Les sociétés de contenu pour adultes Pornhub, Stripchat et XVideos devront établir des rapports d'évaluation des risques et prendre des mesures pour faire face aux risques systémiques liés à leurs services afin de se conformer aux nouvelles règles de l'UE en matière de contenu en ligne, a déclaré la Commission européenne.Les trois sociétés ont été désignées comme très grandes plateformes en ligne en décembre dernier, en vertu de la loi sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), qui les oblige à faire davantage pour supprimer les contenus illégaux et préjudiciables sur leurs plateformes. Pornhub et Stripchat devront se conformer à ces obligations de la DSA, parmi les plus strictes, le 21 avril et XVideos le 23 avril, a indiqué l'exécutif européen.", a déclaré l'exécutif européen dans un communiqué.Les entreprises devront également respecter des obligations supplémentaires en matière de transparence, notamment en ce qui concerne les publicités et l'accès aux données pour les chercheurs. Les entreprises risquent des amendes allant jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial en cas de violation de la DSA.Pensez-vous que cette décision de la Commission européenne est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?