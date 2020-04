Amazon décide de fermer ses entrepôts pendant cinq jours en France suite à une décision de justice Qui lui a enjoint de limiter son activité aux « marchandises essentielles » 0PARTAGES 9 0 Le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné, mardi 14 avril, à Amazon France d’établir une évaluation des risques inhérents à l’épidémie de Covid-19 pour tous ses entrepôts et de restreindre en attendant son activité aux seuls produits essentiels, selon le jugement obtenu. La juridiction estime que la société a « de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés ».



Elle lui enjoint de restreindre son activité « aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, d’hygiène et médicaux, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée ».



Cette restriction devait s’appliquer « dans les vingt-quatre heures » et pour un mois. Amazon devra obligatoirement associer les représentants du personnel à l’évaluation des risques.



Amazon, qui employait en février près de 6 500 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et 3 600 intérimaires dans ses six entrepôts français, assure avoir distribué sur ses sites « plus de 127 000 paquets de lingettes désinfectantes, plus de 27 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que plus de 1,5 million de masques » et avoir « mis en place des contrôles de température et des mesures de distanciation sociale ».



La réaction d’Amazon ne s’est pas fait attendre : l'entreprise a annoncé mercredi qu'elle allait fermer ses six centres de distribution de l'Hexagone. Une fermeture qui sera maintenue au moins jusqu'au lundi 20 avril inclus, le temps de procéder à l'évaluation, d'y répondre par d'éventuelles nouvelles mesures et de comprendre ce qu'il a le droit de vendre.



Un comité social et économique (CSE) convoqué mercredi s'est prononcé par 14 voix sur 18 votants en faveur de cette fermeture pour nettoyer les sites et évaluer les risques, a indiqué un délégué CGT, Emilien Williatte. Selon la direction, les salariés seront payés à 100% de leur rémunération pendant cette fermeture.



Un peu plus tôt dans la journée, Amazon avait déjà évoqué cette possibilité. Car si Amazon compte faire appel de la décision, qui l'oblige à s'en tenir strictement aux envois de produits essentiels, le groupe américain estimait dans un communiqué qu'il pourrait « être contraint de suspendre l'activité de (ses) centres de distribution en France » et « de restreindre un service qui est devenu essentiel pour les millions de personnes à travers le pays ».





Dans plusieurs messages publiés ce mercredi sur Twitter, l'entreprise, qui redit son désaccord avec cette décision de justice, répétait que « rien n'est plus important que la sécurité de (ses) collaborateurs », évoquant la mise en place de mesures de sécurité comme la distribution massive sur ses sites de paquets de lingettes désinfectantes, de gel hydro alcoolique, et de masques :



« À la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre mardi 14 avril, nous devons suspendre temporairement les activités dans nos centres de distribution en France, ceci en dépit de l'énorme investissement que nous avons réalisé pour assurer et renforcer par des mesures additionnelles la sécurité de nos collaborateurs qui sont restés mobilisés pendant cette crise.



« Considérant la complexité inhérente à nos activités logistiques et l’amende d’un million d’euros par infraction imposée par le tribunal, le risque de contrevenir à la décision était trop élevé.



« Nous restons perplexes quant à la décision rendue par le Tribunal, malgré les preuves concrètes apportées sur les mesures de sécurité que nous avons mises en œuvre, et faisons appel de cette décision. L'action syndicale qui a conduit à cette décision aura probablement des conséquences pour de nombreuses personnes dans notre pays, qu’il s’agisse de nos milliers de collaborateurs, des clients qui comptent sur nous en ce moment plus que jamais ou des nombreuses TPE et PME françaises qui s’appuient sur Amazon pour se développer.



« Cette semaine, nous demanderons aux employés de nos centres de distribution de rester chez eux. À plus long terme, nous évaluons l’impact de cette décision pour eux et notre réseau logistique français. Nous travaillerons activement pour réduire l'impact que cette décision pourrait avoir sur les TPE et PME françaises qui s'appuient sur nos centres de distribution pour livrer leurs produits. Nous continuerons à servir nos clients en France au travers des entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon, et grâce à la solidité de notre réseau de distribution mondial ».



Amazon « n'est pas resté les bras croisés » depuis le début de l'épidémie, reconnaissait lui Laurent Degousée, codélégué du syndicat SUD-Commerce à l'origine de la plainte (portée par l'Union syndicale Solidaires). Mais l'entreprise a procédé à « un empilage de mesures sans aucune évaluation ».



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette décision d'Amazon ?



