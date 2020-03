Les législateurs européens proposent un "Fair Repair Act" pour les mobiles et les ordinateurs portables, Qui obligerait les entreprises technologiques à repenser la conception de ces appareils 0PARTAGES 3 0 L’Europe va de l’avant dans la mise place d’une loi sur le Fair Repair Act pour mieux combattre l'obsolescence programmée de certains dispositifs électroniques. Comme attendu, la Commission européenne a rendu public son plan d’action pour l’économie circulaire le mercredi 11 mars. L’objectif du plan d’action étant justement d’accélérer la transition de l’UE vers une économie circulaire, de renforcer l’industrie de l’UE, de contribuera à la lutte contre le changement climatique et de préserver l’environnement naturel de l’UE.



Le nouveau plan d’action, qui a été soumis aux citoyens pour avis pendant 4 semaines en janvier, analysera le cycle de vie des produits et des matériaux afin de garantir une utilisation durable des ressources et de cibler les secteurs à forte intensité de ressources (par exemple, le textile, la construction, l’électronique et les matières plastiques). Il contribuera également à la stratégie industrielle de l’UE. Selon des documents relatifs au CEAC qui ont fuité plus tôt ce mois, les défenseurs du droit à la réparation en Europe souhaitaient que l'UE





Dans le cadre de son plan d'action pour l'économie circulaire qu'elle vient d'annoncer, la Commission européenne, l'organe qui rédige les lois de l'UE, déclare qu'elle va introduire une législation sur le droit de réparation équitable qui poussera les fabricants de produits électroniques à créer des produits qui durent plus longtemps, qui comprennent autant de matériaux recyclés que possible et qui sont plus faciles à réutiliser, à réparer et à recycler. Si le Parlement européen devait adopter une législation, il étendrait sa loi sur l'éco-conception aux téléphones, aux tablettes et aux ordinateurs, et obligerait probablement les entreprises technologiques à repenser complètement la conception de leurs produits.



Si une loi sur la réparation équitable pour les mobiles et les ordinateurs portables est adoptée par l’Union européenne, elle obligerait les fabricants de produits électroniques comme Apple, entre autres, à vendre des pièces de rechange aux consommateurs et à des ateliers de réparation indépendants. Elle obligerait ceux-ci à mettre à la disposition du public des informations faciles d'accès sur la réparabilité et la durabilité de leurs produits. Actuellement, la plupart des consommateurs doivent se tourner vers des sites Web comme iFixit pour trouver des informations sur la façon de réparer leurs appareils. « L'usage unique sera restreint, l'obsolescence prématurée sera combattue et la destruction des biens durables invendus sera interdite », a déclaré la Commission.



Prolonger la durée de vie des produits grâce à des mesures qui ciblent la conception et la production



Par ses propositions contenues dans le plan d'action pour l'économie circulaire, la Commission européenne souhaite restreindre les produits à usage unique, s'attaquer à l'"obsolescence prématurée" et interdire la destruction des biens durables invendus - afin de faire des produits durables la norme. En prolongeant la durée de vie des produits, grâce à des mesures qui ciblent la conception et la production pour encourager la réparation, la réutilisation et le recyclage, la Commission vise à réduire l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact environnemental de l'achat et de la vente. Ce plan vise à tenir la promesse de la Commission de faire passer l'Union à la neutralité carbone d'ici 2050.



Au début du mois de janvier, l’Union européenne a fait un pas en avant en adoptant des lois qui visent à réduire les impacts environnementaux des produits dits « Eco design ». Ces premières lois, qui doivent





Avec le plan d’action pour l’économie circulaire, qui étend le droit de réparer aux mobiles et aux ordinateurs portables, la Commission souhaite également fournir aux consommateurs européens des informations fiables sur la réparabilité et la durabilité des produits, afin de leur permettre de faire des choix plus écologiques. Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a déclaré mercredi dans un communiqué :



« Aujourd'hui, notre économie est encore essentiellement linéaire, avec seulement 12 % de matières et de ressources secondaires réintégrées dans l'économie ». Il a continué en disant que « De nombreux produits se décomposent trop facilement, ne peuvent être réutilisés, réparés ou recyclés, ou sont fabriqués pour un usage unique. Il existe un énorme potentiel à exploiter, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Avec le plan d'aujourd'hui, nous lançons une action visant à transformer la façon dont les produits sont fabriqués et à donner aux consommateurs les moyens de faire des choix durables dans leur propre intérêt et dans celui de l'environnement ».



