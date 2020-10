La confrontation de Google et d'Oracle devant la Cour suprême ne s'est pas très bien passée pour l'éditeur d'Android Les juges semblent prêts à envisager les droits d'auteur sur les API 0PARTAGES 2 0 Rappelons que la Cour suprême est constituée de neuf juges mais que la juge Ruth Bader Ginsburg est décédée le 18 septembre 2020, à six semaines de l'élection présidentielle. Son siège n'a pas encore été remplacé.



Mercredi, certain des huit juges de la Cour suprême semblaient sceptiques quant à l'argument de Google selon lequel les interfaces de programmation d'application (API) ne sont pas protégées par la loi sur le droit d'auteur. La haute cour entendait des plaidoiries dans le cadre de la bataille juridique de Google avec Oracle, qui a déjà duré dix ans. Oracle fait valoir que Google a enfreint ses droits d'auteur sur le langage de programmation Java lors de la réimplémentation des API Java à l'usage des développeurs d'applications Android.



Les enjeux de cette affaire sont importants pour Google, qui pourrait devoir à Oracle des milliards de dollars de dommages et intérêts. Plus important encore, une victoire d'Oracle pourrait remodeler la façon dont la loi sur le droit d'auteur traite les API, donnant aux titulaires le pouvoir de verrouiller les concurrents qui souhaitent créer des logiciels compatibles.



Pendant des décennies avant le procès d'Oracle, la plupart des gens de l'industrie du logiciel supposaient que les API ne pouvaient pas être protégées par le droit d'auteur. Cela signifiait qu'un éditeur de logiciels pouvait réimplémenter les API du produit d'un concurrent afin de permettre à un logiciel, conçu pour fonctionner avec le produit du concurrent, de fonctionner avec le sien.



Une victoire pour Oracle remettrait cela en question. Cela ne générerait pas seulement du travail supplémentaire pour les juristes du droit d'auteur, cela pourrait conduire à un monde où les problèmes de compatibilité des logiciels surgissent plus souvent dans la vie quotidienne. Cela pourrait également affecter directement les moyens de subsistance des développeurs, qui pourraient se trouver être plus fréquemment obligés d'apprendre de nouveaux langages de programmation ou d’apprendre à utiliser d'autres outils logiciels lorsqu'ils changent d'emploi.



Il est toujours risqué d'extrapoler à partir des plaidoiries de la Cour suprême. Parfois, les juges posent des questions plus difficiles à un parti, mais se prononcent de toute façon en faveur de ce parti. Mais au vu du déroulement des échanges, il est difficile d’imaginer une majorité de cinq juges acceptant l'argument de Google selon lequel les API ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur. Si Google gagne, il semble que ce soit pour des raisons plus restreintes (des raisons qui ouvriraient la porte à davantage de poursuites en matière de droits d'auteur sur les API à l'avenir). Quoiqu’il en soit, il semble y avoir de bonnes chances qu'Oracle l'emporte.





Des juges qui se montrent sceptiques



Au milieu des années 2000, Google savait qu'il aurait besoin de beaucoup de développeurs pour créer des applications pour sa prochaine plateforme Android. Pour accélérer le processus, Google a réimplémenté le langage de programmation Java plutôt que de développer un nouveau langage de programmation à partir de zéro. Google a écrit un nouveau code pour exécuter des programmes Java selon les spécifications exactes du logiciel Java officiel de Sun (Oracle a par la suite acquis Sun). Cela a permis à des milliers de développeurs Java existants de devenir des développeurs Android sans avoir à apprendre un nouveau langage.



Pour réimplémenter Java, Google avait besoin de copier les noms et les types d'arguments de fonctions telles que java.lang.Math.max. Sinon, un programme Java utilisant ces fonctions ne fonctionnerait pas sur le système d'exploitation de Google. L'article 102 (b) de la Loi sur le droit d'auteur stipule que personne ne peut protéger « une idée, une procédure, un processus, un système, une méthode de fonctionnement, un concept, un principe ou une découverte ». Google a conclu que des fonctions comme Math.max sont des « méthodes de fonctionnement » car les développeurs « exploitent » la plateforme Java en les invoquant. Par conséquent, Google n'a pas payé de licence à Sun, ce qui a conduit à un procès quelques années plus tard.