Lire aussi



Voici comment Amazon surveille et licencie automatiquement ses ouvriers d'entrepôt, ceci pour des raisons de productivité

Amazon a fait de Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde, mais pourquoi maltraite-t-elle autant ses salariés, victimes d'accident de travail ?

Jack Dorsey, PDG de Twitter / Square, fait don d'un milliard de dollars pour financer l'aide Covid-19, et d'autres organisations caritatives une fois que la pandémie sera terminée

Amazon France répercute la « taxe Gafa » sur ses tarifs aux entreprises françaises, comme il l'avait annoncé il y a quelques mois Le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné, mardi 14 avril, à Amazon France d’établir une évaluation des risques inhérents à l’épidémie de Covid-19 pour tous ses entrepôts et de restreindre en attendant son activité aux seuls produits essentiels, selon le jugement obtenu. La juridiction estime que la société a « de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés ».Elle lui enjoint de restreindre son activité « aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, d’hygiène et médicaux, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée ».Cette restriction devait s’appliquer « dans les vingt-quatre heures » et pour un mois. Amazon devra obligatoirement associer les représentants du personnel à l’évaluation des risques.Amazon, qui employait en février près de 6 500 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et 3 600 intérimaires dans ses six entrepôts français, assure avoir distribué sur ses sites « plus de 127 000 paquets de lingettes désinfectantes, plus de 27 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que plus de 1,5 million de masques » et avoir « mis en place des contrôles de température et des mesures de distanciation sociale ».La réaction d’Amazon ne s’est pas fait attendre : l'entreprise a annoncé mercredi qu'elle allait fermer ses six centres de distribution de l'Hexagone. Une fermeture qui sera maintenue au moins jusqu'au lundi 20 avril inclus, le temps de procéder à l'évaluation, d'y répondre par d'éventuelles nouvelles mesures et de comprendre ce qu'il a le droit de vendre.Un comité social et économique (CSE) convoqué mercredi s'est prononcé par 14 voix sur 18 votants en faveur de cette fermeture pour nettoyer les sites et évaluer les risques, a indiqué un délégué CGT, Emilien Williatte. Selon la direction, les salariés seront payés à 100% de leur rémunération pendant cette fermeture.Un peu plus tôt dans la journée, Amazon avait déjà évoqué cette possibilité. Car si Amazon compte faire appel de la décision, qui l'oblige à s'en tenir strictement aux envois de produits essentiels, le groupe américain estimait dans un communiqué qu'il pourrait « être contraint de suspendre l'activité de (ses) centres de distribution en France » et « de restreindre un service qui est devenu essentiel pour les millions de personnes à travers le pays ».Dans plusieurs messages publiés ce mercredi sur Twitter, l'entreprise, qui redit son désaccord avec cette décision de justice, répétait que « rien n'est plus important que la sécurité de (ses) collaborateurs », évoquant la mise en place de mesures de sécurité comme la distribution massive sur ses sites de paquets de lingettes désinfectantes, de gel hydro alcoolique, et de masques :« À la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre mardi 14 avril, nous devons suspendre temporairement les activités dans nos centres de distribution en France, ceci en dépit de l'énorme investissement que nous avons réalisé pour assurer et renforcer par des mesures additionnelles la sécurité de nos collaborateurs qui sont restés mobilisés pendant cette crise.« Considérant la complexité inhérente à nos activités logistiques et l’amende d’un million d’euros par infraction imposée par le tribunal, le risque de contrevenir à la décision était trop élevé.« Nous restons perplexes quant à la décision rendue par le Tribunal, malgré les preuves concrètes apportées sur les mesures de sécurité que nous avons mises en œuvre, et faisons appel de cette décision. L'action syndicale qui a conduit à cette décision aura probablement des conséquences pour de nombreuses personnes dans notre pays, qu’il s’agisse de nos milliers de collaborateurs, des clients qui comptent sur nous en ce moment plus que jamais ou des nombreuses TPE et PME françaises qui s’appuient sur Amazon pour se développer.« Cette semaine, nous demanderons aux employés de nos centres de distribution de rester chez eux. À plus long terme, nous évaluons l’impact de cette décision pour eux et notre réseau logistique français. Nous travaillerons activement pour réduire l'impact que cette décision pourrait avoir sur les TPE et PME françaises qui s'appuient sur nos centres de distribution pour livrer leurs produits. Nous continuerons à servir nos clients en France au travers des entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon, et grâce à la solidité de notre réseau de distribution mondial ».Amazon « n'est pas resté les bras croisés » depuis le début de l'épidémie, reconnaissait lui Laurent Degousée, codélégué du syndicat SUD-Commerce à l'origine de la plainte (portée par l'Union syndicale Solidaires). Mais l'entreprise a procédé à « un empilage de mesures sans aucune évaluation ».Source : Amazon Que pensez-vous de cette décision d'Amazon ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 28 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Expert confirmé https://www.developpez.com Envoyé par stardeath Envoyé par ça veut dire quoi? que quand tu fais du produit de première nécessité, tu peux faire les évaluations de risques n'importe comment? ça serait encore plus stupide que les autres cas de figures, mais bon, ça ne m'étonnerait absolument pas de la justice française...



