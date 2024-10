Depuis mai 2022, un litige oppose le géant de la technologie Apple au National Labor Relations Board, le conseil du travail américain. En mai 2024, Le National Labor Relations Board a confirmé une décision de justice selon laquelle Apple a enfreint les sections du National Labor Relations Act qui protègent les droits des employés à former et à soutenir une organisation syndicale. Apple aurait interrogé illégalement des employés de New York sur leur soutien à un syndicat et a interdit la distribution de tracts syndicaux dans la salle de pause du magasin.Cette fois, Apple a été accusé de favoriser un environnement de travail illégal et de violer les multiples efforts organisés par les employés pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail, selon le National Labor Relations Board. Selon la plainte déposée par le conseil du travail, Apple a forcé des employés dans tout le pays à signer des accords "" de non-divulgation et de non-concurrence. La plainte accuse également le géant de la technologie d'"" et de "" les droits des employés en vertu du droit du travail fédéral.Apple affirme avoir "" respecté les droits de ses employés à discuter des salaires, des horaires et des conditions de travail et a "" contesté les accusations formulées dans la plainte, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Si l'affaire n'est pas réglée par Apple, elle sera portée devant un juge administratif à partir de janvier. Le National Labor Relations Board des États-Unis souhaite qu'Apple annule les violations signalées sur le lieu de travail et informe le public de ses droits légaux.Ce n'est pas la première fois que l'entreprise est accusée de porter atteinte à ses travailleurs. En janvier 2023, le National Labor Relations Board a déclaré qu'Apple avait imposé à ses employés des actes qui les empêchaient de discuter de leurs revenus et de s'engager dans d'autres activités protégées. En outre, en juin, deux anciennes employées d'Apple ont déposé un recours collectif contre la société pour discrimination fondée sur le sexe. Elles ont accusé l'entreprise de payer les femmes nettement moins que les hommes pour le même travail.Apple fait actuellement l'objet de deux autres actions en justice de la part du National Labor Relations Board, qui affirme que la société a licencié un employé de son siège californien pour avoir prétendument critiqué les dirigeants et s'être illégalement immiscé dans une campagne syndicale dans un magasin de détail d'Atlanta.En contraste avec cette accusation, des rapports fin juillet 2024 révélaient Apple et le syndicat représentant ses employés du commerce de détail à Towson, dans le Maryland, ont conclu un accord syndical préliminaire. C'était la première fois que le géant de la technologie conclut un tel accord aux États-Unis. Le syndicat des Machinistes a indiqué que l'accord conclu prévoyait des aménagements d'horaires pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu'une augmentation de salaire de 10 % sur la durée du contrat de trois ans. Il prévoit également des mesures de protection de l'emploi, telles que des indemnités de licenciement pour les travailleurs licenciés et une limitation du nombre d'employés contractuels.: National Labor Relations Board des États-UnisPensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?