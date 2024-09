Le Tribunal suprême fédéral impose une amende journalière de 5 millions de reais à X pour non-respect d'une décision de justice.



Le juge Alexandre de Moraes a ordonné à Anatel de prendre des mesures immédiates pour réactiver le blocage de la plateforme.



Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a ordonné une amende journalière de 5 millions de reais à l'encontre de X Brasil Internet Ltda pour non-respect d'une décision de justice ayant suspendu les activités de la plateforme au Brésil.



La décision impose une responsabilité conjointe et solidaire à Starlink, qui sera subsidiairement responsable si X ne paie pas.



La décision a été rendue dans la pétition (PET) 12404, et le recouvrement est effectif à partir de ce jeudi (19/09/2024), date à laquelle l'avis de convocation des parties a été publié dans le Journal officiel. Le montant total de la dette sera calculé en fonction du nombre de jours de non-respect de la décision.



Le juge a également ordonné à l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) de prendre des mesures immédiates pour empêcher l'accès à la plateforme en bloquant les serveurs « Cloudflare, Fastly et EdgeUno CDN », ainsi que d'autres serveurs similaires, créés pour contourner la décision de justice qui a suspendu l'activité de l'ancien Twitter au Brésil.



Les mesures adoptées par l'agence de régulation doivent être communiquées à la STF dans les 24 heures. L'agence avait informé le STF de l'escroquerie mercredi (18/09). Le Tribunal suprême fédéral impose une amende journalière de 5 millions de reais à X pour non-respect d'une décision de justice.Le juge Alexandre de Moraes a ordonné à Anatel de prendre des mesures immédiates pour réactiver le blocage de la plateforme.Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a ordonné une amende journalière de 5 millions de reais à l'encontre de X Brasil Internet Ltda pour non-respect d'une décision de justice ayant suspendu les activités de la plateforme au Brésil.La décision impose une responsabilité conjointe et solidaire à Starlink, qui sera subsidiairement responsable si X ne paie pas.La décision a été rendue dans la pétition (PET) 12404, et le recouvrement est effectif à partir de ce jeudi (19/09/2024), date à laquelle l'avis de convocation des parties a été publié dans le Journal officiel. Le montant total de la dette sera calculé en fonction du nombre de jours de non-respect de la décision.Le juge a également ordonné à l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) de prendre des mesures immédiates pour empêcher l'accès à la plateforme en bloquant les serveurs « Cloudflare, Fastly et EdgeUno CDN », ainsi que d'autres serveurs similaires, créés pour contourner la décision de justice qui a suspendu l'activité de l'ancien Twitter au Brésil.Les mesures adoptées par l'agence de régulation doivent être communiquées à la STF dans les 24 heures. L'agence avait informé le STF de l'escroquerie mercredi (18/09).

Un rapport a en effet révélé que la plateforme de médias sociaux X a contourné le blocage ordonné par le Tribunal au Brésil. X aurait utilisé des services cloud offerts par des tiers, notamment la société de sécurité Cloudflare , ce qui a permis à certains utilisateurs brésiliens d'accéder à X par une route située en dehors du pays, même sans réseau privé virtuel (VPN)Les amendes imposées par la Cour suprême du Brésil s'élèvent à 5 millions de réals brésiliens, soit environ 920 000 dollars, par jour. Le Tribunal suprême fédéral a déclaré qu'il continuerait à imposer une « responsabilité conjointe » à Starlink, le service internet par satellite détenu et exploité par SpaceX, l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk.La suspension de X au Brésil a été initialement ordonnée par le président de la Cour suprême du pays, Alexandre de Moraes, à la fin du mois d'août, puis confirmée par un groupe de juges au début du mois de septembre. Le Tribunal a estimé que, sous la direction de M. Musk, X avait enfreint la législation brésilienne, qui impose aux entreprises de médias sociaux d'employer un représentant légal dans le pays et de supprimer les discours haineux et autres contenus jugés préjudiciables aux institutions démocratiques. Le Tribunal a également estimé que X n'avait pas suspendu des comptes prétendument engagés dans le doxxage de fonctionnaires fédéraux.X a récemment déménagé sur des serveurs hébergés par Cloudflare et semble utiliser des adresses de protocole internet dynamiques qui changent constamment, ce qui permet à de nombreux utilisateurs brésiliens d'accéder au site. Dans une configuration précédente, la société utilisait des adresses IP statiques et spécifiques au Brésil, qui étaient plus facilement bloquées par les fournisseurs d'accès à l'internet sur ordre des autorités de régulation.M. Musk, propriétaire de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, s'en est pris à M. de Moraes depuis des mois et a continué à le faire après la publication de l'ordonnance. Il a qualifié M. de Moraes de méchant, le comparant à Dark Vador et à Voldemort, le personnage d'Harry Potter. Il a également appelé à plusieurs reprises à la destitution de M. de Moraes.Le Brésil a précédemment retiré l'argent des amendes imposées à X sur les comptes de X et de Starlink auprès d'institutions financières du pays. Les nouvelles amendes entreront en vigueur le 19 septembre, le Tribunal calculant un total basé sur « le nombre de jours de non-respect » de ses précédentes ordonnances de suspension de X dans tout le pays.Alors que M. Musk se présente comme un absolutiste de la liberté d'expression, X a acquiescé à des demandes de suppression de profils et de messages dans des pays tels que l'Inde, la Turquie et la Hongrie.Elon Musk et X pourraient également être en train de se conformer aux ordonnances de suppression de comptes émises par le Brésil. Correio Braziliense, une publication brésilienne, a rapporté mercredi 18 septembre que X avait commencé à bloquer des comptes conformément aux ordres de suspension émis par la Cour suprême du pays.Parmi les comptes apparemment bloqués figurent ceux de certains influenceurs d'Internet qui feraient l'objet d'une enquête pour diffusion de fausses informations et promotion d'attaques contre les institutions démocratiques du Brésil.X a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de rétablir l'accès des utilisateurs brésiliens.« Lorsque X a été fermé au Brésil, notre infrastructure pour fournir un service à l'Amérique latine n'était plus accessible à notre équipe », a déclaré mercredi un porte-parole de l'entreprise. « Pour continuer à fournir un service optimal à nos utilisateurs, nous avons changé de fournisseur de réseau. Ce changement a entraîné une restauration involontaire et temporaire du service pour les utilisateurs brésiliens. Bien que nous nous attendions à ce que la plateforme soit de nouveau inaccessible au Brésil prochainement, nous continuons à travailler avec le gouvernement brésilien pour que le service soit rétabli très rapidement pour le peuple brésilien. »L'agence nationale des télécommunications du Brésil, Anatel, a reçu l'ordre de M. de Moraes d'empêcher l'accès à la plateforme en bloquant les serveurs de Cloudflare mais aussi ceux de Fastly et EdgeUno, ainsi que d'autres serveurs qui, selon le Tribunal, ont été « créés pour contourner » la suspension de X au Brésil.La déclaration de la Cour suprême du Brésil (STF) est présentée ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la mesure prise par la Cour suprême à l'encontre de X et Starlink pertinente et justifiée ?