on me reproche souvent de toujours taper sur mon pays, mais bon, à force de donner le bâton pour se faire battre, il faudrait arrêter de s'étonner.



A première vue personne ne râlent parce que les caissières du supermarché peuvent être contaminer alors que celle du brico sont en sécurité...



Peut-être que si Amazon se limite à livrer certains bien, l'entreprise aura moins besoin de personnel donc moins de contact donc plus facile à respecter la distanciation physique. 2 0 C'est pour ca que les magasins alimentaires fonctionne et pas les autres commerces.A première vue personne ne râlent parce que les caissières du supermarché peuvent être contaminer alors que celle du brico sont en sécurité...Peut-être que si Amazon se limite à livrer certains bien, l'entreprise aura moins besoin de personnel donc moins de contact donc plus facile à respecter la distanciation physique. Membre émérite https://www.developpez.com



Envoyé par Matthieu Vergne Envoyé par



Le droit qui s'applique massivement en ce moment est le droit de retrait, qui se base sur un "motif raisonnable" :

https://www.legifrance.gouv.fr/affic...Texte=20080501



En ces temps de crise sanitaire, le motif est déjà identifié, d'où une application massive de ce droit en ce moment. C'est donc à l'employeur de prouver qu'il a pris les mesures adéquates pour démotiver le retrait, ce qui passe par une évaluation des risques et des actions allant en ce sens. Si l'un des deux est remis en cause, il me semble logique qu'aucune preuve ne puisse être donnée pour contrer le motif. Cette décision va dans le même sens : c'est à l'employeur de prouver qu'il a fait ce qu'il faut. S'il n'en est pas capable, on donne raison à l'employé (et donc au syndicat ici).



Non, ça veut dire que tu es un maillon essentiel au point qu'il serait plus risqué d'arrêter ton activité que de la poursuivre. Cela n'empêche pas de fermer certains magasins alimentaire si ceux-ci montrent clairement des problèmes, mais toute activité non nécessaire n'a, par définition, pas de raison de prendre des risques, donc celles-ci sont à proscrire sauf si les risques ont été endigués. Les activités nécessaires, quant à elle, sont à poursuivre en essayant de faire au mieux. C'est pas du on-off, c'est une question de degré. On ne place pas la barre au même niveau.



En gros, c'est ça, et pour une bonne raison : les livraisons ne se font pas toutes seules. Ce sont des humains qui les font. Et chaque livraison supplémentaire est un risque supplémentaire pour eux. Minimiser ce risque en se concentrant sur les produits de première nécessité va dans le sens de la protection de ces gens-là. Ajoute à cela que ces professions aussi tournent à régime réduit, et du coup il faut éviter que les produits de première nécessité se retrouvent retardés inutilement parce qu'une masse non nécessaire de colis monopolise les maigres ressources de livreurs. Donc oui, si ça peut attendre, c'est mal. Question d'effort collectif.



