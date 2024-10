La querelle de Mullenweg avec WP Engine prend différentes directions. Il a critiqué WP Engine pour ne pas consacrer suffisamment de temps et d'argent au développement de l'écosystème open-source de WordPress, affirmant que si vous donniez un dollar à la Fondation WordPress, « vous seriez un plus grand donateur que WP Engine ». Mullenweg a également évoqué la possibilité que WP Engine ait « piraté » le plug-in WooCommerce, propriété d'Automatic, afin de percevoir des commissions destinées à Automattic, ce que WP Engine a nié. D'après ces arguments, le combat semble porter sur ce qui est ou n'est pas approprié dans le monde du logiciel libre.Cette lutte a dégénéré en un procès, WP Engine accusant Mullenweg d'extorsion et d'abus de pouvoir, tandis qu'Automattic considère ces allégations comme infondées. Mullenweg a proposé un accord stipulant que WP Engine paie une redevance pour l'utilisation des marques WordPress et WooCommerce, mais cet accord est désormais caduc en raison du comportement de WP Engine. L'affaire soulève des préoccupations sur la séparation entre Automattic et WordPress.org, mettant en péril l'unité de la communauté open source, bien que Mullenweg semble prêt à prendre ce risque pour préserver l'intégrité de WordPress.WordPress est un système de gestion de contenu web. Il a été créé à l'origine comme outil de publication de blogs, mais il a évolué pour permettre la publication d'autres contenus web, y compris des sites web plus traditionnels, des listes de diffusion et des forums Internet, des galeries de médias, des sites d'adhésion, des systèmes de gestion de l'apprentissage et des boutiques en ligne. Disponible en tant que logiciel libre, WordPress est l'un des systèmes de gestion de contenu les plus populaires - il était utilisé par 43,1 % des 10 millions de sites web les plus importants en décembre 2023.WordPress est développé en PHP et utilise une base de données MySQL ou MariaDB. Il possède une architecture de plugins ainsi qu'un système de modèles, appelés « thèmes ». Pour fonctionner, WordPress doit être installé sur un serveur web, que ce soit via un service d'hébergement Internet ou sur un ordinateur exécutant le logiciel. Lancé le 27 mai 2003 par Matt Mullenweg et Mike Little, WordPress est désormais sous la propriété de la Fondation WordPress, qui gère également divers projets et marques associésAu cours des dernières semaines, Matt Mullenweg, cofondateur de WordPress, a clairement affirmé qu'il était responsable de l'avenir de la plateforme. À la tête de WordPress.com et d'Automattic, il possède également WordPress.org et dirige la fondation qui contrôle la marque WordPress. Bien que ces entités puissent sembler indépendantes, Mullenweg a brouillé leurs frontières en menant une lutte contre WP Engine, un service d'hébergement tiers, ce qui a des répercussions sur l'écosystème WordPress qui soutient près de la moitié du web.Pour lui, cela n'est pas problématique tant que cela profite à WordPress à long terme. Lors d'un entretien, il a affirmé : « WordPress.org m'appartient personnellement ». Bien que cette plateforme soit autonome et gratuite, elle ne joue pas un rôle neutre dans l'écosystème. Mullenweg a décidé de couper l'accès aux serveurs de WordPress.org pour ne pas soutenir une entreprise qui le menace légalement et utilise la marque WordPress.Mullenweg a critiqué WP Engine pour son manque d'investissement dans l'écosystème open-source de WordPress, allant jusqu'à dire qu'un dollar donné à la Fondation WordPress ferait de quelqu'un un plus grand donateur que WP Engine. Il a aussi suggéré que WP Engine aurait "piraté" le plug-in WooCommerce, ce que WP Engine conteste. Toutefois, Mullenweg a depuis recentré ses accusations sur l'atteinte à la marque WordPress par WP Engine.[Twett]

A post on Alignment at Automattic, and the 159 people who left today: https://t.co/UuBbfVGgfC — Matt Mullenweg (@photomatt) October 4, 2024