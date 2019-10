En 2017 et 2018, Tesla a enfreint à plusieurs reprises le National Labor Relations Act des États-Unis, en menaçant des employés et en exerçant des représailles contre eux. C’est le verdict que vient de prononcer un juge de la Californie à l’encontre de Tesla dans le cadre d’une procédure judiciaire qui opposait le fabricant automobile au syndicat américain United Auto Workers. Le juge a également statué sur une pratique ayant cours chez Tesla et décrite par Elon Musk dans un tweet datant de mai 2018 - où le CEO de l’entreprise déclarait que l’adhésion à un syndicat signifiait renoncer aux options d’achat d’actions Tesla -, la considérant illégale.L’ordonnance du juge oblige Tesla à réintégrer l’un des plaignants, avec salaire rétroactif, un ancien employé militant syndical. Un autre employé prosyndical de l’entreprise technologique devrait voir sa note d’avertissement annulée. Musk doit par ailleurs être présent à une réunion à l’usine Tesla de Fremont, en Californie, au cours de laquelle lui ou un membre de la commission du travail va lire à haute voix un avis indiquant aux employés du groupe que Tesla a enfreint la loi.Cette décision pourrait constituer un avertissement pour l’ensemble de l’industrie technologique ou un élément déclencheur susceptible de motiver d’autres employés à réclamer davantage le respect de leurs droits au travail dans la Silicon Valley, même si cette dernière est historiquement réputée antisyndicale.Le fabricant américain de véhicules autonomes, qui a récemment annoncé que la version 10.0 de son système de pilotage automatique embarqué - baptisé Autopilot - a commencé à être déployée aux États-Unis sur les Tesla Model S, X et 3, pourrait faire appel de cette décision de justice, mais ne s’est pas encore manifesté.Source : BloombergQu’en pensez-vous ?