La même que celle dont on parle depuis le confinement :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus Ma remarque était pour ceux qui critiquaient la limite d'activité décidée par la justice, pas ce qui était demandé par les plaignants, qui eux peuvent demander tout ce qu'ils veulent, c'est la justice qui tranche.Le droit qui s'applique massivement en ce moment est le droit de retrait, qui se base sur un "motif raisonnable" :En ces temps de crise sanitaire, le motif est déjà identifié, d'où une application massive de ce droit en ce moment. C'est donc à l'employeur de prouver qu'il a pris les mesures adéquates pour démotiver le retrait, ce qui passe par une évaluation des risques et des actions allant en ce sens. Si l'un des deux est remis en cause, il me semble logique qu'aucune preuve ne puisse être donnée pour contrer le motif. Cette décision va dans le même sens : c'est à l'employeur de prouver qu'il a fait ce qu'il faut. S'il n'en est pas capable, on donne raison à l'employé (et donc au syndicat ici).Non, ça veut dire que tu es un maillon essentiel au point qu'il serait plus risqué d'arrêter ton activité que de la poursuivre. Cela n'empêche pas de fermer certains magasins alimentaire si ceux-ci montrent clairement des problèmes, mais toute activité non nécessaire n'a, par définition, pas de raison de prendre des risques, donc celles-ci sont à proscrire sauf si les risques ont été endigués. Les activités nécessaires, quant à elle, sont à poursuivre en essayant de faire au mieux. C'est pas du on-off, c'est une question de degré. On ne place pas la barre au même niveau.En gros, c'est ça, et pour une bonne raison : les livraisons ne se font pas toutes seules. Ce sont des humains qui les font. Et chaque livraison supplémentaire est un risque supplémentaire pour eux. Minimiser ce risque en se concentrant sur les produits de première nécessité va dans le sens de la protection de ces gens-là. Ajoute à cela que ces professions aussi tournent à régime réduit, et du coup il faut éviter que les produits de première nécessité se retrouvent retardés inutilement parce qu'une masse non nécessaire de colis monopolise les maigres ressources de livreurs. Donc oui, si ça peut attendre, c'est mal. Question d'effort collectif.La même que celle dont on parle depuis le confinement : Envoyé par Mingolito Envoyé par La solution c'est pas de faire fermer Amazon, c'est de laisser les autres commerces réouvrir mais intelligemment, par exemple en n'ayant pas forcément de libre service pour les boutiques, mais en installant un comptoir extérieur ou à la place de l'entrée du magasin, c'est ce qu'ils ont fait en Asie. Il y a déjà des initiatives intelligentes par exemple en France des drive in pour des magasins de bricolage ou des marchés agricole, ou encore aux USA avec les drive in qui reviennent à la mode pour le cinéma ou les églises.



Que les vieux, obèses et malades se confinent parce qu'ils ne veulent pas trépasser je le comprends, et je pense que la solution c'est de les garder confinés, mais tout en déconfinant le reste de la population pas à risque, car l'économie doit pouvoir remarcher à un moment donné, donc retourner au travail (ou télétravailler pour ceux qui le peuvent), réouvrir les boutiques, etc.



Les personnes à risques doivent rester confinées, soit en attendant un traitement, un vaccin, ou que plus de 70% de la population ait été contaminée pour faire cesser l'épidémie, et on en est loin on est à qu'à 10% de contaminés, pas de traitement en vue, et vaccin environ un an.



> un enseignant dont le PC est en rade , tant pis pour sa poire et le continuité de sa mission de service publique

> pour télétravailler , pas de pc , tant pis pour votre poire

> un autoentrepreneur qui a besoin d'un composant électronique (plombier, électricien, chauffagiste , alarmiste, serrurier ... ) tant pis pour sa poire les clients dans la merde attendront.



Problème d'eau, de courant, de frigo, de télécommunication ... fermez la , subissez et faites pas chier !



Voila ou l'on va en venir. Des situations pénalisantes fonctionnellement et pour trouver une solution , faut braver un interdit ... avec risque d'amende à la clef .



Je vais donner des exemples de situations concrète :



Un dépanneur venu à côté de chez moi pour une voiture en panne d'un voisin a exposé la situation à suivante d'un de ces clients : crevaison, impossibilité de repartir et de changer la roue sur place. L'automobiliste a du appeler son conjoint pour venir le récupérer. Sur la route du retour , ils ont été contrôlé et verbalisé pour déplacement non essentiel ... avec une bonne leçon de moral. La maréchaussée n'a rien vous lu savoir > 270 € d'amendes.



Autre cas , cette fois en milieu rural. Des riverains en zone blanche ont été verbalisé pour s'être déplacé dans sur la place du village pour , envoyer des appelles et mails (étude, télétravail, appel d'un professionnel de santé ... )



Le truc avec Amazon c'est de bloquer des professionnels , et de faire déplacer des particuliers qui voudront s'entre aider. Résultat verbalisation pour déplacement non essentiel à la clef. Appeler l'oncle ou la tente qui à le double de la clef perdu ou un morceau de tuyaux n'est pas du tout un motif de déplacement essentiel .



J'entends par la que des milliers français face à des problèmes fonctionnels , on vient ajouter de la contrainte ... pour sortir de cet contrainte. Pas le choix que entraver la loi avec amende à la clef ...



Autre exemple . Des frontaliers avec un station service, boulangerie, supermarché en face de chez eux. Verbalisés pour accès non autorisé au pays voisin .



Envoyé par Matthieu Vergne Envoyé par De manière générale, tout doit s'arrêter pour préserver les gens. C'est l'objectif numéro 1.



