Attention, pavé...Je vois ici plusieurs problèmes... d'abord pour avoir été il y a un moment pirate (prescription pour tout ce que j'ai pu faire), je trouve que ça sort clairement du domaine d'activité pour être super politisé ce que nous n'étions pas. Autant hacker une entité gouvernementale pour être lanceur d'alerte a une utilité, autant là aucune. Ca ne lève même pas le pot au roses, c'est plutôt de la délation sous sa pire forme, avec doxxing etc... C'est très grave, ça porte atteinte aux libertés, ça ne concerne pas du tout les pirates... Moi je vois ça comme la Stasi. Et depuis ce mob des "gentils" se sont mis en charge de traquer les "méchants", donc là des gens ont perdu leur job pour être venu faire ce mob, avec petit rappel .. les flics ont fait un cordon au début mais on laissé rentrer après. Je déplore clairement ce genre d' "event", pour moi soit tu fais un putsch soit tu ne fais rien car ça amène à des situations comme ce flic mort d'avoir été poussé par la foule, et cette ancienne de l'US force tuée par un agent de sécurité qui lui ne sait pas du tout ce que comptent faire les gens, et applique le protocole pour assurer la sécurité des élus. C'est un peu comme pour les antifas, en cas de manif violente il ne faut pas venir derrière chouiner sur la réponse violente des forces de sécurité, on est mâtures, on sait dans quoi on s'engage, sinon on ne le fait pas... Maintenant dans le lot tout le monde n'a pas été violent, mais ces inquisiteurs traquent les images et font pression sur les sociétés pour que les gens soient virés, ça me parait très grave, on est en plein dans des dérives qu'on illustre dans une série comme Black Mirror.J'essaie de bien faire la part des choses.Maintenant on a Parler d'un côté, visé par les "gentils" qui se plaignent d'un réseau "violent", "haineux", mal modéré. D'abord attaquons nous au premier point, la liberté d'expression... Ces "gentils" ne veulent pas du volet qui garantisse à tous le fait de ne pas être inquiété pour ses opinions politiques, il y a un activisme régulier pour faire pression. CA sera quelle pub passe sur tel média, on va traquer la société et la harceler avec 100 voire 1000 comptes.. au regard des millions de clients c'est rien, mais ça suffit à faire craquer la boite. Moi personnellement je boycotte, j'écris pour le dire, ce que je n'aime pas... Nutella par exemple. Mais si Libération passait une pub pour Nutella je n'irais pas emmerder Libération pour autant. Mais non ce nouveau fascisme, car pour moi c'est typiquement du fascisme, se veut green, pink, bref pour des raisons avancées comme bonnes, on se permet tout. Sauf que non.... L'éthique existe, on n'emploie pas les pires méthodes pour arriver à son but. Je signe des pétitions contre les Corridas (oui c'est moi), c'est mon droit en tant que citoyen, je ne vais pas poser une bombe dans une arène. Je n'attaque pas un élu qui les laisse se faire, etc... Ces raccourcis là, ne s'excusent pas.Et donc de l'autre on a ce qui existe déjà... Facebook et Twitter...Mais... qu'est ce que je vois si ce n'est de la haine, TOUS LES JOURS, sur twitter. Ca n'arrête jamais ! Chaque semaine on a un post de 15 messages à la suite d'une personne qui vient expliquer pourquoi les hommes sont méchants, et finalement pourquoi ils ne devraient pas exister. Quand ce ne sont pas les hommes ce sont les blancs. