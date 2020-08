Un juge « enclin » à bloquer la décision d'Apple d'entraver Unreal Engine d'Epic, Déclarant qu'elle ne voyait « aucune concurrence » à l'App Store d'Apple sur l'iPhone 0PARTAGES 7 0 La bataille juridique entre le studio de développement de jeux vidéo, Epic Games, et Apple continue avec des répercussions sur les développeurs de jeux qui utilisent le moteur Unreal d’Epic. L'audience de lundi visait justement à déterminer si les privilèges des développeurs d'Epic devaient être légalement protégés - initialement par une ordonnance de restriction temporaire, ouvrant la voie à une injonction préliminaire plus puissante qui resterait en vigueur pendant toute la durée du procès, a rapporté Reuters.



Le procès antitrust intenté par Epic contre Apple au début du mois et la campagne de médias sociaux qui l'accompagne sont devenus le défi le plus important pour l'App Store d'Apple. Le fabricant du populaire jeu de bataille "Fortnite" allègue qu'Apple s'est engagé dans un comportement anticoncurrentiel en abusant de sa domination sur le marché des applications iPhone. Fortnite a été retiré de l'App Store le 13 août dernier, en réponse à la mise en place par Epic Games d'un nouveau programme contournant le système de paiement obligatoire d'Apple. Apple a également pris des mesures pour restreindre la capacité d'Epic à travailler sur le moteur Unreal, qui est largement utilisé par les développeurs de jeux tiers.





Apple menace de mettre fin à l'inclusion d'Epic dans le programme pour développeurs Apple, un abonnement nécessaire pour distribuer des applications sur des appareils iOS ou utiliser des outils de développement Apple, si l'entreprise ne remédie pas à ses « violations » de l'accord dans un délai de deux semaines, selon une lettre d'Apple adressée à Epic. Epic ne pourra pas non plus notarier des applications Mac, un processus qui pourrait rendre l'installation du logiciel Epic plus difficile ou le bloquer complètement. Apple exige que toutes les applications soient notariées avant de pouvoir être exécutées sur des versions plus récentes de macOS, même si elles sont distribuées en dehors de l'App Store.



Le 17 août, Epic a déposé



Selon Reuters, Yvonne Gonzalez Rogers, un juge fédéral, a déclaré lors de la première audience dans l’affaire, tenue lundi par Zoom en raison des mesures de distanciation, qu'elle avait vu la demande d'Epic à travers « deux lentilles ». L'une d'entre elles concernait le préjudice qui serait causé aux propres jeux d'Epic, qui ont été retirés de l'App Store. L'autre était le préjudice qui serait causé aux centaines d'autres jeux qui seraient touchés si Epic était incapable de maintenir son logiciel Unreal Engine parce qu'Apple avait mis fin à tous les contrats de développement de la société.



Le juge a déclaré lors de l’audience qu'elle était « encline » à accéder à la demande d'Epic Games de bloquer la décision d'Apple de fermer les comptes de développeurs du créateur de Fortnite et a déclaré qu'elle ne voyait « aucune concurrence » à l'App Store d'Apple sur l'iPhone. Par contre pour le jeu Fortnite lui-même, il se peut que la décision du juge qui sera prononcée à une date ultérieure ne change rien a sa situation actuelle sur l’App Store. « Je peux vous dire dès maintenant que je suis enclin à ne pas accorder de réparation pour les jeux, mais je suis enclin à accorder une réparation pour le moteur Unreal », a déclaré Gonzalez Rogers.



Unreal Engine est un outil logiciel d'infographie que des centaines d'autres jeux et d'autres applications utilisent pour alimenter leurs offres. Le juge Rogers n'a pas rendu de décision immédiate sur la question, mais a déclaré qu'elle rendrait une ordonnance écrite après les faits « et je la rendrai rapidement ». Il faut toutefois noter que le juge Rogers ne semblait pas savoir quelle partie aurait gain de cause sur le fond de l'affaire, ce qui aura une incidence sur l'octroi de l'injonction. « Ce n'est pas quelque chose qui est un "slamdunk" pour Apple ou pour Epic Games », a déclaré le juge Rogers.



« Nous ne pouvons pas simplement appuyer sur un bouton et revenir dans un environnement anticoncurrentiel »



Dans la motion déposée dimanche, Epic a déclaré que plusieurs utilisateurs d'Unreal Engine, y compris au moins une entreprise de conception automobile, avaient contacté l'entreprise avec des craintes que leurs projets ne soient perturbés. Epic estime que la suppression du support serait inutilement punitive, affectant les développeurs qui s’appuient sur le moteur d'Epic, mais n'ont aucun intérêt direct dans l'affaire. « L'ampleur des représailles d'Apple est en soi un effort illégal pour maintenir son monopole et calmer toute action de la part d'autres personnes qui oseraient s'opposer à Apple », indique la motion.



