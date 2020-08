Apple intente une action en justice contre une petite entreprise à cause de son logo en forme de poire, Et exige que la société change le logo qui serait similaire à celui d'Apple 0PARTAGES 15 0 Le géant américain de la technologie Apple a engagé une action en justice contre une petite société appelée Prepear, qui est une application et un service permettant aux gens de planifier plus facilement leurs repas et de trouver de nouvelles recettes. Le motif de la plainte : Prepear a choisi d’utiliser un fruit en forme de poire comme son logo, qui serait trop similaire au logo d'Apple, selon un message publié sur Instagram par les fondateurs de la société. Le message décrit l'action d’Apple comme « un coup dur pour Prepear », et indique l'intention de conserver le logo original et « d'envoyer un message aux grandes entreprises technologiques que l'intimidation des petites entreprises a des conséquences ».



La société Prepear a été créée depuis 5 ans. Il s’agit d’une application qui permet aux utilisateurs de stocker toutes leurs recettes au même endroit, de planifier leurs repas, de faire des listes de courses et de faire livrer leurs courses au même endroit. L'application est un produit dérivé de Super Healthy Kids, qui propose des recettes et stratégies d'alimentation et partage des conseils et des outils d'organisation aux parents. Les fondateurs affirment qu'ils font face à un litige de la part d'Apple. Apple serait en désaccord avec le logo de Prepear, arguant que ses attributs sont trop similaires à son propre logo.





« Apple s'est opposée à la demande de marque déposée pour notre petite entreprise, Prepear, exigeant que nous changions notre logo, manifestement en forme de poire, utilisé pour représenter notre marque dans la gestion des recettes et la planification des repas », ont écrit les fondateurs de Prepear dans un post sur Instagram dans lequel ils demandent de l’aide. Prepear est une petite entreprise avec seulement cinq employés, et les fondateurs affirment que les frais de justice leur ont déjà coûté « plusieurs milliers de dollars », plus le licenciement d'un membre de l'équipe, dans leur lutte juridique contre le fabricant d'iPhone.



Dans une pétition sur Change.org, Prepear demande que les internautes signent pour demander à Apple de renoncer à son opposition au logo Prepear et « d'aider à empêcher les grandes entreprises technologiques d'abuser de leur position de pouvoir en s'en prenant aux petites entreprises comme la nôtre qui sont déjà en difficulté en raison des effets du Covid-19. Votre soutien permettra de révéler comment Apple intimide les petites entreprises, et aidera à tenir les grandes entreprises technologiques responsables de leur mauvais comportement devant le public ».



Prepear souligne également qu’avant de « nous attaquer, Apple s'est opposé à des dizaines d'autres demandes de marques déposées par des petites entreprises avec des logos liés aux fruits ». Selon Prepear, beaucoup de ces petites entreprises ont dû modifier leur logo ou même abandonner et fermer, les faibles moyens de la plupart d’entre elles ne leur permettant pas de se battre contre le fabricant d’iPhone dans un procès à coûts de dizaines de milliers de dollars.



« C'est une expérience très terrifiante que d'être attaqué légalement par l'une des plus grandes entreprises du monde, même si nous n'avons clairement rien fait de mal, et nous comprenons pourquoi la plupart des entreprises se contentent de céder et de changer leurs logos », lit-on dans le message des fondateurs de Prepear sur Change.org. Nous ressentons l'obligation morale de prendre position contre l'action en justice agressive d'Apple contre les petites entreprises et de nous battre pour le droit de conserver notre logo », ont-ils ajouté.



Envoyer un message contre l'intimidation des petites entreprises par les plus grandes entreprises technologiques



Selon Prepear, Apple s'est opposée aux petites entreprises ayant des logos liés aux fruits en engageant des poursuites judiciaires coûteuses, même lorsque ces logos ne ressemblent pas du tout au logo d'Apple ou ne sont pas du tout dans le même secteur d'activité qu'Apple. « Nous nous défendons contre Apple non seulement pour conserver notre logo, mais aussi pour envoyer un message aux grandes entreprises technologiques, à savoir que l'intimidation des petites entreprises a des conséquences », ont déclaré les fondateurs de la société.



Un extrait des documents d'opposition à la marque déposés par Apple



Le site Web iPhone In Canada dit avoir reçu, le dimanche, plus de détail sur le dépôt de la marque pour le logo en forme de poire de Prepear, une application gratuite, disponible en téléchargement sur iOS et Android. Dans un courriel envoyé au site Web, le directeur de l'exploitation, Russ Monson, explique que Prepear a déposé sa marque pour le logo depuis janvier 2017 et que le bureau américain des marques lui a finalement dit « qu'elle n'était pas en conflit avec d'autres marques déposées et qu'elle le publierait pour faire opposition ».



Tout semblait pouvoir bien se terminer lorsque le « dernier jour de la période d'opposition à la marque, nous avons été informés qu'Apple avait demandé une prolongation de la période d'opposition, et qu'elle avait ensuite demandé des prolongations supplémentaires, ce qui a placé notre marque dans un flou juridique pendant une longue période ».



D’après le courriel de Prepear, Apple a déposé son opposition effective le dernier jour où elle a été légalement autorisée à le faire. Selon Monson, les extensions supplémentaires déposées ont entraîné des frais juridiques supplémentaires pour la petite société, et pour lui, ces extensions « semblaient avoir été conçues par leur équipe juridique pour être aussi longues, difficiles et coûteuses que possible pour nous ».



