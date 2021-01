La société Uber exige des passagers potentiels qu'ils consentent à un accord en ligne avant d'utiliser son application de covoiturage. Cet accord en ligne - que la plupart des consommateurs ne sont pas susceptibles d'avoir lu ou compris - renonçait au droit des passagers de porter plainte contre la société. Toutefois, la Cour suprême du Massachusetts a déclaré qu’Uber n'avait pas suffisamment informé les consommateurs de ce à quoi ils renonçaient exactement lorsqu'ils acceptaient les conditions générales de l'application.La plus haute Cour de l'État du Massachusetts a rejeté les efforts de la société Uber qui visent à forcer les plaintes pour discrimination d'un aveugle à être réglées par arbitrage. Ce faisant, la Cour judiciaire suprême a placé la barre plus haut pour les entreprises technologiques qui tentent d'imposer des conditions de service unilatérales aux utilisateurs sans en avertir clairement ces derniers.« Uber ne peut pas faire appliquer les termes et conditions à l'encontre des plaignants, y compris la convention d'arbitrage en cause ici », a écrit le juge Scott L. Kafker. Uber n'a pas efficacement orienté les clients vers un libellé de contrat précisant quels droits en matière de vie privée et de contrat ils conserveraient ou abandonneraient, a déclaré le tribunal.Les consommateurs se tournent régulièrement vers des avocats lorsqu'ils achètent une maison ou créent une entreprise, mais pas lorsqu'ils souscrivent à un service basé sur Internet comme Uber. Pourtant, le langage contractuel dans les deux cas doit être tout aussi clair, a déclaré la Cour. « Les écrans tactiles du droit des contrats sur Internet doivent refléter la pierre angulaire du droit des contrats ordinaires », a conclu le tribunal. Uber ne répondait pas à cette norme, a estimé le tribunal.Cette décision judiciaire fait suite à un litige devant les tribunaux fédéraux et d'État par Christopher Kauders, qui a essayé de poursuivre Uber après que trois chauffeurs aient refusé en 2015 et 2016 de le conduire avec son chien guide d’aveugle.Lorsque Kauders a ouvert un compte Uber des années en arrière, il a dû remplir trois écrans d'information. Le troisième écran était intitulé "lien pour le paiement" et proposait aux utilisateurs différents moyens de payer les trajets Uber. En dessous de ces options se trouvait un message indiquant que "en créant un compte Uber, vous acceptez les conditions générales et la politique de confidentialité". Les utilisateurs pouvaient cliquer sur un lien pour consulter ces documents juridiques, mais l'application n'exigeait pas des utilisateurs qu'ils le fassent. Aucune note n’obligeait Kauders à cliquer sur un bouton "J'accepte" les conditions.Kauders a poursuivi Uber pour discrimination illégale. Dans une décision rendue début 2018, un juge a estimé que les conditions de service d'Uber exigeaient que le cas de Kauders soit soumis à un arbitrage - au lieu d’une procédure judiciaire où un jury pouvait décider si Kauders était victime de discrimination et combien la société devait payer en dommages et intérêts. L'arbitre s'est ensuite prononcé contre Kauders, estimant que les chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants et qu'Uber ne pouvait pas être tenu pour financièrement responsable de leurs actes.W. Paul Needham, un avocat de Boston qui représente Kauders, a déclaré à l’époque que le jugement ouvrait la voie à son client pour porter son affaire devant un jury de la Cour supérieure de l’État dans un avenir proche. Pour les autres consommateurs impliqués dans un litige contre Uber, en particulier ceux qui sont en arbitrage avec la société sur la base de l'accord en ligne qu'ils ont signé, M. Needham a déclaré que le jugement pourrait aider leur cause. Mais les questions juridiques sont complexes.En appel, les avocats de Kauders ont fait valoir qu'il n'avait jamais accepté de recourir à l'arbitrage au départ. Lundi, la plus haute Cour de l'État du Massachusetts a accepté l'argument de Kauders, estimant que la simple mention des conditions générales sur une page d'enregistrement ne suffisait pas à créer un contrat contraignant entre Kauders et Uber.Il n'est « nullement évident que la signature d'un contrat via une application pour des services de covoiturage serait accompagnée du type de conditions générales étendues présentes ici », a déclaré la décision. « En effet, certaines de ces conditions générales peuvent littéralement exiger d'un utilisateur individuel qu'il renonce à sa vie, car Uber ne peut être tenu responsable si quelque chose lui arrivait pendant l'un des trajets ».Il n'est pas certain que Kauders l'emportera dans le procès. Il est possible que le tribunal devant lequel l’affaire sera renvoyée parvienne à la même conclusion que l'arbitre. Mais l'impact plus large de la décision est de faire savoir aux entreprises qu'elles ne peuvent pas lier les utilisateurs à des conditions restrictives simplement en établissant un lien vers ces conditions quelque part dans le processus d'enregistrement d'un site Web ou d'une application. Afin de créer un contrat juridiquement contraignant, une société de technologie doit en fait présenter les conditions à l'utilisateur et l'amener à les accepter.Selon la décision de la haute Cour de l’État, lorsqu'il s'agit de recruter de nouveaux conducteurs, Uber adopte une approche différente. Avant de pouvoir s'inscrire, les conducteurs sont tenus d'appuyer sur un bouton marqué "OUI, j'accepte" non pas une fois, mais deux fois.« Le contraste entre l'avis fourni aux conducteurs et celui fourni aux utilisateurs est révélateur », a écrit la Cour. « Comme Uber le sait sans doute, la plupart de ceux qui s'enregistrent via des applications mobiles ne lisent pas les conditions d'utilisation ou les conditions de service incluses avec les applications ».Selon un commentateur, « les clients des magasins physiques bénéficient pour l'instant de plus de protections que les utilisateurs de sites Web ». Dans une déclaration, une porte-parole d'Uber, Alix Anfang, a dit que la société avait modifié ses formulaires de souscription en ligne au début de l'année d'une manière conforme au raisonnement du tribunal. Selon Anfang, la société estime que la décision de la haute Cour du Massachusetts ne concerne que le cas en question et n'aura pas d'impact important sur les activités d'Uber dans le Massachusetts.Source : La Cour suprême de l’État du Massachusetts Créer un compte passager d’Uber équivalait à renoncer à vos droits de poursuivre la société pour tous les actes des chauffeurs. Qu’en pensez-vous ?Quels commentaires faites-vous de la décision de la haute Cour du Massachusetts ?Ajouter un bouton "OUI, j'accepte" pourrait-il éviter à Uber des problèmes similaires à l’avenir ?