Trump a déposé une demande d'injonction préliminaire contre Twitter devant le tribunal fédéral du district sud de la Floride, arguant que la société de médias sociaux a été "contrainte" par des membres du Congrès américain de suspendre son compte.Twitter et plusieurs autres plateformes de médias sociaux ont banni M. Trump de leurs services après qu'une foule de ses partisans a attaqué le Capitole des États-Unis lors d'une émeute meurtrière le 6 janvier.Cette attaque faisait suite à un discours de M. Trump dans lequel il réitérait ses affirmations erronées selon lesquelles sa défaite électorale en novembre était due à une fraude généralisée, une affirmation rejetée par de nombreux tribunaux et responsables électoraux des États.Twitter "", ont déclaré les avocats de M. Trump dans la plainte.Au moment de la suppression définitive du compte de M. Trump, Twitter a déclaré que ses tweets avaient violé la politique de la plateforme interdisant la "glorification de la violence". La société a déclaré à l'époque que les tweets de Trump qui ont conduit à la suppression étaient "hautement susceptibles" d'encourager les gens à reproduire ce qui s'est passé lors des émeutes du Capitole.Avant d'être bloqué, M. Trump comptait plus de 88 millions d'abonnés sur Twitter, qu'il utilisait comme son mégaphone sur les réseaux sociaux.Dans sa plainte, Trump a affirmé que Twitter permettait aux talibans de tweeter régulièrement sur leurs victoires militaires en Afghanistan, mais qu'il l'avait censuré pendant sa présidence en qualifiant ses tweets d'"informations trompeuses" ou en indiquant qu'ils violaient les règles de l'entreprise contre la "glorification de la violence".En juillet, M. Trump a intenté un procès à Twitter, à Facebook, et à Google, ainsi qu'à leurs directeurs généraux, alléguant qu'ils réduisaient illégalement au silence les points de vue conservateurs.Source : Cour de district des États-Unis pour le district sud de la FlorideQue pensez-vous de cette plainte déposée par l'ancien Président Trump ?A votre avis, pourrait-il avoir gain de cause ?