidarité et l'inclusion, garantir la liberté de choix en ligne, encourager la participation à l'espace public numérique, renforcer la sûreté, la sécurité et l'autonomisation des personnes, et promouvoir la durabilité de l'avenir numérique.Ces droits et principes devraient accompagner les citoyens de l'UE dans leur vie quotidienne: des connexions numériques à haut débit et d'un prix abordable partout et pour tous, des salles de classe bien équipées et des enseignants dotés de compétences numériques, un accès aisé aux services publics, un environnement numérique sûr pour les enfants, la déconnexion après les heures de travail, la fourniture d'informations faciles à comprendre sur l'incidence environnementale de nos produits numériques, et le contrôle de la manière d'utiliser les données à caractère personnel et de leur partage avec des tiers.Margrethe Vestager, a déclaré que si l'Europe n'était pas seule dans cet effort, elle entendait en être le porte-flambeau.", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. "".", a indiué M. Breton dans sa déclaration.La Commission espère signer une déclaration sur ces droits et principes avec les pays de l'UE et le Parlement européen d'ici l'été.Sources : Déclaration sur les droits et principes numériques , La Commission EuropéenneQu'en pensez-vous ?Ces ensembles de droits et de principes suffiront-ils à garantir un environnement en ligne plus sûr ?