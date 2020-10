EFF à la Cour suprême US : les entreprises US complices des violations des droits de l'homme Suite à la fourniture des outils de surveillance sur mesure devraient être tenues pour responsables 23PARTAGES 5 0 Depuis des années, le défenseur des droits numériques EFF (Electronic Frontier Foundation) a appelé les entreprises américaines qui agissent en tant que « petites aides de la répression » à rendre des comptes. Cette fois-ci, l’EFF a décidé de s’adresser à la Cour suprême des États-Unis. Selon le défenseur des droits numériques, malgré toutes les façons dont la technologie a été utilisée comme une force pour le bien (reliant les gens à travers le monde, donnant la parole aux moins puissants et facilitant le partage des connaissances), la technologie a également été utilisée comme un multiplicateur de force pour la répression et les violations des droits de l'homme. Il s’agit pour l’EFF « d’un côté sombre que nul ne pourrait nier ».



C’est la raison pour laquelle le 21 octobre 2020, l'EFF a déposé un mémoire exhortant la Cour suprême à préserver l'un des rares outils de responsabilité juridique qui existent pour les entreprises qui aident et encouragent intentionnellement la répression étrangère, le Alien Tort Statute (ATS).



« Nous avons informé la Cour de ce que nous et d'autres avons vu au cours de la dernière décennie : des systèmes de surveillance, de communication et de base de données, pour n'en nommer que quelques-uns, ont été utilisés par des gouvernements étrangers - en toute connaissance de cause et avec l'aide des entreprises américaines qui vendent ces technologies - pour espionner et traquer les militants, les journalistes et les minorités religieuses qui ont été emprisonnés, torturés et même tués.



« Plus précisément, nous avons demandé aujourd'hui à la Cour suprême de statuer que les entreprises américaines peuvent être poursuivies par des étrangers en vertu de l'ATS et traduites en justice pour avoir aidé et encouragé de graves violations des droits de l'homme. Le tribunal examine une action en justice ATS intentée par d'anciens enfants esclaves de Côte d'Ivoire qui prétendent que deux sociétés américaines, Nestlé USA et Cargill, ont contribué aux abus dont elles ont été victimes en apportant un soutien financier aux plantations de cacao dans lesquelles elles ont été forcées de travailler. L'ATS permet aux non-citoyens d'intenter une action civile devant un tribunal fédéral américain contre un défendeur qui a violé les lois sur les droits de l'homme. Les entreprises demandent au tribunal de statuer que les entreprises ne peuvent être tenues pour responsables en vertu de la loi et que seuls les individus peuvent le faire ».



Le mémoire de l’EFF a été signé par les principales organisations de suivi de la vente de technologies de surveillance : Access Now, Article 19, Privacy International, Centre for Long-Term Cybersecurity, et Ronald Deibert, directeur du Citizen Lab à l'Université de Toronto. Le défenseur des droits numériques a déclaré au tribunal que l'affaire Nestlé ne concernait pas seulement le chocolat et les enfants. Le résultat aura de profondes implications pour des millions d'utilisateurs d'Internet et d'autres citoyens de pays du monde entier. Pourquoi ? Parce que la fourniture de produits et services sophistiqués de surveillance et de censure aux gouvernements étrangers est une grosse affaire pour certaines entreprises technologiques américaines.





Des outils sur mesure pour l'espionnage des cibles de gouvernements



Il y a quelques années, WikiLeaks avait dévoilé le secteur en croissance de vente d’équipements d'espionnage électroniques à des gouvernements connus pour leurs violations des droits de l'homme. La portée de la technologie était très large : les gouvernements pouvaient écouter les appels téléphoniques, utiliser la reconnaissance vocale pour scanner les réseaux mobiles, lire les courriels et les messages texte, censurer les pages Web, suivre chacun de ses mouvements à l'aide du GPS et même modifier le contenu des courriels en cours de route à un destinataire. Certains outils étaient installés à l'aide du même type de logiciels malveillants et de logiciels espions utilisés par les cybercriminels pour voler des informations bancaires et de carte de crédit. Ils pouvaient secrètement activer les webcams intégrées aux ordinateurs portables personnels et les microphones inutilisés des téléphones portables. Et toutes ces informations étaient filtrées et organisées à une telle échelle qu'elles pouvaient être utilisées pour espionner chaque personne dans un pays entier.



Des citoyens ordinaires, des journalistes, des militants des droits de l'homme et des défenseurs de la démocratie ont tous été visés, éviscérant le droit à la vie privée et effaçant la liberté d'expression. De nombreuses preuves ont suggéré que les informations obtenues grâce à cet équipement d'espionnage semblaient avoir joué un rôle dans le harcèlement, les menaces et même la torture de journalistes, de militants des droits de l'homme et de militants pour la démocratie. Pourtant, des dizaines d'entreprises américaines et européennes ont continué de vendre cette technologie, y compris à des régimes autoritaires. Le marché des équipements de surveillance est passé à 5 milliards de dollars par an en 2012.



Selon l’EFF, le fait que leurs produits soient clairement utilisés comme outils d'oppression ne semble pas les déranger. Voici quelques exemples que l’EFF a cités dans son mémoire :

Cisco :



Cisco a construit sur mesure le soi-disant « grand pare-feu » en Chine, également connu sous le nom de « bouclier d'or », qui permet au gouvernement de surveiller et de censurer Internet contre ses citoyens. Les documents de la société ont révélé que, dans le cadre de son argumentaire marketing en Chine, Cisco a construit un « module du Falun Gong » spécifique dans le Bouclier d'or qui a aidé les autorités chinoises à identifier et localiser efficacement les membres de la minorité religieuse du Falun Gong, qui ont ensuite été appréhendés et soumis à la torture, à la conversion forcée et à d’autres violations des droits de l’homme. Les pratiquants de Falun Gong ont poursuivi Cisco sous l'ATS dans une affaire actuellement en cours devant la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit. L'EFF a déposé des mémoires aux côtés des plaignants tout au long de l'affaire.

