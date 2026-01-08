Jensen Huang, PDG de Nvidia, devrait payer environ 8 milliards $ sur sa fortune de 163,2 milliards $ au titre de l'impôt proposé sur les milliardaires, mais il déclare que cela lui convient parfaitement

Jensen Huang, PDG de Nvidia et milliardaire basé en Californie, déclare ne pas s'opposer à un projet d'impôt unique de 5 % sur les résidents ultra-riches de l'État, contrairement à ses autres homologues fortunés. Si elle est adoptée, la loi imposera un taux forfaitaire à plus de 250 milliardaires de l'État. Forbes estime la fortune nette de Huang à 163,2 milliards de dollars, ce qui signifie qu'il devrait payer environ 8,16 milliards de dollars en vertu du projet de loi.
Jensen Huang est un homme d'affaires, ingénieur électricien et philanthrope taïwanais et américain, fondateur, président et directeur général (PDG) de Nvidia, la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière. Sous la direction de Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de l'IA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025. En 2025, il a été nommé l'un des « architectes de l'IA » pour le titre de Personnalité de l'année du Time.
Huang, huitième fortune mondiale, s'en moque éperdument. « Nous avons choisi de vivre dans la Silicon Valley et quels que soient les impôts qu'ils souhaitent appliquer, qu'il en soit ainsi », a-t-il déclaré à Bloomberg Television. « Cela ne me pose aucun problème. Cela ne m'a jamais traversé l'esprit. » Forbes estime la fortune nette de Huang à 163,2 milliards de dollars, ce qui signifie qu'il devrait payer environ 8,16 milliards de dollars en vertu du projet de loi. En 2025, Nvidia a réalisé un chiffre d'affaires de 57 milliards de dollars, et Huang détient 3 % de la société, qui est entrée en bourse en 1999.
Le Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), le syndicat qui représente plus de 120 000 professionnels de santé en Californie, a proposé cette initiative référendaire. La mesure imposerait des actifs tels que les actions, les uvres d'art et la propriété intellectuelle mais pas les biens immobiliers ni la plupart des fonds de retraite , la majeure partie des recettes étant consacrée aux soins de santé. Selon le bureau du procureur général de Californie, cette mesure pourrait rapporter des dizaines de milliards de dollars sur plusieurs années.
Le capital-risqueur Chamath Palihapitiya estime que cette taxe pourrait aggraver le déficit budgétaire. « Des personnes que je connais, dont la fortune collective s'élève à 500 milliards de dollars, se sont précipitées hier pour quitter définitivement la Californie », a-t-il écrit sur X. « La fraude et les abus sont monnaie courante parmi les centaines de milliards de dollars de recettes que l'État perçoit déjà. »
Le cofondateur de Google, Larry Page, a pris les devants. Un rapport a révélé qu'il aurait déjà quitté l'État. Parmi les autres personnalités, citons Peter Thiel, le milliardaire capital-risqueur et cofondateur de PayPal, et Larry Ellison, le cofondateur et président exécutif d'Oracle qui a récemment acquis Paramount.
Les milliardaires de l'entourage de Trump ont également fait part de leurs inquiétudes. David Sacks, capital-risqueur basé à San Francisco et conseiller à la Maison Blanche, s'est exprimé sur X pour faire part de sa frustration. « Après avoir financé aveuglément la gauche pendant des années, la Silicon Valley réalise enfin quelle heure il est. L'heure du dîner. Et ils sont au menu », a-t-il écrit.
Même le dirigeant californien n'est pas tout à fait d'accord. Le gouverneur Gavin Newsom s'est opposé à ce projet, affirmant que l'État devait rester compétitif. « Nous sommes dans un environnement concurrentiel », a récemment déclaré Newsom. « Il faut être pragmatique à ce sujet. » Cependant, les partisans de la mesure affirment que les avertissements concernant la fuite des milliardaires hors de l'État sont exagérés et que cette taxe est un moyen équitable de contribuer à combler le déficit imminent du financement de Medicaid.
Le PDG de Nvidia a souvent fait des déclarations à contre courant. Par exemple, il a sévèrement réprimandé les cadres qui exhortaient les employés à réduire l'utilisation de l'IA, soulignant son intégration dans toutes les opérations. Il a assuré au personnel que l'adoption de l'IA n'entraînerait pas de pertes d'emplois, soulignant l'expansion et les embauches continues de NVIDIA. La croissance impressionnante du chiffre d'affaires et la domination du marché de l'entreprise soulignent son engagement à accélérer l'IA.
