Le Royaume-Uni envisage d'imposer l'étiquetage des contenus générés par l'IA afin de protéger les consommateurs contre la désinformation et les deepfakes, a déclaré le gouvernement

Le gouvernement britannique envisage de rendre obligatoire l'étiquetage des contenus générés par l'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de nouvelles mesures de lutte contre la désinformation et les deepfakes, a annoncé Liz Kendall, secrétaire d'État à la Technologie. Un groupe de travail dédié proposera des stratégies de mise en uvre et un rapport intermédiaire est attendu pour l'automne prochain. Des consultations parallèles porteront également sur les répliques numériques et les droits des créateurs. Cette initiative marque un revirement par rapport aux projets antérieurs du gouvernement visant à assouplir les règles en matière de droits d'auteur pour l'entraînement de l'IA.
Cette annonce intervient dans un contexte de méfiance croissante du public à l'égard des contenus numériques manipulés. Selon une étude menée par la société Jumio auprès de plus de 8 000 adultes au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Singapour et au Mexique, plus de 70 % des consommateurs craignent d'être dupés par des deepfakes. Aux États-Unis, 72 % des personnes interrogées estiment que ces technologies pourraient influencer les prochaines élections et 70 % déclarent être devenus plus sceptiques vis-à-vis des contenus qu'elles voient en ligne.
Cette défiance est renforcée par les limites actuelles de la capacité humaine à détecter ces contenus falsifiés. En 2023, des chercheurs de l'université de Londres ont montré que les humains ne parvenaient à identifier correctement que 73 % des discours générés par deepfake, que ce soit en anglais ou en mandarin. Cette étude, basée sur des tests menés auprès de 529 participants, révèle que même avec une formation préalable, les capacités de détection humaines n'augmentent que marginalement.
Elizabeth Louise Kendall est une femme politique britannique qui occupe le poste de secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie depuis 2025, après avoir été secrétaire d'État au Travail et aux Retraites de 2024 à 2025. Membre du Parti travailliste, elle est députée de Leicester West depuis 2010.
Le Royaume-Uni pourrait exiger que les contenus générés par l'IA soient étiquetés dans le cadre des mesures visant à protéger les consommateurs contre la désinformation et les deepfakes. La ministre chargée des Technologies, Liz Kendall, a déclaré qu'un groupe de travail proposerait la meilleure façon de procéder pour étiqueter ces contenus, tout en indiquant un revirement par rapport aux projets antérieurs qui prévoyaient une dérogation aux lois sur le droit d'auteur afin que ces uvres puissent être utilisées pour entraîner l'IA.
« Il peut être utile pour les consommateurs de savoir si un contenu a été créé à l'aide de l'IA », a déclaré Liz Kendall dans un communiqué. « Cela pourrait également contribuer à lutter contre la désinformation et les deepfakes préjudiciables. Nous allons mettre en place un groupe de travail chargé de présenter au gouvernement des propositions sur les meilleures pratiques en matière d'étiquetage des contenus générés par l'IA, et un rapport intermédiaire sera publié à l'automne. »
Il n'existe actuellement aucune obligation d'étiqueter les contenus générés par l'IA au Royaume-Uni, mais de nombreux services disposent déjà de technologies d'étiquetage et plusieurs pays ont mis en place leurs propres règles en la matière.
Liz Kendall a également indiqué qu'une consultation sur la manière de traiter les répliques numériques, c'est-à-dire lorsque l'image d'une personne est reproduite sans son autorisation, serait lancée cet été.
Une étude sur la manière dont les créateurs peuvent contrôler leurs uvres en ligne sera également publiée afin d'examiner si le gouvernement devrait intervenir, et un groupe de travail sera mis en place pour les créateurs indépendants.
Le gouvernement britannique avait précédemment proposé, comme option privilégiée, de créer une exemption au droit d'auteur pour l'entraînement des IA, afin que les entreprises technologiques n'aient pas besoin de licence pour utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur, et que les créateurs doivent expressément refuser cette utilisation pour empêcher que leurs uvres ne soient exploitées.
Entre-temps, Google a annoncé quil développait de nouveaux paramètres de recherche permettant aux sites web de désactiver spécifiquement ses fonctionnalités dIA générative, alors que le géant américain de la technologie cherchait à répondre aux préoccupations de lautorité britannique de la concurrence concernant sa position dominante dans le domaine des services de recherche.
Dans un communiqué publié le mercredi 18 mars dernier, lentreprise a également proposé un bouton « moins intrusif » dans les paramètres de lappareil de lutilisateur afin de faciliter le changement de moteur de recherche par défaut, plutôt que des fenêtres contextuelles fréquentes, qui, selon elle, agaceraient les utilisateurs.
En octobre dernier, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a attribué à Google le « statut d'acteur stratégique » dans le domaine des services de recherche, ce qui signifie que l'autorité de régulation peut intervenir pour garantir une concurrence effective dans ce secteur. Elle a ensuite lancé une consultation à ce sujet auprès de toutes les parties concernées.
Google, qui représente plus de 90 % des requêtes de recherche au Royaume-Uni, utilise le contenu collecté par son robot d'indexation pour développer ses résumés générés par l'IA et son mode IA, ainsi que des produits autonomes tels que son assistant IA Gemini.
Dans sa réponse à la consultation de la CMA, la News Media Association un organisme représentant les médias d'information nationaux et locaux du Royaume-Uni a souligné la nécessité de renforcer le traitement des plaintes et les exigences en matière de classement équitable.
« Les éditeurs doivent avoir l'assurance que le fait de refuser l'utilisation de l'IA n'entraînera pas, par ricochet, une baisse de leur visibilité dans les résultats de recherche généraux », a déclaré la News Media Association dans un communiqué publié mercredi sur le site web de la CMA.
Alors que le gouvernement britannique envisage de nouvelles mesures pour lutter contre la désinformation, les deepfakes constituent une menace croissante pour la sécurité des entreprises. Selon une étude d'ISMS.online de 2024, ces contenus manipulés par IA se classent au deuxième rang des incidents de sécurité les plus courants pour les entreprises britanniques, touchant près de 32 % d'entre elles.
L'étude indique que le scénario le plus probable pour les acteurs de la menace utilisant les deepfakes est la compromission par courrier électronique des entreprises. Les pirates utilisent la technologie de clonage vocal et vidéo alimentée par l'IA pour inciter les destinataires à effectuer des transferts de fonds. Des cas d'utilisation pour le vol d'informations ou de références, l'atteinte à la réputation et le contournement de l'authentification par reconnaissance faciale ou vocale sont également possibles.
Source : Liz Kendall, secrétaire d'État britannique à la Science, à l'Innovation et à la Technologie
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