Lors du DealBook Summit 2023, Elon Musk, le propriétaire de la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) avait réagi avec colère au départ de plusieurs grandes entreprises qui ont suspendu leurs campagnes publicitaires sur son site à cause du contenu antisémite qui y circule. Il avait déclaré lors d'une interview : "Malgré cela, Elon Musk avait aussi reconnu que le boycott des annonceurs risquait de tuer l'entreprise : "". Selon des analystes, la suspension des publicités représente un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions de dollars pour X. En octobre 2023, l'activité publicitaire de X était en passe de connaître une baisse de 54,4 % d'une année sur l'autre dans les dépenses publicitaires mondiales, de 2022 à 2023.Récemment, la plateforme X d'Elon Musk accuse les annonceurs de boycott illégal dans une nouvelle action en justice. La plateforme X a intenté un procès à une alliance publicitaire mondiale et à plusieurs grandes entreprises, dont Mars et CVS Health, les accusant d'avoir illégalement conspiré pour boycotter le site et de lui avoir fait perdre des revenus.X a déposé plainte devant un tribunal fédéral du Texas contre la Fédération mondiale des annonceurs, Unilever et la société danoise d'énergie renouvelable Orsted, en plus de Mars et CVS Health.Selon la plainte, les annonceurs, agissant par l'intermédiaire d'une initiative de la Fédération mondiale des annonceurs appelée Global Alliance for Responsible Media, ont collectivement retenu "" de X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Ils ont agi contre leurs propres intérêts économiques dans le cadre d'une conspiration contre la plateforme, en violation de la loi antitrust américaine.Dans un communiqué publié au sujet de cette action en justice, Linda Yaccarino, directrice générale de X, a déclaré que "".Les recettes publicitaires de X se sont effondrées pendant des mois après le rachat de la société par Musk en 2022. Les marques se sont méfiées des changements rapides initiés par Musk. Le groupe publicitaire a lancé l'initiative des médias responsables en 2019 pour "X a déclaré dans sa poursuite qu'elle a appliqué des normes de sécurité de la marque qui sont comparables à celles de ses concurrents et qui "" les mesures spécifiées par l'Alliance mondiale pour les médias responsables. L'action en justice indique que X est devenu un "" dans la vente de publicité numérique. X demande des dommages-intérêts non spécifiés et une ordonnance du tribunal contre toute tentative de conspiration visant à retenir des fonds publicitaires.Pensez-vous que cette plaine est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette affaire ?