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ça sur les noirs (par exemple) car là Twitter fait son job. L'intersectionnalité, le sjw, tournent à pleine régime sur ce réseau, amenant son racialisme ainsi que son racisme en permanence.. Sachant que notre pays ne reconnait d'ailleurs pas les races, car le concept en lui même est raciste, vous vous souvenez ? Bizarrement on oublie de le rappeler en ce moment. Les phénotypes existent, pas les races. Donc là cette haine, cette absence de modération typique de Twitter car le réseau juge en fonction de la couleur de peau des cibles comme des émetteurs (racisme type donc) tout va bien... Moi je me suis fait traité en un seul twitt de sale blanc et que ma mère la pute de blanche aurait du avorter.... Pour Twitter ça n'enfreint aucune de ses règles, même pas les insultes et le comportement toxique. Je n'avais jamais parlé avec cette personne, mon propos était de dire que le terme "racaille" n'était pas raciste en lui même, quand bien même des racistes l'utiliseraient, une racaille c'est quelqu'un qui se comporte mal, ça n'a aucun rapport avec la couleur... je donnais la définition et même l'étymologie du terme. Donc c'est quand même bizarre cette indignation à géométrie variable ?!Sur twitter et facebook des groupes antifas, des groupes BLM (pas celui d'origine, mais les groupes violents et massivement composés de blancs d'ailleurs, qui ont suivi) se sont organisés, ont insulté, ont tenu des propos racistes... hier Biden annonçait qu'ils allaient indemniser en priorité les sociétés créées par des personnes de couleur, les femmes.. ce à quoi une personne demandait pour les handicapés, un BLM lui a répondu que les blancs ne seraient jamais handicapés car ils ont colonisé. Que ceux qui ont colonisé sur le forum lèvent la main, car chez moi on vient de crève la dalle qui se sont construits avec le temps... mon grand père a été en partie dans les mines avant de réussir un concours de Gendarme mais sinon mon arrière grand père était charpentier marin et est mort jeune. De l'autre coté mon grand père vient de la misère de Marseille et était manchot. Ma grand mère d'une famille de 12 qui a fuit la misère d'Allemagne, mère décédée et enfants splittés aux 4 coins de la France.Sur Facebook pareil, on a aussi la LDNA... Et plus récemment on a quand même sur Twitter l'affaire Samuel Pati, car c'est bien sur ce réseau que c'est monté en graine, encore. Un réseau où le doxxing est habituel. Le réseau n'a rien fait car il s'en foutait, ça concernait un blanc, jusqu'au drame. Attention soyons clairs, je ne focalise pas car c'est un blanc, ça me gonflerait s'il n'avait pas fait la même chose pour un noir, et le peu de fois où j'ai vu du racisme à 'l'encontre des noirs j'ai signalé, et là c'est traité rapidement, mais pour tout le reste non. D'ailleurs les asiatiques subissent aussi du racisme là bas et Twitter me répondait que ça ne violait pas leurs règles... pourtant ça viole les lois Françaises car le racisme n'a pas de couleur. Encore heureux, car une loi raciste ne pourrait pas être antiraciste. Bref, là par contre Parler attention devient le grand méchant comme si en fait tout était rose ailleurs. Bref, est ce qu'à chaque fois qu'il y a un évènement dramatique on y mêle la plateforme ? Apparemment pas quand c'est Twitter ou Facebook, jamais vu la moindre sanction.Parler j'y suis allé car j'en avais marre de la haine sur twitter, et j'y ai été bien plus au calme. Twitter m'avait en plus bloqué mon compte pour "ingérence russe" sans doute.... Vu que j'ai fait partie de cette vague là, sachant que j'étais abonné à de l'IT des films, des jeux vidéos et un peu de presse. Mais j'ai eu le malheur de suivre le compte de Andy Ngo, un mec dans le style de Rémi Busine, qui fait les manifs depuis l'intérieur et est plutôt républicain. Et oui un asiatique ou un noir qui n'est pas démocrate n'est pas de la couleur qu'il apparait l'être selon les racialistes.. triste monde. Je ne me suis payé aucune polémique, je n'ai pas vu un seul propos raciste, et je n'ai pas vu un seul propos haineux, après quand il y a eu le mob du capitole je n'y étais pas car je ne passe pas ma vie sur les RS. Alors peut être que... Mais encore une fois regardons FB et Twitter.Pour finir, suite à tout ça j'ai voulu me casser de l'écosystème FB/Google. Et croyez moi c'est pas facile... Je m'aperçois que la