Apportant son soutien à Epic lors du dépôt, un dirigeant de Microsoft a témoigné que la révocation de la capacité d'Epic à maintenir le moteur Unreal





« Unreal Engine d'Epic est l'un des moteurs de jeu tiers les plus populaires disponibles pour les créateurs de jeux, et de l'avis de Microsoft, il existe très peu d'autres options disponibles pour les créateurs de licence avec autant de fonctionnalités qu'Unreal Engine sur plusieurs plateformes, y compris iOS », a déclaré Kevin Gammill, General Manager, Gaming Developer Experiences chez Microsoft.



Mais Apple affirme qu'il est dans son droit de retirer les développeurs qui violent les règles de la plateforme, ce qu'Epic a fait clairement et délibérément. « Les développeurs qui s'efforcent de tromper Apple, comme Epic l'a fait ici, sont licenciés », a déclaré la société dans un dépôt la semaine dernière.



Le juge s’est particulièrement intéressé au rôle d'Epic dans la crise actuelle, et la capacité de la société à restaurer ses privilèges iOS en rétablissant simplement la version d'avant août de l'application, c’est-à-dire sans les mesures de contournement du moyen de paiement in-app d’Apple. « Jusqu'à présent, » a déclaré le juge Rogers, « je n'ai rien entendu qui suggère qu'ils ne peuvent pas simplement revenir à la version du 3 août ».



Mais Katherine Forrest, qui représentant Epic, a répondu en disant : « Nous ne pouvons pas simplement appuyer sur un bouton et revenir dans un environnement anticoncurrentiel ». « Il n'y a aucune raison technique pour laquelle cela ne peut pas être fait, mais c'est quelque chose que la loi n'exige pas et ne devrait pas exiger ».



Le juge Rogers s'est aussi montré beaucoup plus sceptique lors de l’audience quant aux efforts d'Apple pour restreindre la capacité d'Epic à maintenir le moteur Unreal. « Cela me semble être des représailles, et je ne vois aucun mal pour Apple à vous empêcher sur cette plateforme sans avoir à impacter Unreal Engine », a déclaré le juge Rogers. « Il me semble que c'est un peu exagéré », a-t-elle ajouté.



La réplique du représentant Apple, Richard Doren, ne s’est pas fait attendre. Comme par habitude pour Apple, il a défendu la décision de la société en citant les politiques de longue date de l'App Store d'Apple pour répondre aux développeurs qui ne respectent pas ses conditions. « Lorsqu'Apple traite avec une entité qui viole ses contrats, sa pratique est de résilier les comptes de toutes les parties liées », a déclaré Doren. « La raison pour laquelle Apple fait cela est pour que cela ne devienne pas un jeu de coquilles... La crainte est que la faute soit simplement transférée à une autre entité Epic ».



Gonzalez Rogers a également souligné l'interdiction d'Apple de télécharger des applications iPhone en dehors de l'App Store dans un échange avec Richard Doren, a rapporté Reuters. « Il n'y a pas de concurrence. La question est de savoir, sans concurrence, d'où viennent les 30 % (commission de l'App Store) ? Pourquoi n'est-elle pas de 10 ? 20 ? Comment le consommateur en bénéficie-t-il, vous (Apple) pouvez dire ce que vous voulez que ce soit », a-t-elle demandé.



Selon Reuters, Doren a répondu que les consommateurs avaient le choix lorsqu'ils décidaient d'acheter un appareil Android ou un iPhone. « La concurrence est sur le marché de l'avant », a-t-il déclaré, réitérant un argument qui a été au centre de la défense du directeur général d'Apple, Tim Cook, lors des audiences antitrust du Congrès. Il y a « beaucoup de théorie économique » pour montrer que le fait de changer de marque imposait des coûts aux consommateurs, a repiqué le juge. Doren a ensuite déclaré qu'Apple prouverait au procès que « les gens changent tout le temps de marque ».



Forrest a également souligné les dommages causés par la limitation des capacités du moteur Unreal sur iOS, car de nombreux développeurs avaient recherché le moteur spécifiquement pour ses capacités multiplateformes. « Ce ne sera plus un moteur utilisable », a déclaré l’avocat d’Epic. « Les développeurs fuient Unreal Engine. C'est ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas de la spéculation ».



