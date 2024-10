Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et un investisseur connu pour ses rôles clés dans la société d'astronautique et de vol spatial SpaceX et la société automobile Tesla, Inc. Il est également propriétaire de X Corp, la société qui exploite la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter), et a participé à la fondation de la Boring Company, de xAI, de Neuralink et d'OpenAI. Elon Muqk est l'une des personnes les plus riches du monde ; en août 2024, Forbes estimait sa valeur nette à 247 milliards de dollars américains.Alcon Entertainment, la société qui a produit le film pour Warner Bros, a déposé une plainte pour violation des droits d'auteur le lundi 21 octobre 2024 en Californie. La plainte accuse le studio hollywoodien, Tesla et Elon Musk d'avoir utilisé l'intelligence artificielle (IA) pour générer une image ressemblant à des scènes de « Blade Runner 2049 », que Musk a présentée lors d'un événement de lancement du Cybercab de Tesla sur le terrain du studio Warner Bros. à Burbank. L'événement a eu lieu le 10 octobre, peu après qu'Alcon a déclaré avoir rejeté une demande de Warner Bros. Discovery d'utiliser une photo de production du film de science-fiction pour promouvoir le nouveau produit de Tesla.« Alcon a refusé toutes les autorisations et s'est catégoriquement opposé à ce que les défendeurs suggèrent une quelconque affiliation entre [“Blade Runner 2049”] et Tesla, Musk ou toute autre entreprise appartenant à Musk », peut-on lire dans la plainte de 52 pages.« Les défendeurs ont ensuite utilisé une fausse image apparemment générée par l'IA pour faire tout cela de toute façon ».La photo de production que Warner Bros. Discovery a demandé d'utiliser représente la star de « Blade Runner 2049 », Ryan Gosling, s'éloignant de la caméra dans un paysage dystopique désolé, réduit à des décombres et à de la terre rougeâtre. Ryan Gosling porte un trench-coat marron dans le rôle d'un chasseur de primes futuriste et s'approche de la ligne d'horizon d'une ville enveloppée d'un épais brouillard orangé.L'image du livestream de Cybercab montre un homme - dont la corpulence et la coupe de cheveux sont similaires à celles de Gosling - vêtu d'un trench-coat marron et debout sur de la terre rouge, surplombant l'horizon d'une ville enveloppée d'une épaisse brume orangée.Lors de la soirée de lancement du Cybercab, Elon Musk aurait également fait référence à « Blade Runner 2049 » en présentant le véhicule à un public mondial.Selon la plainte, Alcon a refusé la demande des défendeurs en partie parce qu'elle considère Elon Musk comme problématique.« Toute marque prudente envisageant un partenariat avec Tesla doit tenir compte du comportement massivement amplifié, hautement politisé, capricieux et arbitraire de Musk, qui vire parfois à l'incitation à la haine », peut-on lire dans le document.« Si, comme c'est le cas ici, une entreprise ou ses dirigeants ne sont pas d'accord avec les opinions politiques et sociales extrêmes d'Elon Musk, l'affiliation potentielle d'une marque à Tesla est encore plus problématique. »Elon Musk, qui vend depuis des années des véhicules autonomes dont les promesses n'ont pas été tenues, mise beaucoup sur le Cybercab. Bien que les ventes des voitures électriques de Tesla se soient effondrées au début de l'année 2024, l'entreprise a une capitalisation boursière de 800 milliards de dollars qui repose en grande partie sur l'espoir qu'elle sera capable de dépasser ses concurrents pour dominer le marché en plein essor des robots taxis. La question de savoir si Tesla est sur le point d'achever le développement de la technologie nécessaire à cette fin reste toutefois ouverte.« Ce n'est pas une coïncidence si le seul film hollywoodien dont Musk a parlé pour présenter son nouveau Cybercab entièrement autonome et piloté par l'IA était ['Blade Runner 2049'] », peut-on lire dans la plainte, « un film qui présente justement une voiture entièrement autonome, artificiellement intelligente et de conception remarquable tout au long de l'histoire. »Alcon demande un procès devant un jury et potentiellement des centaines de milliers de dollars de dommages et intérêts.Ce procès rappelle une affaire similaire qui s'est tenue en 2023 dans laquelle des artistes ont intenté une action en justice contre Midjourney et Stability AI pour violation de droit d'auteur . Dans le cadre de cette affaire, les plaignants ont affirmé que ces entreprises ont violé leurs droits d’auteur en utilisant leurs images, ainsi que celles de dizaines de milliers d’autres artistes, pour entraîner leurs générateurs d’images et produire des œuvres dérivées.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette action en justice initiée par Alcon Entertainment est justifiée et pertinente ?D'après vous, comment l'issue de ce procès pourrait-elle influencer la réglementation des contenus générés par l'IA dans la publicité et le divertissement ?Selon vous, les opinions et le comportement personnels d'Elon Musk devraient-ils influer sur les partenariats d'entreprise et les décisions de marque de Tesla, comme le suggère Alcon Entertainment dans son action en justice ?