Apple multiplie ses attaques en justice contre le logo en forme de poire d'une petite entreprise de cinq personnes L'éditeur d'iOS poursuit désormais Prepear aux USA et au Canada 5PARTAGES 7 0 Au début du mois, nous avons rapporté qu'Apple a engagé une action en justice contre une petite structure appelée Prepear, qui désigne également une application permettant aux gens de planifier plus facilement leurs repas et de trouver de nouvelles recettes. Le motif de la plainte : Prepear a choisi d’utiliser un fruit en forme de poire comme son logo, qui serait trop similaire au logo d'Apple, selon un message publié sur Instagram par les fondateurs de la société.



Le service Prepear a été lancé depuis 5 ans. Via son application, il permet aux utilisateurs de stocker toutes leurs recettes au même endroit, de planifier leurs repas, de faire des listes de courses et de faire livrer leurs courses au même endroit. L'application est un produit dérivé de Super Healthy Kids, qui propose des recettes et stratégies d'alimentation et partage des conseils et des outils d'organisation aux parents. Les fondateurs affirment qu'ils font face à un litige de la part d'Apple. Apple serait en désaccord avec le logo de Prepear, arguant que ses attributs sont trop similaires à son propre logo.



« Apple s'est opposée à la demande de marque déposée pour notre petite entreprise, Prepear, exigeant que nous changions notre logo, manifestement en forme de poire, utilisé pour représenter notre marque dans la gestion des recettes et la planification des repas », ont écrit les fondateurs de Prepear dans un post sur Instagram dans lequel ils demandent de l’aide. Prepear est une petite entreprise avec seulement cinq employés, et les fondateurs affirment que les frais de justice leur ont déjà coûté « plusieurs milliers de dollars », plus le licenciement d'un membre de l'équipe, dans leur lutte juridique contre le fabricant d'iPhone.



Le problème a en fait commencé il y a quelques années. En 2017, Prepear a déposé une demande de marque pour un logo représentant les contours verts d'une poire. Le bureau américain des marques a estimé que le logo n'était « pas en conflit » avec toute autre marque déposée, mais la loi exigeait également qu'il soit publié pendant un certain temps afin de donner à d'autres entreprises la possibilité de s'y opposer, ce qu'Apple a fait.



La décision d'Apple a entraîné d'importants frais juridiques pour la petite entreprise de cinq personnes qui croyait naïvement pouvoir discuter de la question avec Apple de manière rationnelle. Cependant, Apple a refusé de reculer, continuant à pousser l'affaire à des niveaux encore plus élevés.



En réponse, le co-fondateur de Prepear, Russell Monson, a lancé une pétition sur Change.org dans l'espoir que le tribunal de l'opinion publique pourrait convaincre Apple de reculer.



Pourtant, bien que la pétition ait maintenant atteint les 200 000 signatures, il ne semble pas qu'Apple soit sur le point de laisser tomber l’affaire. Comme preuve supplémentaire de l'intransigeance d'Apple dans ce domaine, Apple a en fait multiplié ses efforts pour bloquer l'enregistrement de la marque du logo en forme de poire en lançant une poursuite auprès de l’office canadien des marques, le combat s’étendant désormais au-delà des États-Unis.



La situation semble complètement absurde. Les logos ne se ressemblent pas, les couleurs et les styles artistiques sont différents, et une poire n'a pas la forme d’une pomme.





D’ailleurs, selon Prepear, Apple s'est opposée aux petites entreprises ayant des logos liés aux fruits en engageant des poursuites judiciaires coûteuses, même lorsque ces logos ne ressemblent pas du tout au logo d'Apple ou que ces entreprises ne sont pas du tout dans le même secteur d'activité qu'Apple. « Nous nous défendons contre Apple non seulement pour conserver notre logo, mais aussi pour envoyer un message aux grandes entreprises technologiques, à savoir que l'intimidation des petites entreprises a des conséquences », ont déclaré les fondateurs de la société.



Il est clair que l'équipe derrière Prepear espérait à l'origine qu'il ne s'agissait que « d’avocats jouant les avocats », et que peut-être une fois le sujet ayant gagné de la visibilité, la direction exécutive d'Apple mettrait un terme à ce qui semble être une lutte très ridicule pour un logo qui ne ressemble pas à celui d'Apple et est enregistré par une entreprise qui n'est pas du tout dans le même secteur.



