Trois sites dédiés à la pornographie font partie des 15 sites les plus visités au monde : PornHub à la septième place, XVideos à la huitième place et XNXX en treizième position. Deux de ces sites pour adultes sont français, ils appartiennent à un certain Stéphane Pacaud. Selon le site SimilarWeb, rien qu’en mai 2019, XVideos a reçu pas moins de 3,2 milliards de visites devant XNXX et Amazon qui étaient au coude à coude avec 2,5 milliards de visites.Mais les temps sont durs pour tous les géants d’Internet, qu’ils soient dans le secteur de la recherche en ligne, du monde des réseaux sociaux ou dans l’industrie du porno. De nombreux États, en Europe notamment, ont décidé d’agir afin d’empêcher les plateformes pour adultes de proliférer et, surtout, pour protéger les mineurs. En France aussi la question de l’identité numérique se pose : liberté et respect de la confidentialité sur Internet oui, mais il ne faut pas oublier que l’anonymat est une épée à double tranchant, car elle protège tous ceux qui répandent des contenus haineux et permet à de faux comptes de se multiplier pour propager toutes sortes de contenus illicites.La députée Agnès Thill vient de déposer un projet de loi visant à faire de la protection des mineurs contre la pornographie la « grande cause nationale 2020 ». Il faut rappeler que le choix des grandes causes nationales (en principe une chaque année) se fait à l’initiative exclusive du Premier ministre après un appel à candidatures public, et non selon le bon vouloir des élus. Cela voudrait-il dire pour autant que cette initiative réglementaire n’a aucune chance d’aboutir ?Lors du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, le président français Emmanuel Macron s’est exprimé à la tribune de l’UNESCO devant 400 jeunes et a déroulé son plan d’action pour la protection des enfants. Macron a clairement dénoncé l’exposition des enfants à des contenus pornographiques en ligne , 13 ans étant l’âge moyen de l’exposition à la pornographie en France. Le président français a estimé que les parents devraient veiller à ce que les enfants n’aient pas accès à ce type de contenus sur la toile en contrôlant davantage l’utilisation du numérique par leurs enfants.Il a également invité les acteurs du numérique à trouver des solutions robustes pour éviter que les enfants aient accès volontairement ou involontairement aux contenus pornographiques, précisant que si dans 6 mois aucune solution satisfaisante n’est trouvée, il mettra en œuvre sa propre solution en faisant voter un projet loi qui imposera aux opérateurs télécoms d’appliquer automatiquement le contrôle parental. Le président français a enfin assuré qu’il va s’attaquer à la responsabilité des sites web qui proposent des contenus pornographiques par l’entremise d’une nouvelle proposition de loi sur l’audiovisuel qui exigera de la part des sites Web la mise en place de dispositifs plus efficaces de vérification d’âge sur ces sites pornographiques.Le projet de la députée Agnès Thill pourrait malgré tout s’inviter rapidement au sein de l’Assemblée nationale, sachant que Matignon veut un système d’authentification numérique sécurisé permettant de valider la majorité de l’utilisateur sans l’identifier pour lutter contre l’accès des mineurs aux sites pornographiques Source : Assemblée nationale Que pensez-vous de la proposition de la députée Agnès Thill?