Le cabinet d'avocats appelle d'autres clients de l'hébergeur à se joindre au recours collectif. Elle entend estimer leurs dommages avant d'envoyer une facture officielle à OVHcloud. Un accord à l’amiable entre Ziegler et OVHcloud devrait ensuite voir le jour. À défaut, l'affaire sera portée devant le tribunal du commerce.Les entreprises qui participent au recours collectif contre OVHcloud sont de divers secteurs : comptabilité, marketing, santé et tourisme. Un accord de confidentialité les lie au cabinet Ziegler & Associés. En vertu de ce dernier, leurs noms sont tenus secrets. L’autre dénominateur commun entre ces personnes morales est qu’elles rapportent des pertes de leurs bases de données suite à l’incendie du mois de mars. Le tableau de l’après incendie c’est un acteur du secteur de la santé qui se retrouve sans aucune information associée aux patients ou une entreprise touristique qui ne sait plus retrouver les détails de réservations de ses clients.« Pertes de nombreuses données et préjudices économiques significatifs : plusieurs milliers de sociétés clientes d’OVHcloud ont été durement frappées par cet incendie », souligne le cabinet d'avocats parisien Ziegler & Associés pour lequel « OVHcloud a donc, sans aucun doute, failli à son obligation contractuelle de protection de vos données, qui lui est impartie en sa qualité de prestataire de service. »Suite à l’incendie du mois de mars, La fameuse question de gestion des sauvegardes faisait à nouveau surface à l’ère du cloud qui a le vent en poupe. OVH s’était expliqué en soulignant qu’il offre du hosting « Il semble que les consommateurs à l’échelle globale ne comprennent pas notre offre. Cela fait déjà trop de discussions autour de cet aspect. Nous ne voulons pas nous enfoncer dans cette brèche. Nous allons plutôt revoir la sécurité à la hausse en offrant le plus haut niveau de sauvegarde pour tous nos clients de tous nos centres de données. Cela va changer les standards de l’industrie, ainsi que notre façon d’offrir nos services », avait expliqué Octave Klaba en annonçant du même coup l’adoption d’une nouvelle politique de sauvegarde gratuite des données de tous les clients.Source : Ziegler Quel est votre avis sur le sujet ? OVHcloud peut-il être tenu pour responsable de la perte de données de ses clients comme le martèle le cabinet Zigler ?