En avril 2026, Anthropic venait d'échouer dans sa tentative judiciaire visant à empêcher temporairement le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire et de la qualifier de « risque pour la chaîne d'approvisionnement ». Une cour d'appel fédérale de Washington, DC a rejeté la demande d'Anthropic, affirmant : « Dun côté, il y a un risque relativement limité de préjudice financier pour une seule entreprise privée. De lautre, il y a la gestion judiciaire de la manière dont, et par lintermédiaire de qui, le ministère de la Défense sassure de disposer de technologies dintelligence artificielle (IA) vitales pendant un conflit militaire en cours. Pour cette raison, nous rejetons la requête dAnthropic visant à obtenir un sursis en attendant lexamen au fond. » Cette décision intervenait après quun juge de la cour fédérale de San Francisco avait accordé, dans une affaire distincte mais liée, une injonction préliminaire à Anthropic interdisant à ladministration Trump dappliquer une interdiction dutilisation de son modèle Claude.
La Cour dappel des USA pour le circuit du district de Columbia a donné raison à ladministration Trump concernant linscription sur la liste noire de la société dIA Anthropic, autorisant ainsi le Pentagone à qualifier cette entreprise de « risque pour la chaîne dapprovisionnement ». Cette décision, rendue récemment à la majorité de 2 contre 1, a rejeté le recours dAnthropic contre cette désignation, estimant que le ministère de la Défense disposait de « preuves suffisantes » pour étayer sa conviction que lutilisation continue des modèles « Claude » dAnthropic par lagence ou ses sous-traitants représentait un risque pour la sécurité nationale.
Le collège de trois juges de Washington sest spécifiquement penché sur la question de savoir si le Pentagone et le secrétaire Pete Hegseth disposaient de lautorité légale, en vertu dune disposition de la loi fédérale sur la sécurité de la chaîne dapprovisionnement (Federal Acquisition Supply Chain Security Act, FASCA), pour déclarer Anthropic comme un risque pour la chaîne dapprovisionnement. « Le ministère craignait raisonnablement quAnthropic ne manipule la conception de Claude afin de lempêcher dexercer des fonctions de sécurité nationale que le ministère juge contractuellement autorisées et nécessaires », a écrit le juge dappel Gregory Kastas au nom de la majorité.
Anthropic a intenté un procès contre ladministration Trump en mars, contestant à la fois la désignation du Pentagone généralement réservée aux adversaires étrangers et la directive du président Trump ordonnant aux agences civiles de cesser dutiliser les produits dAnthropic après léchec des négociations sur les mesures de sécurité plus tôt cette année. Anthropic a demandé que sa technologie ne soit pas utilisée dans des armes létales entièrement autonomes ni pour la surveillance de masse des Américains, tandis que le Pentagone a insisté pour être autorisé à utiliser Claude dAnthropic pour « toutes les utilisations légales ».
« Étant donné quAnthropic était disposée et capable dimposer des restrictions contractuelles par le biais de lentraînement des modèles, le ministère craignait à juste titre quun système de défense critique sappuyant sur Claude puisse ne pas fonctionner comme le ministère laurait souhaité », a écrit Kastas. Kastas a souligné quAnthropic reconnaissait avoir mis en place certains garde-fous de sécurité capables dempêcher certaines utilisations des modèles.
La politique dutilisation de lentreprise stipule que ses modèles standard ne peuvent pas être utilisés pour des campagnes de désinformation, des cyberopérations malveillantes, la censure et la surveillance intérieure. Mais elle propose également des modèles « Claude Gov », qui émettent moins de refus lorsquils traitent des informations classifiées. « À plusieurs reprises, ces restrictions ont empêché Claude dexécuter des tâches demandées par des utilisateurs gouvernementaux », a poursuivi Kastas.
Kastas a fait référence à un incident révélé par le gouvernement, au cours duquel des membres du personnel des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont utilisé un modèle Claude disponible dans le commerce en 2025 et se sont heurtés au refus de certaines demandes. La cour a en outre estimé que les arguments constitutionnels dAnthropic, fondés sur les premier et cinquième amendements, étaient sans fondement.
« Son argument relatif au respect des garanties procédurales est rejeté car le ministère a rapidement informé lentreprise de son exclusion et des motifs justifiant celle-ci, puis lui a donné une possibilité équitable de contester cette exclusion », a écrit Kastas. « De même, le recours dAnthropic fondé sur le premier amendement est rejeté car le ministère a exclu Anthropic de sa chaîne dapprovisionnement en raison du refus de lentreprise daccepter une clause contractuelle que le ministère jugeait essentielle, et non en raison du soutien de lentreprise à un renforcement de la réglementation gouvernementale en matière de technologie dIA », a-t-il poursuivi.
La juge Neomi Rao sest ralliée à lavis majoritaire du juge Kastas, tandis que la juge Karen LeCraft Henderson a exprimé son désaccord, estimant que le gouvernement avait interprété la loi sur les risques liés à la chaîne dapprovisionnement de manière trop large. La décision rendue va à lencontre de celle prise le mois dernier par un juge fédéral californien, qui avait estimé que le gouvernement avait violé le Premier amendement en émettant cette alerte sur les risques liés à la chaîne dapprovisionnement.
Emil Michael, sous-secrétaire à la recherche et à lingénierie du Pentagone, qui a joué un rôle central dans les négociations avec Anthropic, sest réjoui de cette décision. « Le marteau de la justice a anéanti les arguments dAnthropic. Cette entreprise représente un risque pour la chaîne dapprovisionnement de la base industrielle de défense au service du ministère de la Guerre », a écrit Michael sur X. « Les combattants dormiront mieux en sachant quaucune entreprise privée nimposera ses opinions dans la chaîne de commandement. Le secrétaire Hegseth avait raison ! »
La juge fédérale Rita Lin a donné raison à Anthropic, estimant que ladministration Trump avait exercé des représailles contre le créateur de Claude pour son « activité protégée par la Constitution » et avait violé la clause relative au respect des procédures régulières du cinquième amendement. Ces décisions contradictoires pourraient déboucher sur un recours devant la Cour suprême à lavenir. Un porte-parole dAnthropic a déclaré que lentreprise « nétait pas daccord, avec tout le respect dû », avec la décision de la cour dappel. « Un autre tribunal fédéral a déjà jugé illégale la désignation parallèle du gouvernement », a-t-il ajouté. « Nous restons confiants dans notre position et envisageons toutes les options, y compris un nouveau recours. »
Ce mois-ci, selon un rapport de Bloomberg, les enquêteurs du Pentagone ont conclu que des renseignements erronés, des images obsolètes et une utilisation excessive du système d'IA « Maven » de Palantir avaient contribué à la frappe américaine ayant coûté la vie à 123 enfants dans une école de Minab, en Iran. Le document révélait que certains membres du personnel du Pentagone auraient su dès les premières heures que les USA étaient responsables. Le rapport évoquait notamment un délai de vérification très court pour le processus de validation des cibles, ainsi que des réductions d'effectifs au sein du personnel chargé de la protection des civils. Palantir a nié toute responsabilité, selon Bloomberg, en insistant sur le fait quil nexistait aucune preuve que son logiciel était en cause.
Source : Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia
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