Le problème est que si on arrête absolument tout on aura plein de gens qui manqueront de quoi survivre. De là, on pose l'exception des "produits de première nécessité" pour éviter cela. La question qui survient est alors la suivante : si je vends des produits de première nécessité, je peux continuer mon activité, mais si je vends autre chose, est-ce que je peux poursuivre ça aussi tant qu'à faire ? La réponse est non, car toute exception supplémentaire implique des gens supplémentaires qui vont nécessairement entrer en contact avec d'autres pour faire le boulot. Plus on ajoutera d'exceptions, plus on prendra donc de risques car plus on autorisera de monde à poursuivre ces contacts et donc la propagation du virus. On n'autorise donc que ce qui est nécessaire. Le problème est que si on arrête absolument tout on aura plein de gens qui manqueront de quoi survivre. De là, on pose l'exception des "produits de première nécessité" pour éviter cela. La question qui survient est alors la suivante : si je vends des produits de première nécessité, je peux continuer mon activité, mais si je vends autre chose, est-ce que je peux poursuivre ça aussi tant qu'à faire ? La réponse est non, car toute exception supplémentaire implique des gens supplémentaires qui vont nécessairement entrer en contact avec d'autres pour faire le boulot. Plus on ajoutera d'exceptions, plus on prendra donc de risques car plus on autorisera de monde à poursuivre ces contacts et donc la propagation du virus. On n'autorise donc que ce qui est nécessaire.



Les autres exceptions, comme les besoins pro ou les exercices physiques, suivent le même raisonnement. Ce sont des exceptions dont on a jugé que les risque liés à leur interdiction sont plus important que les risques liés à leur autorisation, donc on les autorise.



S'il s'agissait non pas d'un virus biologique mais d'un virus informatique, les "gestes barrières" ne seraient pas la distanciation sociale de chaque individu mais les protections du SI, qui eux concernent tout le système de l'entreprise, pas juste certains produits. Dans ce cas, autoriser une entreprise à continuer son activité partiellement ou totalement ne change rien : soit elle est protégée et tout peut continuer, soit elle ne l'est pas et rien ne peut continuer tant qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires, ou on l'y autorise exceptionnellement parce qu'on ne peut s'en passer (première nécessité). C'est bien parce que dans notre cas le risque est proportionnel au nombre de produits que la limitation se fait à ce niveau, et non au niveau de l'activité complète. Les autres exceptions, comme les besoins pro ou les exercices physiques, suivent le même raisonnement. Ce sont des exceptions dont on a jugé que les risque liés à leur interdiction sont plus important que les risques liés à leur autorisation, donc on les autorise.S'il s'agissait non pas d'un virus biologique mais d'un virus informatique, les "gestes barrières" ne seraient pas la distanciation sociale de chaque individu mais les protections du SI, qui eux concernent tout le système de l'entreprise, pas juste certains produits. Dans ce cas, autoriser une entreprise à continuer son activité partiellement ou totalement ne change rien : soit elle est protégée et tout peut continuer, soit elle ne l'est pas et rien ne peut continuer tant qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires, ou on l'y autorise exceptionnellement parce qu'on ne peut s'en passer (première nécessité). C'est bien parce que dans notre cas le risque est proportionnel au nombre de produits que la limitation se fait à ce niveau, et non au niveau de l'activité complète.



Il faut se rendre compte qu'a un moment si l'on commence à ne pas avoir de service minimum le système ne tiens plus ... C'est de la logique pure.



Envoyé par Jiji66 Envoyé par



Français, Françaises, bienvenue dans la nouvelle économie d'état On verra combien de temps vous résisterez ... C'est tout simplement ce que j’appelle une économie administrée. C'est ce qui a été la règle dans l'ex URSS et ses satellites et le moins que l'on puisse dire est que ce n'était pas adapté aux besoins de la population qui a finie par fuir en abattant des murs !Français, Françaises, bienvenue dans la nouvelle économie d'étatOn verra combien de temps vous résisterez ...