fondation Mozilla a pété les plombs et applaudit la censure, en fait ils ont dégagé leur ex CEO car il a versé sur SES fonds, sans en faire la promotion, 1 000$ a une association anti mariage pour tous. Alors je suis pro mariage pour tous, j'ai fait des gay prides, je suis témoin d'un mariage gay, mais j'estime que chacun à ses opinions, donc tant que le mec n'engage pas sa boite.. c'est sa vie. Donc les nouveaux apparemment sortent clairement la fondation de son rôle et veulent tracker les publicités pour afficher en clair quelle pub est sur quel site... Je ne vois pas pourquoi ni de quel droit. Moi je crois au débat, je suis pour la pluralité d'opinions, je vais peut être dire à quelqu'un que c'est un con s'il croit aux hommes lézards, mais... je ne mélange pas tout. Cette personne n'a pas à être virée, même un antifa casseur n'a pas à l'être... c'est à la justice de trancher. Je crois à la séparation des entités. Et quand on a du pouvoir on ne s'en sert pas pour faire fermer sa gueule à ceux qui ont un avis contraire, j'ai été admin, modo et super modo de plusieurs sites, je n'ai JAMAIS abusé de mon pouvoir, j'étais même anti passe droit. Si j'avais quelque chose à dire c'était à égalité avec tout le monde tant que ça ne concernait pas le site en lui même.. Je me souviens d'un problème, j'étais remonté contre le mec, la décision a été gérée en commun avec toute la team et l'intéressé. J'ai annoncé direct que je ne voterai pas puisque j'étais impliqué. Il a eu un rappel et une seconde chance, ça ne me convenait pas d'un côté, mais de l'autre j'ai accepté la décision parce que ma perception ne pouvait être qu'altérée.Donc j'ai viré whatsapp, je regarde du côté de signal et Télégram, et ainsi de suite et soudainement je me rends compte que les médias ont toujours pris soin en fait de tâcler TOUS les concurrents de Google et Facebook. C'est un terroriste islamiste qui a utilisé telle messagerie car sécurisée, c'est un terroriste d'extrême droite qui a utilisé une autre.. là il y a des néo nazis. .. en fait ils passent leur temps à défoncer les concurrents. Sur FB, on trouve régulièrement de l'antisémitisme... est ce que la presse à chaque attaque sur un juif rappelle que FB y héberge un sacré lot ? Ce ne sont pas des néo nazis, certes, qu'est ce que ça change ? Non, là, la presse sait étrangement faire la différence... peur ? Arrangements ? Et je vois dans cette histoire la même chose, en fait on est en train de laisser deux monstres arriver à décider de tout ! Ca dépasse le trust, ils sont devenus capables de mettre à genoux les USA, une des plus grandes puissances au monde.Pour moi Parler comme tout le reste doit exister, déjà quand les gens s'entendent pas, mieux vaut être chacun chez soi. Ensuite vive la pluralité... Enfin... il y a la liberté d'expression et surtout la liberté du net, j'étais un des signataires sur la quadrature du net, je me suis levé contre DAVSI I, II, LOPPSi... Je dis ça car je me doute qu'on va me cataloguer, c'est une véritable chasse aux sorcières. Mais j'ai toujours eu cette manière de voir, parce que j'ai connu un internet libre et maintenant qu'il est incontournable on veut amputer des libertés soit disant pour de bonnes raisons. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que les choses ne sont pas circonscrites au camp concerné, demain ils vont en faire les frais comme tout le monde, il ne faut pas faire la fête même quand ça met un ennemi à terre, il y a des moyens que l'on emploie pas, c'est tout.PS: En passant depuis l'accession de Trump il y a eu des tonnes de propos haineux et violents, des émissions où l'on mimait son meurtre, sa décapitation, des journalistes ont appelé à cogner les supporters... La haine ça fait 4 ans quand même qu'on la voit (en passant j'étais pro Hillary durant la précédente campagne mais le parti démocrate m'a collé la gerbe depuis).