L'électronique et les TIC, un domaine prioritaire pour la mise en œuvre d'un droit de réparer européen



Le plan de la Commission met l’accent sur l'électronique et les TIC comme domaine prioritaire pour la mise en œuvre d'un droit de réparer, grâce à l'extension prévue de la directive sur l'éco-conception - qui fixe actuellement des normes d'efficacité énergétique pour des appareils tels que les machines à laver. Son plan d'action propose de mettre en place une "initiative électronique circulaire" pour promouvoir l'allongement de la durée de vie des produits grâce à la réutilisation et à la réparabilité ainsi qu'à la "mise à niveau" des composants et des logiciels afin d'éviter leur obsolescence prématurée.



Le plan prévoit également de nouvelles mesures réglementaires concernant les chargeurs pour téléphones mobiles et autres appareils similaires. Un programme de reprise à l'échelle de l'UE visant à retourner ou à revendre les anciens téléphones portables, tablettes et chargeurs est envisagé. Ce plan fait partie du "Green Deal" européen, une initiative politique que l'UE a annoncée l'année dernière. Comme le Green New Deal préconisé par la députée Alexandria Ocasio-Cortez, le Green Deal européen a pour objectif de transformer l'économie du continent à la lumière de la crise climatique.



« Le modèle de croissance linéaire "prendre, faire, utiliser, jeter" a atteint ses limites », a déclaré Virginijus Sinkevičius, le commissaire à l'environnement, dans un communiqué. « Avec la croissance de la population et de la consommation mondiales, ce modèle linéaire nous rapproche de plus en plus d'une crise des ressources. La seule façon d'avancer est de découpler la croissance économique de l'extraction des ressources primaires et de leurs impacts environnementaux ». Il a également déclaré que l'UE ne pourra pas atteindre son objectif de zéro émission d'ici 2050 si elle n'applique pas les recommandations.





Toutefois, toute loi sur le droit de réparer adoptée par l'Union européenne est susceptible d'avoir un impact significatif en dehors de ses frontières, car elle affirme qu'elle « garantira » que les futurs accords commerciaux « reflètent les objectifs renforcés de l'économie circulaire ». Et cette nouvelle législation devrait se heurter à une forte résistance de la part des fabricants.



Dans une précédente tentative de l'UE pour s'attaquer au problème des déchets électroniques, les législateurs de l'Union européenne ont voté à une écrasante majorité, en janvier, en faveur d'une législation visant à pousser les fabricants d'appareils à adopter une norme commune pour les câbles de recharge. Mais avant le vote sur la norme de chargeur commun pour les smartphones,



Par une loi sur le droit le réparer, la Commission veut également « autonomiser les consommateurs et leur offrir des opportunités de réduction des coûts », d’après le rapport. Le Fair Repair Act est soutenu aux Etats-Unis par les associations de réparateurs indépendants et les consommateurs, et combattu par Apple qui fait réparer ses appareils que dans ces centres agréés.



« La valeur est perdue lorsque des produits entièrement ou partiellement fonctionnels sont mis au rebut parce qu'ils ne sont pas réparables, que la batterie ne peut être remplacée, que le logiciel n'est plus pris en charge ou que les matériaux incorporés dans les appareils ne sont pas récupérés », indique le rapport. « Environ deux Européens sur trois aimeraient continuer à utiliser leurs appareils numériques actuels plus longtemps, à condition que les performances ne soient pas affectées de manière significative ».



Un commentateur propose que le plan inclue surtout un "rigth to patch" pour les mobiles Android. Selon lui, c'est anormal que seulement deux ou trois ans après avoir acheté cher un mobile, le constructeur ne fournisse plus de patch de sécurité. Un autre s’inquiète pour la mise en œuvre de la nouvelle législation. « Sauf qu'on ne fabrique aucun appareil électronique d'usage courant en Europe, donc on fait appliquer la loi à qui ? », dit-il. Et vous, que pensez-vous du nouveau plan Fair Repair Act européen ?