Monson poursuit en expliquant que Prepear était « assez naïve » pour penser qu'il pouvait discuter de la question avec Apple de manière rationnelle, car les deux logos sont différents. Mais cela n'a pas été le cas et l'opposition est arrivée à la « phase de découverte », qui, selon le directeur de l’exploitation, « sera la partie la plus coûteuse de cette affaire pour nous ». Mais Prepear a toutefois décidé de passer à cette phase à la demande d’Apple.



« Nous pensons que cette affaire est clairement frivole, et qu'une fois que le public sera au courant de la position d'Apple sur ce point, Apple sera plus disposé à abandonner l'affaire plutôt que de faire voir au public comment il nous fait clairement du tort sans raison apparente justifiable », a déclaré Monson dans son courriel à l'iPhone In Canada.



D’autres entreprises ont déjà changé de logos suite aux actions en justice d’Apple



Certaines entreprises dont les logos (ci-dessous) ont été attaqués par Apple dans les mêmes conditions ont abandonné, selon iPhone In Canada. Mais les fondateurs de Prepear disent qu'ils ont la chance d'attirer suffisamment l'attention des médias « pour exposer cette pratique d'Apple ».





D’autres logos ont également été à l'origine d'actions en justice intentées par Apple dans le passé, comme l'affaire contre un parti politique norvégien et une piste cyclable allemande. Le logo du parti politique en question représente une pomme rouge avec une tige, une feuille verte et dispose de la lettre F en blanc sur le devant. Apple a écrit une lettre au bureau norvégien en charge du dépôt des brevets/marques où il a indiqué que ce logo avec une pomme rouge ressemble à son propre logo.



En 2009, Apple a également attaqué Woolworths, une chaîne de supermarché australienne, qui venait de modifier son logo. Woolworths a insisté à l’époque sur le fait que son logo n'est ni plus ni moins qu'un "W" stylisé, mais Apple a affirmé que



Prepear affirme qu'ils ne demandent pas un boycott des produits Apple, mais ils demandent au fabricant d'iPhone de « cesser d'attaquer des petites entreprises comme la nôtre dans des affaires frivoles qui semblent conçues pour nous faire dépenser autant d'argent et de temps à réfléchir à l'affaire au lieu de se concentrer sur la manière de développer notre entreprise et de nous assurer que nous survivons à la crise économique actuelle ».



La pétition sur Change.org a reçu maintenant 20 000 signatures, et Prepear espère qu'Apple abandonnera l'affaire avant de passer à des phases de découverte et de procès plus coûteuses. Dans le cas contraire, les petites entreprises devraient renoncer à utiliser les fruits comme logo pour leur marque.



Dans le cas contraire, les petites entreprises devraient renoncer à utiliser les fruits comme logo pour leur marque.

Bref j'ai signé sur change.org mais cela ne donnera rien à moins de dépasser le million de personnes. 4 0 Apple c'est du n'importe quoi. Cela ne leur suffit pas de copier les applications phares de iOS pour ensuite rajouter les fonctionnalités de ces applications dans iOS pour ensuite virer celles-ci du store car elles copient ensuite des fonctionnalités présentes dans l'OS, il faut qu'ils s'attaquent à n'importe quoi...Bref j'ai signé sur change.org mais cela ne donnera rien à moins de dépasser le million de personnes. Membre expérimenté https://www.developpez.com 4 0 Donc si on suit leur logique débile on a plus le droit de faire de logo de fruit minimaliste? Expert confirmé https://www.developpez.com 3 0 Du grand n'importe quoi... Membre extrêmement actif https://www.developpez.com

Pour la blague :

LA FORME RECTANGLE AUX COINS ARRONDIS APPARTIENT À APPLE

Peut-on breveter une simple forme géométrique, pour plus tard en revendiquer l’appartenance ? Selon le bureau des brevets américain, oui. Car depuis le 6 novembre, le rectangle aux angles arrondis appartient à Apple.



On croyait qu’Apple excellait à vendre des ordinateurs et des téléphones, mais il y a un domaine où elle est meilleure encore, comme l’atteste le dernier procès pharaonique l’opposant à Samsung : la propriété intellectuelle.



Le U.S. Patent no. D670,286 est une prouesse supplémentaire qui montre à quel point la firme de Cupertino tient à protéger tout ce qui touche à ses produits, jusqu’à leur simple forme, dessins à l’appui. Peut-on breveter une simple forme géométrique, pour plus tard en revendiquer l’appartenance ? Selon le bureau des brevets américain, oui. Car depuis le 6 novembre, le rectangle aux angles arrondis appartient à Apple.On croyait qu’Apple excellait à vendre des ordinateurs et des téléphones, mais il y a un domaine où elle est meilleure encore, comme l’atteste le dernier procès pharaonique l’opposant à Samsung :Le U.S. Patent no. D670,286 est une prouesse supplémentaire qui montre à quel point la firme de Cupertino tient à protéger tout ce qui touche à ses produits, jusqu’à leur simple forme, dessins à l’appui. 0 0 Peut-être que les avocats d'Apple ne veulent pas être payé pour ne rien faire alors de temps en temps ils font des procès pour n'importe quoi.Pour la blague :