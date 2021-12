Cette proposition intervient alors que plusieurs États membres de l'UE imposent des exigences supplémentaires aux voyageurs afin de réduire la propagation de la variante du coronavirus Omicron. Le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a déclaré que la Commission européenne était opposée à toute exigence supplémentaire et qu'elle évaluait ces mesures.Les nouvelles règles seront contraignantes pour les 27 États membres de l'UE à partir du 1er février. La règle peut être bloquée par une majorité qualifiée des gouvernements de l'UE ou une majorité simple des membres du Parlement européen, mais les responsables ont déclaré qu'elle bénéficiait d'un soutien suffisant.Cette règle remplace une recommandation non contraignante présentée par la Commission européenne en novembre.Une fois la règle entrée en vigueur, les États membres de l'UE seront tenus de laisser entrer sur leur territoire les voyageurs entièrement vaccinés et munis d'un laissez-passer valide. Toutefois, à titre d'exception justifiée par la détérioration de la situation, ils pourront toujours imposer des exigences supplémentaires, telles que des tests négatifs ou des quarantaines, pour autant qu'elles soient proportionnées.7 États de l'UE exigent actuellement des voyageurs entièrement vaccinés en provenance d'autres pays de l'UE qu'ils présentent également un test COVID-19 négatif à leur arrivée, des mesures que certains considèrent comme nuisant à la crédibilité du laissez-passer européen.Ces États sont l'Italie, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, la Lettonie, Chypre et l'Autriche.", a déclaré Reynders.Il a noté que les exigences supplémentaires pouvaient être justifiées par les inquiétudes suscitées par la propagation de la variante Omicron, mais que les gouvernements devaient prouver qu'elles étaient proportionnées et nécessaires.La Commission est toujours en train d'évaluer les mesures, a déclaré M. Reynders, ajoutant que les procédures d'infraction pour des restrictions limitées dans le temps n'ont guère de sens.Les mesures nationales sont pour la plupart limitées à la période de Noël, bien que celles de l'Italie s'étendent jusqu'à la fin du mois de janvier.Les nouvelles règles ne s'appliquent qu'aux voyages internationaux.Les gouvernements pourront faire varier la durée de validité du laissez-passer COVID-19 pour l'accès aux événements ou aux activités en salle sur leur territoire.Après une injection de rappel, la validité du laissez-passer COVID-19 sera prolongée sans limite, car pour l'instant, on ne dispose pas de suffisamment d'informations sur la durée de protection des rappels, a déclaré un fonctionnaire européen.Le calendrier de primovaccination pour la COVID-19 se compose actuellement dans l'UE de deux injections de vaccins produits par Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Moderna, ou d'une seule injection du vaccin de Johnson & Johnson.Source : La Commission EuropéenneQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur les certificats de voyage COVID-19 ?L'adoption de ces nouvelles règles permettra-t-elle de minimiser la propagation du variant Omicron ?