Cisco a construit sur mesure le soi-disant « grand pare-feu » en Chine, également connu sous le nom de « bouclier d'or », qui permet au gouvernement de surveiller et de censurer Internet contre ses citoyens. Les documents de la société ont révélé que, dans le cadre de son argumentaire marketing en Chine, Cisco a construit un « module du Falun Gong » spécifique dans le Bouclier d'or qui a aidé les autorités chinoises à identifier et localiser efficacement les membres de la minorité religieuse du Falun Gong, qui ont ensuite été appréhendés et soumis à la torture, à la conversion forcée et à d’autres violations des droits de l’homme. Les pratiquants de Falun Gong ont poursuivi Cisco sous l'ATS dans une affaire actuellement en cours devant la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit. L'EFF a déposé des mémoires aux côtés des plaignants tout au long de l'affaire. Yahoo! :



Ning Xinhua, un militant pro-démocratie de Chine, a poursuivi le mois dernier les sociétés successeurs, le fondateur et l’ancien PDG de Yahoo! sous l'ATS pour avoir partagé ses courriels privés avec le gouvernement chinois, ce qui a conduit à son arrestation, à son emprisonnement et à la torture.



Ning Xinhua, un militant pro-démocratie de Chine, a poursuivi le mois dernier les sociétés successeurs, le fondateur et l’ancien PDG de Yahoo! sous l'ATS pour avoir partagé ses courriels privés avec le gouvernement chinois, ce qui a conduit à son arrestation, à son emprisonnement et à la torture. Sandvine :



Récemment, le gouvernement biélorusse a utilisé la technologie de Sandvine, une société américaine d'équipements de réseau, pour bloquer une grande partie d'Internet lors de l'élection présidentielle contestée d'août (la société a annulé son contrat avec la Biélorussie en raison de la censure). La technologie de la société est également été utilisée par la Turquie, la Syrie et l’Égypte contre les utilisateurs d’Internet pour les rediriger vers des sites Web contenant des logiciels espions ou bloquer leur accès aux contenus politiques, relatifs aux droits de l’homme et aux actualités.



Récemment, le gouvernement biélorusse a utilisé la technologie de Sandvine, une société américaine d'équipements de réseau, pour bloquer une grande partie d'Internet lors de l'élection présidentielle contestée d'août (la société a annulé son contrat avec la Biélorussie en raison de la censure). La technologie de la société est également été utilisée par la Turquie, la Syrie et l’Égypte contre les utilisateurs d’Internet pour les rediriger vers des sites Web contenant des logiciels espions ou bloquer leur accès aux contenus politiques, relatifs aux droits de l’homme et aux actualités. IBM :



L’EFF a également cité une affaire contre IBM dans laquelle le défenseur des droits numérique a déposé un mémoire à l'appui des plaignants, victimes de l'apartheid, qui ont intenté une action au titre de l'ATS pour des allégations selon lesquelles la grande enseigne technologique a aidé et encouragé les violations des droits de l'homme qu'ils ont subies aux mains du gouvernement sud-africain. IBM a créé un système d’identification national informatisé personnalisé qui a facilité la « dénationalisation » de la population noire du pays. Sa technologie personnalisée a permis une identification efficace, une catégorisation raciale et une ségrégation forcée, renforçant l’oppression systémique de la population autochtone d’Afrique du Sud. Malheureusement, l'affaire a été rejetée par la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit.

« La Cour suprême a sévèrement limité la portée de l'ATS dans plusieurs décisions au fil des ans. Le tribunal est maintenant invité à accorder essentiellement l'immunité de l'ATS aux sociétés américaines. Ce serait une énorme erreur. Les entreprises qui fournissent des produits et des services à des clients qui ont clairement l'intention de les utiliser et qui les utilisent pour commettre des violations flagrantes des droits de l'homme doivent être tenues responsables de leurs actes. Nous ne pensons pas que les entreprises devraient être tenues pour responsables simplement parce que leurs technologies se sont retrouvées entre les mains des gouvernements qui les utilisent pour nuire aux gens. Mais lorsque les entreprises technologiques fabriquent des produits sur mesure pour les gouvernements qui les utilisent manifestement pour commettre des violations des droits de l'homme, elles franchissent une ligne morale, éthique et juridique.



« Nous exhortons la Cour suprême à affirmer que les tribunaux américains sont ouverts lorsqu'une entreprise de technologie américaine décide de faire passer les profits avant les droits humains fondamentaux, et que des personnes dans des pays étrangers sont gravement blessées ou tuées par ces choix ».



Source :



Et vous ?



Mais lorsque les entreprises technologiques fabriquent des produits sur mesure pour les gouvernements qui les utilisent manifestement pour commettre des violations des droits de l'homme, elles franchissent une ligne morale, éthique et juridique.

« Nous exhortons la Cour suprême à affirmer que les tribunaux américains sont ouverts lorsqu'une entreprise de technologie américaine décide de faire passer les profits avant les droits humains fondamentaux, et que des personnes dans des pays étrangers sont gravement blessées ou tuées par ces choix ».