Cependant, comme le notent les fondateurs de Prepear, l’équipe de relations publiques d’Apple est restée terriblement silencieuse sur la question. Prepear a partagé la pétition avec l’équipe de relations publiques d’Apple, demandant à discuter de la situation, et n'a reçu aucune réponse. Apple n'a pas non plus répondu aux dizaines de journalistes qui les ont contactés pour obtenir des commentaires.



Inutile de dire que la conclusion évidente ici est que malgré le visage convivial qu'Apple essaie de présenter, l'ensemble de la direction exécutive d'Apple, jusqu'au PDG Tim Cook lui-même, soutient tacitement l'action entreprise ici, et bien que ce ne soit pas le cas la première fois qu'Apple s'est opposée à un logo ressemblant à un fruit, cela devient rapidement l'un des cas les plus publics en raison du refus de Prepear d’abandonner de la même manière que de nombreuses autres entreprises.



Bien que Prepear puisse évidemment facilement reculer et changer son logo, il estime qu'il a « une obligation morale de prendre position contre Apple qui envoie un message aux grandes technologies que vous ne pouvez pas intimider les petites entreprises sans conséquences. »



Prepear ajoute également que même changer leur logo ne les aiderait pas à moins qu'ils ne soient disposés à changer toute leur marque. Non seulement cela leur coûterait de l'argent de retourner à la planche à dessin, mais ils soupçonnent qu'ils devraient éviter tout ce qui ressemble même vaguement à un fruit, ajoutant que basé sur l'histoire d'Apple d'opposition agressive à d'autres logos dans le passé, il est « difficile d'imaginer un design auquel ils ne s'opposeraient pas ».



Non seulement cela leur coûterait de l'argent de retourner à la planche à dessin, mais ils soupçonnent qu'ils devraient éviter tout ce qui ressemble même vaguement à un fruit, ajoutant que basé sur l'histoire d'Apple d'opposition agressive à d'autres logos dans le passé, il est « difficile d'imaginer un design auquel ils ne s'opposeraient pas ». Je serai trop content que la petite entreprise gagne et que en plus, Apple doivent rembourser les frais que ont coûtés leur combat Membre à l'essai https://www.developpez.com

La seule chose qu'elle a daignée faire pour la crise du covid, c'est de fabriquer un masque en plastique ridicule. 4 2 Apple mérite de disparaitre. Cette entreprise n'apporte plus rien à l'humanité. C'est un trou noir à argent pour actionnaires.La seule chose qu'elle a daignée faire pour la crise du covid, c'est de fabriquer un masque en plastique ridicule. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par bichon_1er Envoyé par La seule chose qu'elle a daignée faire pour la crise du covid



Envoyé par Salicandre Envoyé par à faire les idiots comme ça, ils vont mal finir.

Les gens ne connaissent pas l'histoire des rectangle avec les angles arrondis et des logos de fruits.

Après c'est salaud parce qu'Apple a copié des tonnes de choses à droite et à gauche et maintenant l'entreprise attaque tout le monde.



Je crois qu'Apple vend moins d'appareil mais génère plus de bénéfice (les marges ont du augmenter).

L'action Apple gonfle rapidement, ça va faire bizarre quand la bulle va exploser :





En attendant Apple a toujours des clients fidèles qui finiront par mettre 2000€ dans un smartphone. (c'est une boucle ils vendent le modèle qu'ils ont acheté l'année précédente et achètent le nouveau modèle) 1 0 En même temps c'est une entreprise qui produit des ordinateurs et des téléphones portables ce n'est pas son rôle de trouver un traitement contre le SARS-CoV-2...Le grand public n'en a strictement rien à foutre de ces histoires de procès.Les gens ne connaissent pas l'histoire des rectangle avec les angles arrondis et des logos de fruits.Après c'est salaud parce qu'Apple a copié des tonnes de choses à droite et à gauche et maintenant l'entreprise attaque tout le monde.Je crois qu'Apple vend moins d'appareil mais génère plus de bénéfice (les marges ont du augmenter).L'action Apple gonfle rapidement, ça va faire bizarre quand la bulle va exploser :En attendant Apple a toujours des clients fidèles qui finiront par mettre 2000€ dans un smartphone. (c'est une boucle ils vendent le modèle qu'ils ont acheté l'année précédente et achètent le nouveau modèle) Membre du Club https://www.developpez.com



En ne changeant pas de logo, ils continuent à bénéficier d'une visibilité. 0 0 Au final, je retiens que le conflit leur donne une visibilité internationale, qu'ils n'auraient pas eu sans les potentielles actions d'Apple.En ne changeant pas de logo, ils continuent à bénéficier d'une visibilité.