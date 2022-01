Les experts de la protection de la vie privée ont surnommé cette colossale réserve d'informations "big data ark", qui comprend des données recueillies par le piratage de services cryptés et des saisies de type NSA. Le stock de données a été collecté sur une période de six ans, et la décision du CEPD signifie qu'Europol doit supprimer les données qui ont été stockées pendant plus de six mois. L'agence a également un an pour déterminer quelles données restantes elle peut légalement continuer à détenir.Europol a été accusé de s'engager dans la surveillance de masse, et a été comparé à la NSA avec son approche sans discernement de la collecte de données. Outre la collecte et le stockage de données provenant de rapports de criminalité, une grande partie des informations est également le fruit du piratage, et une partie d'entre elles concerne des demandeurs d'asile innocents de tout crime.Europol a suggéré que le CEPD a mal interprété et appliqué les lois européennes : "".The Guardian a vu des documents internes relatifs à Europol et affirme :."Mais si cette décision a été saluée par les défenseurs de la vie privée, tout comme les tactiques employées par la NSA, la collecte de données par Europol a ses défenseurs, dont Ylva Johansson. Le commissaire européen chargé des affaires intérieures déclare :."Europol ayant mis en place des outils de collecte de données basés sur l'apprentissage automatique et l'IA, il semble difficile d'imaginer comment ce génie particulier pourrait être remis dans la bouteille. Et comme le montre la nature secrète des activités de la NSA, il est peu probable que d'autres abus de pouvoir soient révélés bien plus tard - et à un moment où l'action est inefficace.Source : Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que les données sur les criminels doivent être supprimées au sein de cette institution ?