C'est déjà la merde pour bon nombre de personne. En ajoutant contrainte sur contrainte sans réel réflexion, certains vont exploser comme des cocottes minutes ... Merde ! 1 0 Bonjour,Le fait de bloquer Amazon pour des produits non essentiels et de le faire fermer vous en jugerez par vous même :> un enseignant dont le PC est en rade , tant pis pour sa poire et le continuité de sa mission de service publique> pour télétravailler , pas de pc , tant pis pour votre poire> un autoentrepreneur qui a besoin d'un composant électronique (plombier, électricien, chauffagiste , alarmiste, serrurier ... ) tant pis pour sa poire les clients dans la merde attendront.Problème d'eau, de courant, de frigo, de télécommunication ... fermez la , subissez et faites pas chier !Voila ou l'on va en venir.Des situations pénalisantes fonctionnellement et pour trouver une solution , faut braver un interdit ... avec risque d'amende à la clef .Je vais donner des exemples de situations concrète :Un dépanneur venu à côté de chez moi pour une voiture en panne d'un voisin a exposé la situation à suivante d'un de ces clients : crevaison, impossibilité de repartir et de changer la roue sur place. L'automobiliste a du appeler son conjoint pour venir le récupérer. Sur la route du retour , ils ont été contrôlé et verbalisé pour déplacement non essentiel ... avec une bonne leçon de moral. La maréchaussée n'a rien vous lu savoir > 270 € d'amendes.Autre cas , cette fois en milieu rural. Des riverains en zone blanche ont été verbalisé pour s'être déplacé dans sur la place du village pour , envoyer des appelles et mails (étude, télétravail, appel d'un professionnel de santé ... )Le truc avec Amazon c'est de bloquer des professionnels , et de faire déplacer des particuliers qui voudront s'entre aider. Résultat verbalisation pour déplacement non essentiel à la clef. Appeler l'oncle ou la tente qui à le double de la clef perdu ou un morceau de tuyaux n'est pas du tout un motif de déplacement essentiel .J'entends par la que des milliers français face à des problèmes fonctionnels , on vient ajouter de la contrainte ... pour sortir de cet contrainte. Pas le choix que entraver la loi avec amende à la clef ...Autre exemple . Des frontaliers avec un station service, boulangerie, supermarché en face de chez eux. Verbalisés pour accès non autorisé au pays voisin .Dans les faits c'est impossibles. Que fais tu des services , techniques et de maintenance qui ne sont pas essentiel, mais au combien nécessaire . En cas d'incident ou pour l'entretien d'un chaine "logique".En bloquant le non essentiel ... on bloque les composants fonctionnels ... Des pneus, des frigos, des ordinateurs, des pièces de remplacement , des services d'entretiens et de réparations ...On le voit bien qu'enlever un élément d'un chaine est vraiment très compliquée . Un élément qui à la même utilité entre un pro et un particulier n'est essentiel pour mais pour l'autre si.Il faut se rendre compte qu'a un moment si l'on commence à ne pas avoir de service minimum le système ne tiens plus ... C'est de la logique pure.Il y a surtout de quoi se claquer la tête contre le mur et d'être révolté voir en colère .C'est déjà la merde pour bon nombre de personne. En ajoutant contrainte sur contrainte sans réel réflexion, certains vont exploser comme des cocottes minutes ... Merde ! Membre expert https://www.developpez.com 1 0 merci d'avoir confirmé que amazon peut continuer toutes ses activités. Expert éminent https://www.developpez.com 1 0 Amazon n'est pas un magasin. C'est un site de vente en ligne. Ma citation du dessus ne concerne que les établissement physiques, aucune mention n'est faite des activités en ligne. Il faudrait creuser pour savoir ce qui s'applique dans le cas d'Amazon, mais ça ne me choque pas qu'on fasse la distinction. Expert éminent https://www.developpez.com 2 1 Tu peux réinterpréter "première nécessité" à ta sauce, ça ne changera rien à l'interprétation générale. Quant à la liberté de commerce, il se trouve qu'il a été choisit de mettre une priorité plus grande sur la sécurisation des personnes, et donc sur la diminution des livreurs plutôt que sur son augmentation. C'est un choix. Ce n'est d'ailleurs pas la seule liberté remise en cause aujourd'hui, la liberté de circuler est la première impactée avec le confinement. C'est ce qu'une situation de crise permet au gouvernement. Expert éminent https://www.developpez.com Envoyé par stardeath Envoyé par si tu penses que le risque est différent si dans un même entrepôt/magasin on vend différents types de marchandises ...



De manière générale, tout doit s'arrêter pour préserver les gens. C'est l'objectif numéro 1. Le problème est que si on arrête absolument tout on aura plein de gens qui manqueront de quoi survivre. De là, on pose l'exception des "produits de première nécessité" pour éviter cela. La question qui survient est alors la suivante : si je vends des produits de première nécessité, je peux continuer mon activité, mais si je vends autre chose, est-ce que je peux poursuivre ça aussi tant qu'à faire ? La réponse est non, car toute exception supplémentaire implique des gens supplémentaires qui vont nécessairement entrer en contact avec d'autres pour faire le boulot. Plus on ajoutera d'exceptions, plus on prendra donc de risques car plus on autorisera de monde à poursuivre ces contacts et donc la propagation du virus. On n'autorise donc que ce qui est nécessaire.



