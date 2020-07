USA : les amendements au projet de loi EARN IT donnent aux États le pouvoir de restreindre le chiffrement Des défenseurs des droits numériques appellent les Sénateurs à le supprimer 0PARTAGES 3 0 Le comité judiciaire du Sénat a adopté une version modifiée du projet de loi EARN IT. Cette version du projet de loi controversé va maintenant être débattue au sein du Sénat tout entier. Bien que les amendements incluent des changements substantiels, des groupes comme l'ACLU et Free Press Action sont toujours préoccupés par les ramifications que le projet de loi pourrait avoir pour la liberté d'expression et les groupes marginalisés.



En apparence, le projet de loi EARN IT vise à protéger contre la maltraitance des enfants. Mais dans sa forme initiale, le projet de loi menaçait également le chiffrement de bout en bout. La version modifiée du projet de loi EARN IT garantit que les entreprises ne seront pas davantage tenues responsables de la création d'outils de cybersécurité tels que le chiffrement, mais le débat sur le chiffrement n'est pas terminé. Au lieu de cela, les législateurs l’ont déjà déplacé dans le domaine d’un accès légal aux données chiffrées, qui obligerait les entreprises à créer des portes dérobées sur leurs produits pour permettre au gouvernement d’y avir accès. En théorie, cela pourrait empêcher les criminels et les trafiquants de drogue de communiquer secrètement, mais cela pourrait également menacer les droits fondamentaux à la vie privée.



L'autre préoccupation majeure soulevée par les opposants à la loi EARN IT Act concerne l'article 230 de la Communications Decency Act, qui stipule que les entreprises ne sont pas responsables de la plupart du contenu que les utilisateurs publient. À l'origine, le projet de loi EARN IT proposait d'exiger que les entreprises « méritent » les protections de l'article 230 en suivant les pratiques recommandées décrites par une commission du ministère de la Justice. Sans ces protections, des entreprises comme Twitter ou Facebook pourraient être obligées de retirer tout ce qui pourrait entraîner une contestation judiciaire, ce qui pourrait menacer la liberté d'expression.



Les amendements adoptés privent la commission du ministère de la Justice de toute autorité légale et n'obligeront pas les entreprises à bénéficier de la protection de l'article 230 en suivant les pratiques recommandées. Mais le projet de loi viendrait également apporté des amendements à l'article 230 afin d’autoriser les poursuites des États, et les assemblées législatives des États pourraient restreindre ou interdire les technologies de chiffrement. De plus, cela pourrait conduire à des lois incohérentes qui varient d'un État à l'autre.



« Les auteurs de ce projet de loi veulent évidemment remédier aux véritables préjudices causés par les documents abusifs, mais le projet de loi modifié conduit à une énorme ouverture pour la responsabilité au niveau de l'État », a déclaré Gaurav Laroia, conseiller principal en politique de Free Press Action, dans un communiqué. « Même tel que modifié aujourd'hui, il invite les États à commencer à adopter toutes sortes de lois sous prétexte de protéger contre les abus, mais à reproduire les problèmes qui accompagnaient le texte original du projet de loi EARN IT ».





Des amendements qui ne résolvent pas le problème



L'ACLU, qui affirme que le projet de loi ne fait pas grand-chose pour « aborder de manière significative la question de la maltraitance des enfants », s'oppose également aux nouveaux amendements :



« L'ACLU a toujours soutenu les efforts visant à garantir que ceux qui subissent des abus sexuels, en particulier les enfants, n'aient pas peur de se manifester et que, lorsqu'ils le font, ils soient traités de manière juste et équitable. Bien que les objectifs déclarés de la loi EARN IT de protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne soient louables, elle ne parvient pas à résoudre de manière significative le problème qu'elle prétend résoudre. Par exemple, le projet de loi ne fait rien du tout pour s'attaquer aux causes profondes de l'exploitation sexuelle des enfants afin d'empêcher que les enfants soient des victimes en premier lieu. Il ne fournit également aucune assistance aux victimes pour qu'elles reçoivent un soutien, des soins et des conseils pour atténuer les préjudices causés par des événements traumatisants ou toute protection contre les éventuelles conséquences négatives en matière d'immigration, criminelles ou autres de dénoncer les crimes contre elles. Le projet de loi ne fera rien pour résoudre ces problèmes fondamentaux, tout en créant une multitude d'autres.



« Plutôt que de protéger les enfants contre les préjudices, la loi EARN IT porterait atteinte à la vie privée et aux droits de parole en ligne de chaque personne dans ce pays. En modifiant une loi fédérale clé qui prend en charge le discours en ligne, elle nuira également de manière disproportionnée à la communauté LGBTQ et à la communauté des travailleuses du sexe de manière similaire à SESTA / FOSTA, une loi qui a modifié la même disposition en 2018. SESTA / FOSTA visait à protéger les personnes engagées dans le travail du sexe de la traite contre leur gré. Cependant, les professionnel (le) s du sexe utilisent des plateformes en ligne pour filtrer les clients potentiellement violents, partager des informations concernant la santé et la sécurité, et autrement communiquer en privé et en toute sécurité. SESTA / FOSTA a éliminé de nombreux espaces utilisés par les professionnel (le) s du sexe pour maintenir la sécurité et protéger leur santé et a renvoyé les professionnel (le) s du sexe dans les rues dans des situations dangereuses. Plutôt que de protéger les personnes contre le trafic illégal, SESTA / FOSTA a mis en danger la santé, la sécurité et le bien-être encore plus loin qu'il ne l'avait été. Le représentant Khanna a présenté un projet de loi que l'ACLU soutient en faveur d'une étude fédérale pour quantifier ce préjudice. De plus, SESTA / FOSTA a également provoqué une censure disproportionnée du discours des personnes LGBTQ en ligne ».



Dans une note adressée aux Sénateurs, l’ACLU a noté que :



« Bien que des changements importants aient été apportés à la version modifiée, ces changements ne dissipent pas les craintes selon lesquelles la loi EARN IT compromettra la vie privée de chaque Américain, étouffera notre capacité à communiquer librement en ligne et nuira aux personnes LGBTQ, aux travailleuses du sexe et aux manifestants »



L'Electronic Frontier Foundation, un défenseur des droits numériques, a fait valoir que cet amendement n'était pas une réponse. Alors que la version précédente du projet de loi suggérait que les plateformes en ligne pourraient conserver leur immunité en vertu de l'article 230 si elles suivent les directives de la commission gouvernementale, la version modifiée ne leur donne pas cette opportunité. « Les propriétaires de sites Web - en particulier ceux qui permettent le chiffrement - ne peuvent pas "gagner" leur immunité de responsabilité pour le contenu des utilisateurs selon le nouveau projet de loi. Ils devront simplement se défendre au tribunal, dès qu'un seul procureur, ou même un simple avocat exerçant en privé, décidera que le fait d'offrir un chiffrement de bout en bout était un signe d'indifférence à l'égard des crimes contre les enfants », a regretté l'EFF.



