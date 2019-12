De gauche à droite : John Bruno, Gerard Williams III et Manu Gulati

Gérard Williams III, ancien responsable du design des Socs Apple destinés aux iPhone et iPad, a quitté la firme de Cupertino (2010–2019) en février dernier pour prendre les rênes de la startup américaine NuVia qui veut percer dans le marché des semi-conducteurs en proposant de nouveaux processeurs ciblant notamment les centres de données ainsi que des Socs innovants alliant haute performance et basse consommation.NuVia a été cofondée en février dernier par Gérard Williams III deux autres anciens employés d’Apple et de Google : Manu Gulati et John Bruno. Pour l’heure, l’entreprise n’a fourni que très peu de détails techniques concernant l’orientation de ses futurs projets, mais bon nombre d’ingénieurs hautement qualifiés que la startup a réussi à embaucher ont beaucoup d’expérience dans la conception de puces Arm. La nouvelle entreprise de GWIII a levé 53 millions de dollars auprès de sponsors de premier plan comme Dell ou le groupe d’investissement Capricorn le mois dernier. Selon Reuters, elle compte déjà une bonne soixantaine d’employés.Gérard Williams III a travaillé auparavant chez ARM et chez Texas Instruments avant de rejoindre la marque à la pomme pour lancer la première puce mobile 64 bits (l’A7) de l’entreprise. Chez Apple, il aura été tour à tour en charge du design des puces Arm, puis de la supervision et l’intégration des différents composants des Socs d’Apple jusqu’à la puce A12X des derniers iPad Pro. Gerard Williams III a déposé au total une soixantaine de brevets pour le compte de la firme de Cupertino.Accusant l’ancien responsable du design de ses puces de rupture de contrat et d’avoir planifié ou engagé des activités commerciales « compétitives ou directement liées aux activités ou aux produits d’Apple », violant ainsi ses conditions d’emploi, Apple a décidé de le poursuivre devant un tribunal californien. La firme de Tim Cook affirme par ailleurs que Williams III a clandestinement débuté sa nouvelle carrière de CEO chez Nuvia tout en travaillant pour Apple et le soupçonne d’avoir débauché d’anciens collègues.Cupertino assure que GWIII a créé sa startup dans l’espoir d’être approché, voire racheté, par Apple ensuite pour produire de futurs systèmes pour ses centres de données. Apple estime que Williams a utilisé son expérience au sein de l’entreprise pour « lancer une entreprise concurrente en tirant parti de la technologie sur laquelle il travaillait chez Apple » et demande maintenant des injonctions et des dommages-intérêts contre lui pour rupture de contrat et manquement à son obligation de loyauté.Face à ces accusations, Gérard Williams III soutient que l’entreprise de Tim Cook n’a aucun droit légal de l’attaquer en justice et que les clauses anticoncurrentielles de son contrat étaient contraires à la législature de l’État. Il allègue, par ailleurs, que le fabricant d’iPad suit ses SMS personnels ainsi que ceux d’autres personnes avec qui il s’est entretenu dans le cadre du projet NuVia sans avoir obtenu au préalable leur consentement, évoquant une « intrusion étonnante et alarmante dans la vie privée » et des pratiques illégales qui contrevient à la loi californienne. Williams et ses avocats affirment que le procès d’Apple constitue « un effort désespéré pour faire cesser l’embauche légale d’un ancien employé ». Les débats devraient se poursuivre le 21 janvier prochain.Source : CNBC, Défense de GWIII (PDF), Plainte d’Apple (PDF)Qu’en pensez-vous ?