Les autres exceptions, comme les besoins pro ou les exercices physiques, suivent le même raisonnement. Ce sont des exceptions dont on a jugé que les risque liés à leur interdiction sont plus important que les risques liés à leur autorisation, donc on les autorise.



S'il s'agissait non pas d'un virus biologique mais d'un virus informatique, les "gestes barrières" ne seraient pas la distanciation sociale de chaque individu mais les protections du SI, qui eux concernent tout le système de l'entreprise, pas juste certains produits. Dans ce cas, autoriser une entreprise à continuer son activité partiellement ou totalement ne change rien : soit elle est protégée et tout peut continuer, soit elle ne l'est pas et rien ne peut continuer tant qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires, ou on l'y autorise exceptionnellement parce qu'on ne peut s'en passer (première nécessité). C'est bien parce que dans notre cas le risque est proportionnel au nombre de produits que la limitation se fait à ce niveau, et non au niveau de l'activité complète. 0 0 Ce n'est pas une question de type de marchandise, mais de quantité de monde nécessaire pour faire tourner la boutique.De manière générale, tout doit s'arrêter pour préserver les gens. C'est l'objectif numéro 1. Le problème est que si on arrête absolument tout on aura plein de gens qui manqueront de quoi survivre. De là, on pose l'exception des "produits de première nécessité" pour éviter cela. La question qui survient est alors la suivante : si je vends des produits de première nécessité, je peux continuer mon activité, mais si je vends autre chose, est-ce que je peux poursuivre ça aussi tant qu'à faire ? La réponse est non, car toute exception supplémentaire implique des gens supplémentaires qui vont nécessairement entrer en contact avec d'autres pour faire le boulot. Plus on ajoutera d'exceptions, plus on prendra donc de risques car plus on autorisera de monde à poursuivre ces contacts et donc la propagation du virus. On n'autorise donc que ce qui est nécessaire.Les autres exceptions, comme les besoins pro ou les exercices physiques, suivent le même raisonnement. Ce sont des exceptions dont on a jugé que les risque liés à leur interdiction sont plus important que les risques liés à leur autorisation, donc on les autorise.S'il s'agissait non pas d'un virus biologique mais d'un virus informatique, les "gestes barrières" ne seraient pas la distanciation sociale de chaque individu mais les protections du SI, qui eux concernent tout le système de l'entreprise, pas juste certains produits. Dans ce cas, autoriser une entreprise à continuer son activité partiellement ou totalement ne change rien : soit elle est protégée et tout peut continuer, soit elle ne l'est pas et rien ne peut continuer tant qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires, ou on l'y autorise exceptionnellement parce qu'on ne peut s'en passer (première nécessité). C'est bien parce que dans notre cas le risque est proportionnel au nombre de produits que la limitation se fait à ce niveau, et non au niveau de l'activité complète. Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par Matthieu Vergne Envoyé par La question qui survient est alors la suivante : si je vends des produits de première nécessité, je peux continuer mon activité, mais si je vends autre chose, est-ce que je peux poursuivre ça aussi tant qu'à faire ? La réponse est ... 0 0 ... oui, puisque c'est exactement ce que les supermarchés font, à moins que les différents supermarchés qui font cela sont en infractions. Expert éminent https://www.developpez.com Envoyé par stardeath Envoyé par ... oui, puisque c'est exactement ce que les supermarchés font, à moins que les différents supermarchés qui font cela sont en infractions.

https://www.service-public.fr/partic...ualites/A13921

Restent ouverts :

les commerces présentant un caractère indispensable : les commerces alimentaires , pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ;

, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; ...

Les établissements qui suivent sont fermés :

...

Les magasins de vente et les centres commerciaux , sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

, sauf pour leurs ; ... Restent ouverts :Les établissements qui suivent sont fermés : 0 0 Ou ils ont pris les mesures nécessaires pour poursuivre toute leur activité, comme n'importe quelle autre entreprise. Mais de souvenir, en début de confinement, les magasins généralistes type hypermarchés n'étaient pas dans les exceptions, uniquement les magasins focalisés sur l'alimentaire. Au 24 mars, voilà ce qu'on avait :Donc tout ok pour l'alimentaire, mais le généraliste uniquement les parties minimisant l'exposition. Si tu ne fais pas de livraison ou à emporter, tu arrêtes tout. Membre émérite https://www.developpez.com Envoyé par Matthieu Vergne Envoyé par Tu peux réinterpréter "première nécessité" à ta sauce, ça ne changera rien à l'interprétation générale.



