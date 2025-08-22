4chan affirme qu'il ne paiera pas l'amende proposée par l'autorité britannique de régulation des médias dans le cadre de l'application de la loi sur la sécurité en ligne, 4chan n'aurait enfreint aucune loi.

Le site 4chan a annoncé qu'il refusera de payer les amendes quotidiennes liées à la sécurité en ligne. L'avocat représentant le forum en ligne 4chan affirme que son client ne paiera pas l'amende proposée par l'autorité britannique de régulation des médias dans le cadre de l'application de la loi sur la sécurité en ligne. « 4chan n'a enfreint aucune loi aux États-Unis. Mon client ne paiera aucune pénalité », a déclaré Byrne.
Au Royaume-Uni, les mesures d'Online Safety Bill, présentées comme nécessaires pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables, suscitent de vives inquiétudes parmi les défenseurs des libertés numériques et des droits humains. La loi sur la sécurité en ligne sera appliquée par lOfcom, le régulateur des télécommunications, qui pourra infliger des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre daffaires annuel ou 18 millions de livres, selon le montant le plus élevé, aux entreprises ou aux plateformes numériques qui ne respectent pas leurs obligations. Dans certains cas, les dirigeants des plateformes pourront même être poursuivis pénalement.
De même, aux États-Unis, la loi sur la sécurité des enfants en ligne (Kids Online Safety Act) est un projet de loi qui vise à imposer diverses restrictions et exigences aux plateformes technologiques utilisées par les adultes et les mineurs. Selon le Consumer Choice Center, cette loi est un cheval de Troie pour la censure numérique. La CCC avait ajouté que "l'effet réel sera de dégrader considérablement l'expérience de tous les utilisateurs tout en mettant en danger leurs informations personnelles sensibles".
Malgré ces différentes règlementations, le site 4chan a annoncé qu'il refusera de payer les amendes quotidiennes liées à la sécurité en ligne. L'avocat représentant le forum en ligne 4chan affirme que son client ne paiera pas l'amende proposée par l'autorité britannique de régulation des médias dans le cadre de l'application de la loi sur la sécurité en ligne. Selon Preston Byrne, associé gérant du cabinet d'avocats Byrne & Storm, l'Ofcom a provisoirement décidé d'imposer une amende de 20 000 livres sterling « assortie de pénalités journalières » tant que le site ne se conformera pas à sa demande.
« Les avis de l'Ofcom ne créent aucune obligation légale aux États-Unis », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il estimait que l'enquête de l'autorité de régulation s'inscrivait dans le cadre d'une « campagne illégale de harcèlement » à l'encontre des entreprises technologiques américaines. « 4chan n'a enfreint aucune loi aux États-Unis. Mon client ne paiera aucune pénalité », a déclaré Byrne.
L'Ofcom a ouvert une enquête sur 4chan afin de déterminer s'il respectait ses obligations en vertu de la loi britannique sur la sécurité en ligne. En août, il a déclaré avoir émis à l'encontre de 4chan un « avis provisoire de contravention » pour non-respect de deux demandes d'informations. L'Ofcom a déclaré que son enquête viserait à déterminer si le forum respectait la loi, notamment les exigences relatives à la protection de ses utilisateurs contre les contenus illégaux.
Au cours de ses 22 années d'existence, 4chan a souvent été au cur de controverses en ligne, notamment pour ses campagnes misogynes et ses théories du complot. Les utilisateurs sont anonymes, ce qui peut souvent conduire à la publication de contenus extrêmes.
Dans une déclaration publiée sur X, les cabinets d'avocats Byrne & Storm et Coleman Law ont déclaré que 4chan était une société américaine constituée aux États-Unis et donc protégée contre la loi britannique. « Les entreprises américaines ne renoncent pas à leurs droits garantis par le premier amendement parce qu'un fonctionnaire étranger leur envoie un e-mail », ont-ils écrit. « En vertu des principes établis du droit américain, les tribunaux américains n'appliqueront pas les amendes pénales ou les codes de censure étrangers. Si nécessaire, nous demanderons une réparation appropriée devant un tribunal fédéral américain afin de confirmer ces principes. »
Ils ont déclaré que les autorités américaines avaient été « informées » de leur réponse à l'enquête de l'Ofcom. La déclaration se termine par un appel à l'administration Trump pour qu'elle utilise tous les leviers diplomatiques et juridiques afin de protéger les entreprises américaines contre les « mandats de censure extraterritoriaux ». L'Ofcom a précédemment déclaré que la loi sur la sécurité en ligne exigeait uniquement que les services prennent des mesures pour protéger les utilisateurs basés au Royaume-Uni.
Certains politiciens américains, en particulier l'administration Trump, ses alliés et ses responsables, se sont opposés à ce qu'ils considèrent comme une réglementation excessive des entreprises technologiques américaines par le Royaume-Uni et l'UE. L'impact perçu de la loi sur la sécurité en ligne sur la liberté d'expression a été particulièrement préoccupant, mais d'autres lois ont également été source de désaccord.
Le 19 août, la directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a déclaré que le Royaume-Uni avait retiré sa demande controversée d'une « porte dérobée » dans le système de protection des données d'Apple, affirmant qu'elle avait travaillé avec le président et le vice-président pour convaincre le Royaume-Uni d'abandonner son projet. Deux jours plus tard, le président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, Andrew Ferguson, a averti les grandes entreprises technologiques qu'elles pourraient enfreindre la loi américaine si elles affaiblissaient les exigences en matière de confidentialité et de sécurité des données en se conformant à des lois internationales telles que la loi sur la sécurité en ligne.
« Les gouvernements étrangers qui cherchent à limiter la liberté d'expression ou à affaiblir la sécurité des données aux États-Unis pourraient compter sur le fait que les entreprises ont intérêt à simplifier leurs opérations et leurs mesures de conformité juridique en appliquant des politiques uniformes dans toutes les juridictions », a-t-il déclaré. Si 4chan parvient à contester avec succès l'amende devant les tribunaux américains, l'Ofcom pourrait avoir d'autres options.
« Il est difficile de faire respecter la loi à l'encontre d'un fournisseur offshore », a déclaré Emma Drake, associée chargée de la sécurité et de la confidentialité en ligne au cabinet d'avocats Bird and Bird. « L'Ofcom peut plutôt demander à un tribunal d'ordonner à d'autres services de perturber les activités d'un fournisseur au Royaume-Uni, par exemple en exigeant le retrait d'un service des résultats de recherche ou le blocage des paiements au Royaume-Uni. Si l'Ofcom estime que cela ne suffira pas à prévenir un préjudice important, il peut même demander que les FAI soient contraints de bloquer l'accès au Royaume-Uni. »
La loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) est entrée en vigueur le 25 juillet 2025. Elle vise entre autres à lutter contre l'exposition des enfants aux contenus préjudiciables en ligne. Cependant, les nouvelles règles suscitent de vives inquiétudes parmi les défenseurs des libertés numériques. Les Britanniques trouvent déjà des solutions pour contourner les systèmes de vérification de l'âge, notamment les VPN, dont certains ont signalé une hausse de 1 400 % des inscriptions à la suite de l'entrée en vigueur de la loi. Le gouvernement britannique examine la manière dont les VPN sont utilisés, ce qui fait planer la menace d'une interdiction.
Source : Preston Byrne, associé directeur du cabinet d'avocats Byrne & Storm
