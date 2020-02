L'UE pourrait obliger les fabricants de smartphones, de tablettes et d'écouteurs sans fil à installer des batteries facilement remplaçables, Afin de réduire les déchets électroniques 15PARTAGES 9 0 Alors que les efforts sont en cours à l’Union européenne pour parvenir à un chargeur commun pour toutes les marques de smartphones, la Commission européenne serait en train de travailler sur une nouvelle proposition pour contraindre les fabricants de smartphones, de tablettes et d'écouteurs sans fil à utiliser des piles facilement remplaçables avec leurs appareils, a rapporté Business Insider en citant le journal néerlandais Het Financieele Dagblad. Cette nouvelle proposition de loi européenne obligerait Apple à fabriquer des iPhone avec des batteries amovibles, c'est-à-dire des batteries que l'utilisateur pourrait changer rapidement et facilement lorsque le téléphone est à court de jus.



Selon Het Financieele Dagblad, qui a obtenu une ébauche des plans de l'UE, la Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, est en train de rédiger une proposition pour forcer les vendeurs à le faire. Het Financieele Dagblad suggère que les fonctionnaires prévoient de soumettre officiellement leur proposition à des discussions publiques le mois prochain. Cette réforme, si elle est adoptée, représenterait un retour aux premiers jours des smartphones, où les propriétaires transportaient généralement une batterie de rechange chargée et se contentaient de retirer la couverture arrière et de remplacer la batterie lorsqu'elle était faible.





L'UE estime que le total des déchets électroniques produits sur son territoire en 2016 était de 12,3 millions de tonnes métriques, soit 16,6 kg en moyenne par habitant, d’après Business Insider. Le plan de l'UE d’imposer l’installation des batteries facilement remplaçable s'inscrit donc dans la dynamique de son objectif plus large de réduction ces déchets électroniques, c’est-à-dire les déchets générés par les appareils électroniques redondants et non recyclables. La loi s'appliquerait à tous les fabricants qui vendent des smartphones dans l'un des 27 pays de l'Union européenne – après le départ du Royaume-Uni de l’Union.



En effet, de nombreux smartphones comportent des compartiments de batterie scellés qui empêchent les utilisateurs de remplacer facilement leurs batteries. C'est le cas de tous les smartphones Samsung commercialisés depuis le Galaxy S6, par exemple. De plus, certains vendeurs de smartphones ne vendent pas les batteries de smartphones au grand public en tant que pièces détachées. Au lieu de cela, ils ne fournissent que des batteries de remplacement par le biais de services de réparation spécialisés. C'est le cas de nombreux iPhone d'Apple et smartphones de Samsung.



En tant que tels, de nombreux vendeurs peuvent être accusés de produire des déchets électroniques excessifs, car les utilisateurs sont tenus (ou du moins fortement incités) à acheter des téléphones de remplacement plutôt que des batteries de rechange. La nouvelle proposition pourrait régler ce problème. Toutefois, elle pourrait rencontrer l’opposition de certains fabricants de smartphones. En effet, la proposition de janvier, qui fait pression sur ces fabricants en faveur d'un chargeur de téléphone standardisé qui fonctionne sur toutes les marques de smartphones et tous les types d'appareils - une autre mesure visant à réduire les déchets électroniques –, a fait l’objet de rejet par le fabricant d’iPhone.



La proposition de l'UE obligerait Apple à fabriquer tous ses iPhone avec des batteries facilement remplaçables par l’utilisateur



Si la proposition est adoptée, les batteries scellées sur des iPhone, qui requièrent certaines connaissances pour pouvoir les remplacer, deviendront illégales dans les pays membres de l’Union européenne. Apple a, par ailleurs, déjà résisté à une proposition de l'UE pour une norme unique de connecteur standard pour charger les appareils. Cette proposition



« Nous pensons qu'une réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur intégré à tous les smartphones étouffe l'innovation au lieu de l'encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et à l'économie dans son ensemble », a fait valoir le géant de la technologie dans un communiqué. Il a en outre affirmé que l'introduction d'une méthode de recharge universelle générerait ses propres déchets. Pour Apple, la réglementation n'était pas nécessaire, car l'industrie est déjà en train de passer à l'USB-C via un connecteur ou un câble. « Nous espérons que la Commission (européenne) continuera de rechercher une solution qui ne restreint pas la capacité de l'industrie à innover », a déclaré Apple. Mais, sans surprise, l'UE a rejeté les affirmations d'Apple.



