« Apple bloque toutes les mises à jour et installations de Fortnite sur l’App Store et ils ont annoncé qu’ils allaient bloquer notre capacité de développer Fortnite sur des appareils Apple. Par conséquent, la mise à jour 14.00 de la saison 4 du chapitre 2 ne sortira ni sur iOS ni sur macOS le 27 août », indique le studio américain. Ainsi, sur les plateformes Apple, le jeu va demeurer à la version 13.40. Les gamers sur ces dernières ne profiteront donc pas des nouveautés intégrées à la dernière mouture.Les ennuis débutent le 13 août lorsque Epic ajoute un mécanisme de paiement direct à Fortnite qui viole les règles de l'App Store. Peu de temps après, Apple vire Fortnite de sa boutique d'applications , ce qui donne le coup d'envoi de la campagne orchestrée par Epic contre le fabricant d'iPhone. Epic poursuit Apple en justice, publie une courte vidéo parodiant une publicité d’Apple, met en ligne en ligne un vaste blog appelant les joueurs à tweeter le hashtag #FreeFortnite et une semaine plus tard, annonce un tournoi de jeux avec des récompenses Anti-Apple . Epic s'était donc vraisemblablement préparé pour la guerre.À date, une décision de justice interdit à Apple de bloquer le moteur Unreal Engine d’Epic comme le géant de la marque à la pomme avait menacé de le faire, mais elle lui confirme le droit d’éjecter Fortnite de l’App Store. Une audience sur une injonction préliminaire est prévue pour le 28 septembre et pourrait rendre ces décisions plus permanentes pour la durée du procès.Sur le court terme, toute décision de changer le statut de Fortnite sur les appareils Apple est entre les mains d'Epic. Si Epic veut ramener Fortnite sur l'App Store d'iOS, Apple affirme que le studio doit simplement se conformer aux directives de l'App Store, ce qui signifie probablement la suppression de l'option de paiement direct. Si Epic fait les changements nécessaires, « nous serons heureux d'accueillir à nouveau Fortnite sur iOS », déclare Apple dans un communiqué. Chez le gant de la marque à la pomme, on est d’avis que c'est Epic, et non Apple, qui divise la communauté Fortnite afin de faire valoir son point de vue.Epic pour sa part reste inflexible sur son argumentaire antitrust mis en avant depuis le début de l’affaire : « Apple demande à Epic de retirer l'option de paiement direct. Leur proposition est une invitation pour Epic à s'allier à Apple pour maintenir leur monopole sur les paiements in-app sur iOS, supprimant la concurrence du marché libre et gonflant les prix. Par principe, nous ne participerons pas à ce projet. En tant que propriétaire d'un appareil mobile, vous avez le droit d'installer des applications à partir des sources de votre choix. Les fabricants de logiciels ont le droit d'exprimer librement leurs idées et de se faire concurrence sur un marché équitable. Les politiques d'Apple vous privent de ces libertés. » Si l’éditeur de jeu réussit à convaincre les juges, il sera sur la voie de la réalisation d’une crainte d’Apple : la mise à mal du modèle économique de l’App Store.Source : Epic Games Quelle pertinence accordez-vous à l’argumentaire antitrust d’Epic ?