Essayes de vivre sans frigo ... Je ne pense pas que tu y arriveras ...



Tout dépend du cadre et de la situation. Ce que tu juge "de confort" pour ton voisin est peut être "essentiel" dans le contexte. C'est ce que j'appelle les biens et service "fonctionnels".



Le fonctionnel est a géométrie variable . Fonction du jugement , de l'autorité à l'instant T et du contexte ... Il y autant de situation différente que de jugement possible. C'est à dire une infinité.



Envoyé par Matthieu Vergne Envoyé par Quant à la liberté de commerce, il se trouve qu'il a été choisit de mettre une priorité plus grande sur la sécurisation des personnes, et donc sur la diminution des livreurs plutôt que sur son augmentation. C'est un choix. Ce n'est d'ailleurs pas la seule liberté remise en cause aujourd'hui, la liberté de circuler est la première impactée avec le confinement. C'est ce qu'une situation de crise permet au gouvernement.



---



Dans l'ordre si l'on se réfère à la pyramide des besoins :



Besoin d'accomplissement de soi > vivre normalement



Besoins d'estime (confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres) > la distanciation sociale



Besoins d'appartenance et d'amour (affection des autres) > la distanciation sociale



Besoins de sécurité (environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise) > fonctionnel (bien et service technique pour parer à tout incident)



Besoins physiologiques (respiration, faim, soif, sexualité, sommeil, élimination) > première nécessité



La non opérabilité des "Besoins de sécurité" impact les "Besoins physiologiques" . Essayes de vivre sans frigo, avec des WC bouchés ou une voiture avec des pneus en panne ... D'un point de vu stabilité ou sécurité de l'environnement ce n'est pas tenable. 0 0 C'est surtout une question de contexte, pas une question de point vu ... Un frigo est un bien de première nécessité pour un commerce alimentaire, mais pas pour un particulier ... C'est une commodité de confort.Essayes de vivre sans frigo ... Je ne pense pas que tu y arriveras ...Tout dépend du cadre et de la situation. Ce que tu juge "de confort" pour ton voisin est peut être "essentiel" dans le contexte. C'est ce que j'appelle les biens et service "fonctionnels".Le fonctionnel est a géométrie variable . Fonction du jugement , de l'autorité à l'instant T et du contexte ... Il y autant de situation différente que de jugement possible. C'est à dire une infinité.Forcement mettre en sécurité pour travailler est une priorité !---Dans l'ordre si l'on se réfère à la pyramide des besoins :Besoin d'accomplissement de soi > vivre normalementBesoins d'estime (confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres) > la distanciation socialeBesoins d'appartenance et d'amour (affection des autres) > la distanciation socialeBesoins de sécurité (environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise) > fonctionnel (bien et service technique pour parer à tout incident)Besoins physiologiques (respiration, faim, soif, sexualité, sommeil, élimination) > première nécessitéLa non opérabilité des "Besoins de sécurité" impact les "Besoins physiologiques" . Essayes de vivre sans frigo, avec des WC bouchés ou une voiture avec des pneus en panne ... D'un point de vu stabilité ou sécurité de l'environnement ce n'est pas tenable. Membre expert https://www.developpez.com est ce que les supermarchés ont arrêté de vendre ce qui n'était pas alimentaire?



si tu penses que le risque est différent si dans un même entrepôt/magasin on vend différents types de marchandises ...

quelqu'un a dit qu'on hésiterait pas à fermer un supermarché si il y a des risques, et c'est un peu ce que je reproche, si il y a des risques, ils sont là aussi même si tu vends des "produits essentiels". 0 1 peut être parce que ce sont des magasins différents?est ce que les supermarchés ont arrêté de vendre ce qui n'était pas alimentaire?si tu penses que le risque est différent si dans un même entrepôt/magasin on vend différents types de marchandises ...quelqu'un a dit qu'on hésiterait pas à fermer un supermarché si il y a des risques, et c'est un peu ce que je reproche, si il y a des risques, ils sont là aussi même si tu vends des "produits essentiels". Poster une réponse Signaler un problème

Technicien Support N1/N2 H/F ↳ Page Personnel - Ile de France - Gennevilliers (92230) Développeur informatique BackEnd (H/F) ↳ ABSYS - France - Thizy les bourgs Concepteur Intégrateur (H/F) ↳ Cogitis - Franche Comté - Lons-le-Saunier (39000) Voir plus d'offres