Depuis des années, l’Union européenne (UE) souhaite en finir avec la disparité de connecteurs de câbles de chargeurs fournis par les différents fournisseurs de téléphones portables. En plus de la volonté de réduction des déchets électronique, l’interopérabilité avec les téléphones portables de différentes marques des chargeurs permettra également aux utilisateurs de ne plus avoir à transporter plusieurs chargeurs s’ils possèdent des appareils de différentes marques.





Cependant, selon 9to5mac, site Web d’actualités et avis sur les produits et applications d’Apple, l'obligation de permettre aux consommateurs de remplacer rapidement et facilement les batteries poserait un problème plus important. Non seulement la conception sans couture des iPhone est incompatible avec un dos amovible par l'utilisateur, mais une couverture facilement amovible compromettrait l'étanchéité offerte par les iPhone d'aujourd'hui. En outre, cela impliquerait des compromis substantiels en matière de conception interne pour permettre d'atteindre la batterie sans perturber les autres composants. Cela rendrait inévitablement les smartphones d’Apple plus épais qu'ils ne le sont aujourd'hui.



Toutefois, ces informations selon lesquelles la Commission européenne travaillerait sur cette proposition ne sont pas encore confirmées. La demande de commentaires de Business Insider adressée à l’UE n’a pas encore reçu de réponse. Et même en supposant que cette proposition de loi soit finalement adoptée, et qu'elle oblige les fabricants à adopter l’installation des batteries facilement remplaçable par les fabricants, elle n'entrera pas en vigueur immédiatement. Les fabricants planifient parfois leurs nouveaux produits des années à l'avance, et il faudra donc leur accorder un délai de préavis approprié avant que la loi ne devienne contraignante. Ce délai sera mesuré en années, d’après 9to5mac.



Et compte tenu du délai d’entrée en vigueur, cette future loi n’est pas une chose dont Apple et les autres fabricants devraient s'inquiéter maintenant. Et, par ailleurs, compte tenu de l'impact potentiel sur la finesse des appareils et sur l'étanchéité à l'eau et à la poussière, il est probable qu'Apple ne sera pas le seul fabricant de smartphones à s'opposer à la loi si elle est effectivement proposée officiellement.



Selon un commentateur, qui dit avoir travaillé dans la vente de téléphones portables pendant 5 ans, « Bien que je sois pour le droit de réparer beaucoup des caractéristiques présentes dans les appareils d'aujourd'hui, la résistance à l'eau et à la poussière de l'ip68, la capacité massive de la batterie et les appareils ultraminces ne seraient pas possibles avec un appareil à batterie remplaçable par l'utilisateur ». Selon lui, on ne devait pas forcer les fabricants à créer des batteries remplaçables par l'utilisateur, mais de les obliger à créer un moyen de certifier et d'autoriser les ateliers de réparation à effectuer des réparations de haut niveau. En forçant les fabricants à avoir des batteries remplaçables par l'utilisateur, nous abandonnons beaucoup plus que ce que nous obtenons, pense-t-il. Et vous, qu’en pensez-vous ?



Sources : 9to5mac



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Êtes-vous d’accord que les smartphones soient équipés de batteries facilement amovibles ?

Seriez-vous prêt à accepter les compromis que cela implique ? Ou est-ce que la minceur, la conception sans couture et l'étanchéité sont plus importantes ?

Pensez-vous que la proposition de loi pourrait voir le jour dans les années à venir ?



