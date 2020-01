Apple a 6 mois pour décider s'il quitte le marché russe après la signature par Poutine d'un décret d'interdiction des ventes de smartphones Et ordinateurs livrés sans applis conçues par des locaux 0PARTAGES 4 0 Alors que le mois de novembre 2019 tirait à son terme, la Douma ou chambre basse du Parlement russe a adopté en troisième et dernière lecture un projet de loi qui impose l'installation obligatoire de logiciels conçus par des entreprises locales sur les appareils électroniques vendus en Russie.



Le projet de loi ne veut pas dire « plus d’applications conçues par des entreprises étrangères », mais que les applications conçues par des locaux doivent être proposées en même temps que celles d’entreprises étrangères. Téléphones intelligents, ordinateurs et téléviseurs connectés font partie des appareils que la note explicative adossée au projet de loi mentionne comme ceux sur lesquels les logiciels mis sur pied par des entreprises locales doivent être installés. Seuls les appareils qui n'exécutent pas un système d'exploitation complexe ou un logiciel personnalisé devraient échapper à la nouvelle mesure.



Le projet de loi vise à protéger les intérêts des entreprises russes de l'Internet et à réduire le nombre d'abus par les grandes entreprises étrangères du domaine des technologies de l'information. Il fournit aux entreprises nationales des mécanismes juridiques pour promouvoir leurs propres applications auprès des utilisateurs russes. Le projet de loi prévoit des sanctions et les fournisseurs d’équipements qui ne s’y conformeront pas seront passibles d'amendes allant jusqu'à 200 000 roubles (environ 3100 dollars) et d'une interdiction éventuelle à la suite d'infractions répétées.



Le texte est passé de projet à loi début décembre 2019 après promulgation par le président russe Vladimir Poutine. La loi entre en vigueur le 1er juillet 2020 en tant qu’amendement du texte relatif aux droits des consommateurs. Seulement, la future entrée en vigueur de la loi divise. En effet, l’une des craintes les plus formulées par les observateurs est celle liée à la surveillance de masse. Le gouvernement va publier une liste d’appareils concernés et d’applications fabriquées en Russie à préinstaller et ils y voient un moyen d’introduire des portes dérobées.



Apple et les autres géants américains du groupe des GAFAM disposent donc encore de 6 mois avant de décider s’ils installent (ou pas) les applications approuvées par le Kremlin sur leurs smartphones et ordinateurs. Le décret y relatif est clair : c’est la condition pour pouvoir écouler leurs produits en Russie.





Seulement, les derniers développements suggèrent que ces derniers devraient s’aligner. En effet, alors que Hong Kong connaissait des affrontements dangereux entre manifestants pro démocratie et la police



Le cas Apple n’est pas différent de celui de Google sur le terrain chinois. En effet, des rapports faisant état de ce que la firme de Mountain View prévoit de déployer une version censurée de son moteur de recherche en Chine (pour bloquer des sites Web ainsi que certains termes de recherche sur les droits de l'homme, la démocratie, la religion et les manifestations pacifiques) ont fait surface en août 2018. Selon des employés de l’entreprise, elle était toujours lancée sur son projet de moteur de recherche censuré pour la Chine au courant du premier trimestre 2019, ce, même si dans les sphères officielles on niait tout en bloc. Dans une publication parue à mi-parcours de l’année précédente, un représentant de l’entreprise a fait une sortie pour annoncer l’abandon du projet dénommé DragonFly.