C'est une pratique répandue dans l'industrie du logiciel. Oracle, par exemple, a réimplémenté l'API S3 d'Amazon afin que les clients qui ont créé des logiciels pour la plateforme cloud d'Amazon puissent facilement passer à la plateforme cloud rivale d'Oracle.



La stratégie d'Oracle tout au long de la bataille juridique, déjà vieille d’une décennie, a été essentiellement de nier qu'il y a quelque chose de spécial dans les API. Selon Oracle, une spécification d'API (essentiellement juste une liste de noms de fonctions et de types d'arguments) est un code informatique qui peut être protégé par copyright comme n'importe quel autre code. Oracle affirme que si les tribunaux suppriment les spécifications API de la protection des droits d'auteur, les avocats pourraient utiliser les mêmes arguments pour affaiblir la protection des droits d'auteur de tout programme informatique.





Samuel Alito, juge à la Cour suprême

Le juge Samuel Alito a soulevé cette préoccupation dans sa première question à l'avocat de Google, Thomas Goldstein :



« Je suis préoccupé par le fait que selon votre argument, tout code informatique risque de perdre sa protection en vertu de 102 (b) », a déclaré Alito. « Comment conciliez-vous votre position avec l'intention expresse du Congrès de protéger les codes informatiques ? »



La tâche la plus importante de Goldstein ici (et tout au long de l'argumentation de mercredi) était de convaincre les juges qu'il y avait une différence importante entre les API et d'autres codes et que cette différence avait des implications juridiques.



« Il a fait un travail épouvantable », a commenté après les échanges James Grimmelmann, un juriste de l'Université Cornell. « Au niveau de la nuance dans laquelle il était prêt à entrer, son cas les donnait pour perdant. La seule façon de faire tenir cette argimentation est d'être nuancé sur ce que signifie déclarer du code. »





Des difficultés pour Google



La distinction entre un programme et une API a un sens intuitif pour les développeurs qui utilisent régulièrement des API (et écrivent des programmes) dans leur travail quotidien. Mais c'est loin d'être évident pour les juges de la Cour suprême, qui sont tous des avocats de plus de 50 ans.



Cela aurait peut-être aidé Goldstein d’utiliser des analogies ou des exemples concrets de l'industrie du logiciel pour aider les juges à comprendre la distinction, mais il en a très peu fait. Au lieu de cela, il a répété encore et encore une poignée d'arguments juridiques abstraits. Goldstein n'a jamais semblé trouver une explication du caractère unique des API que les juges ont trouvé convaincante.



Lorsque le tour du juge Brett Kavanaugh est venu de poser des questions à Goldstein, il était clair que sa pensée n'avait pas été changée par les réponses précédentes de Goldstein. Les avocats d'Oracle, a noté Kavanaugh, « disent que la déclaration de code n'est une méthode de fonctionnement que dans le même sens que les programmes informatiques dans leur ensemble sont des méthodes de fonctionnement, et que par conséquent, votre argument de méthode de fonctionnement engloutirait la protection des programmes informatiques ».



« Vous n'êtes pas autorisé à copier une chanson simplement parce que c'est la seule façon de copier une chanson », a déclaré Kavanaugh, en prélude de sa question suivante à Goldstein. « Pourquoi ce principe ne s’applique pas ici? »



En somme, Kavanaugh ne semblait absolument pas convaincu qu'il y avait quelque chose de distinctif dans les API qui justifierait un traitement différent en vertu de la loi sur le droit d'auteur.





Brett Kavanaugh, juge à la Cour suprême

Le juge Clarence Thomas semblait tout aussi impassible. À un moment donné, il a comparé les actions de Google à une équipe de football prenant le livre de jeu d'un rival. Le juge Neil Gorsuch a noté que « d'autres concurrents ont été en mesure de proposer des téléphones qui fonctionnent très bien sans se livrer à ce type de copie ».



Il y avait donc au moins quatre juges (Kavanaugh, Alito, Thomas et Gorsuch) qui semblaient sceptiques quant à la position de Google selon laquelle les API ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur. Si les quatre votaient pour Oracle, le meilleur que Google puisse espérer est une égalité. Une égalité serait toujours une perte pour Google, car elle laisserait en place la victoire d'Oracle au niveau de l'appel mais ne créerait pas de précédent à l'échelle nationale. Si Google perd une décision de justice supplémentaire, cela créerait un précédent national en faveur des droits d'auteur des API.



