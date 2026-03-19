Apple l'emporte dans l'affaire Appstore et peut retirer des applications « avec ou sans motif », selon le juge, qui rejette l'affaire intentée par l'application Musi contre Apple et sanctionne les avocats

La juge Eumi Lee vient tout juste d'accéder à la requête d'Apple visant à faire rejeter la plainte de l'application de playlists Musi. En 2024, le plaignant avait accusé le géant technologique d'avoir injustement retiré son application de l'App Store. « Sur la base de cette formulation, Apple avait le droit de cesser de proposer lapplication Musi sans motif si Apple en informait Musi », a écrit la juge. En outre, une violation présumée de la règle 11 sest produite car « il était sans fondement factuel [pour Musi et son avocat] dalléguer quApple avait admis que les preuves fournies par la NMPA concernant la violation de la propriété intellectuelle de Musi étaient fausses, ou quApple savait que ces preuves étaient fausses ». Sur cette base, le tribunal a rejeté les autres allégations de violation de la règle 11 et a traité cette seule infraction en ordonnant à l'équipe juridique de Musi de payer les frais liés au litige sur les sanctions.
L'App Store est une boutique d'applications développée et gérée par Apple, destinée aux applications mobiles et de bureau sur ses systèmes d'exploitation iOS, macOS et iPadOS. La boutique permet aux utilisateurs de parcourir et de télécharger des applications approuvées développées à l'aide du SDK iOS d'Apple. Les applications peuvent être téléchargées sur l'iPhone, l'iPod Touch ou l'iPad, et certaines peuvent être transférées vers la montre connectée Apple Watch ou les Apple TV de 4e génération ou plus récentes en tant qu'extensions d'applications iPhone.
Alors qu'Apple vante le rôle de l'App Store dans la création d'emplois dans l'« économie des applications » et affirme avoir versé plus de 320 milliards de dollars aux développeurs en 2023, l'App Store a également suscité des critiques de la part des développeurs et des autorités de régulation, qui lui reprochent d'exercer un monopole et jugent excessive la commission de 30 % prélevée par Apple sur les revenus de la boutique.
En 2020, la sous-commission antitrust de la Chambre américaine des représentants a publié dans un rapport qu'Apple jouit d'un pouvoir monopolistique dans la distribution d'applications sur les appareils iOS via l'App Store. Cest parce que l'App Store est la seule méthode de distribution des applications sur iOS, et qu'Apple n'autorise pas l'installation d'app stores non natifs sur ses appareils mobiles. Le rapport suggère que les plateformes dominantes ne devraient pas être autorisées à donner la priorité à leurs propres services afin d'offrir des conditions égales aux concurrents. Le rapport denquête affirme qu'Apple a profité de la manière dont les applications sont distribuées sur les appareils iOS pour réduire la concurrence avec ses services.
Malgré ces discours de monopole d'Apple sur l'Appstore, un juge fédéral a officiellement rejeté le procès pour rupture de contrat intenté contre Apple par l'application de playlists Musi. Cette décision semble confirmer le statut de monopole d'Apple, car elle donne raison au fait que la franchise peut retirer des applications de son Appstore « avec ou sans motif ».
La juge Eumi Lee vient tout juste d'accéder à la requête d'Apple visant à faire rejeter la plainte de l'application de playlists Musi. En 2024, le plaignant avait accusé le géant technologique d'avoir injustement retiré son application de l'App Store. Pour résumer, ce retrait faisait suite à une vague de critiques à l'encontre de Musi notamment de la part des majors et de la NMPA alors que l'entreprise gagnait en dynamisme commercial grâce à son « outil d'organisation des vidéos sur YouTube ».
Et selon la partie plaignante, le retrait de l'application violait les conditions d'utilisation d'Apple pour les développeurs et le principe implicite de bonne foi. Sans surprise, tout cela ne plaisait guère à Apple, qui a réfuté ces allégations et, après avoir fourni plus de 3 500 documents et vu Musi faire témoigner deux de ses employés « clés » au cours dune procédure de communication préalable complexe, a demandé des sanctions.
Sur le premier point, la juge Lee, en accueillant la requête dApple visant à obtenir un rejet définitif, a confirmé que les conditions pertinentes étaient « claires et explicites » quant à lautorisation donnée au défendeur de retirer des applications de lApp Store. « Sur la base de cette formulation, Apple avait le droit de cesser de proposer lapplication Musi sans motif si Apple en informait Musi », a écrit la juge. « La plainte allègue, et Musi ne le conteste pas, quApple a donné à Musi lavis requis. »
Quant à la violation présumée par Apple de lobligation de bonne foi et de loyauté, le tribunal a abordé plusieurs points avant de revenir sur les termes eux-mêmes. « Sur la base du libellé clair du DPLA [Developer Program License Agreement], Apple avait le droit explicite de retirer lapplication Musi de lApp Store à tout moment, avec ou sans motif », a écrit la juge Lee. « Le principe de bonne foi et de loyauté ne peut imposer à Apple une obligation qui contredise cette clause explicite. »
« Enfin, même si le principe implicite de bonne foi et de loyauté limitait les droits de résiliation dApple, ce qui nest pas le cas, Musi ne parvient toujours pas à alléguer de manière plausible quApple a agi de mauvaise foi. [ ] Quoi quil en soit, la plainte montre quApple subissait des pressions de la part de multiples plaintes émanant de lindustrie musicale », a poursuivi le tribunal.
Revenant sur les sanctions, le juge a également partiellement fait droit à la demande dApple, qualifiant laction de Musi de « loin dêtre un modèle de franchise » et estimant quelle repoussait « les limites dune défense vigoureuse ». Plus précisément, une violation présumée de la règle 11 sest produite car « il était sans fondement factuel [pour Musi et son avocat] dalléguer quApple avait admis que les preuves fournies par la NMPA concernant la violation de la propriété intellectuelle de Musi étaient fausses, ou quApple savait que ces preuves étaient fausses ».
Sur cette base, le tribunal a rejeté les autres allégations de violation de la règle 11 et a traité cette seule infraction en supprimant cinq mots de la plainte et en ordonnant à l'équipe juridique de Musi de payer les frais liés au litige sur les sanctions.
Cette affaire rappelle qu'Apple s'adopte à des pratiques critiquables. Un autre exemple, sa commission de 30 % sur les achats intégrés dans les applications iOS. Apple prend des mesures de représailles sévères contre tout développeur qui tente de contourner cette taxe. Epic Games a payé très cher sa tentative de contourner les frais de l'App Store et l'Union européenne a été rebutée par la réponse d'Apple aux nouvelles règles de la loi sur les marchés numériques (DMA). Beaucoup affirment que cette commission est trop élevée et ne garantit pas la survie des petits développeurs. Certains se posent également la question suivante : Apple pourrait-il survivre s'il devait verser 30 % de son chiffre d'affaires à un tiers ?
Source : Juge fédérale Eumi Lee
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