Une entreprise qui n'était pas entièrement antipathique à la Cour ?



Google n'était pas entièrement sans défenseurs sur le terrain. En fait, quelques juges ont fait un meilleur travail en exprimant la position de Google que son propre avocat.



« C'est comme le clavier QWERTY », a déclaré Breyer dans une question à l'avocat d'Oracle. « Vous n'aviez pas besoin d'un clavier QWERTY sur les machines à écrire au début. Mais mon Dieu, si vous laissez quelqu'un avoir un droit d'auteur là-dessus maintenant, il contrôlerait toutes les machines à écrire, ce qui n'a vraiment rien à voir avec le droit d'auteur. »



Tout comme un droit d'auteur QWERTY bloqueraient les dactylographes sur l’utilisation des machines à écrire d'une entreprise particulière, a suggéré Breyer, un droit d'auteur sur les API Java bloquerait les développeurs qui ont appris Java sur des implémentations Java sous licence Oracle.





Sonia Sotomayor, juge à la Cour suprême

Dans une autre question adressée à l'avocat d'Oracle, la juge Sonia Sotomayor a offert l'explication la plus claire sur les enjeux de l'affaire. Voici l'un de ses commentaires :



« Dans votre déclaration de départ, vous aviez dit que le ciel vous tomberait sur la tête si nous nous prononçions en faveur de Google. Le problème avec cet argument pour moi, c'est qu'il semble que depuis 1992, [les tribunaux ont dit que] l'interface de programmation d'application, dont le code de déclaration fait partie, n'est pas protégée par le droit d'auteur. Par contre, les codes de mise en œuvre le sont.



« Sur cette base, les industries se sont construites sur des applications en sachant qu'elles ne peuvent copier que ce qui est nécessaire pour s'exécuter sur l'application, mais qu’elles doivent changer tout le reste. C'est ce que Google a fait ici. C'est pourquoi ils ont pris moins de 1% du code Java...



« Tout le monde sait que les API, déclarant des codes, ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Les codes de mise en œuvre le sont. Alors s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi nous devrions maintenant revoir ce que l'industrie a considéré comme les éléments protégés par le droit d'auteur, déclarant que certaines sont des méthodes de fonctionnement et d'autres sont des expressions ? »



L'avocat d'Oracle Joshua Rosenkranz a contesté la prémisse de la question de Sotomayor. « Dans aucun cas vous ne verrez dire que vous pouvez copier cette grande quantité de code sur une plateforme concurrente pour l'utiliser dans le même but », a-t-il déclaré à Sotomayor. « Personne n'a fait cette distinction entre l'implémentation du code et la déclaration du code. Vous ne trouverez pas un seul cas qui fasse cela ».



C'était l'une des choses les plus frappantes dans les arguments de mercredi: Oracle et Google ont chacun affirmé que la position de l'autre partie bouleverserait les attentes établies dans l'industrie du logiciel. Selon Grimmelmann, à ce niveau Google avait le meilleur argument ici. Il existe peu de précédents qui se concentrent spécifiquement sur le statut de copyright de la déclaration de code. Mais un certain nombre de cours d'appel ont statué que les interfaces logicielles ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur. Et un grand nombre de projets logiciels ont été construits sur la base de cette compréhension.



En plus de Breyer et Sotomayor, la juge Elena Kagan a posé quelques questions indiquant qu'elle pourrait être sensible à la position de Google. Mais même si ces trois juges se rangeaient du côté de Google, la société aurait encore besoin de deux votes supplémentaires pour annuler la décision du tribunal inférieur en faveur des droits d'auteur des API.



En plus de Breyer et Sotomayor, la juge Elena Kagan a posé quelques questions indiquant qu'elle pourrait être sensible à la position de Google. Mais même si ces trois juges se rangeaient du côté de Google, la société aurait encore besoin de deux votes supplémentaires pour annuler la décision du tribunal inférieur en faveur des droits d'auteur des API.

Source : plaidoyers des deux entreprises (vidéo dans le texte)