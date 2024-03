Ce jeudi 7 mars, la loi européenne sur les marchés numériques est entrée en vigueur, obligeant les grandes sociétés "gatekeepers" à jouer franc-jeu avec leurs petits rivaux.La loi a déjà déçu ceux qui espéraient que les entreprises de plateformes comme Apple réagiraient de bonne foi plutôt que de se conformer à ce qui a été qualifié de malveillant. La Free Software Foundation Europe a décidé que la réglementation ne devrait être que le début d'une réforme plus large.Les appareils numériques deviennent des outils de plus en plus importants dans les tâches quotidiennes, et nous sommes de plus en plus nombreux à les utiliser dans différents domaines de la vie. Cependant, en tant qu'utilisateurs finaux, nous perdons le contrôle de ces appareils - en particulier la possibilité d'exécuter des logiciels libres - en raison de pratiques déloyales de la part des fabricants d'appareils, des vendeurs et des plates-formes.La neutralité des appareils vise à rétablir le contrôle de l'utilisateur final sur les appareils en garantissant la liberté des logiciels dans les appareils, en protégeant les utilisateurs contre les verrouillages et en favorisant leur contrôle sur les données dans les appareils. Elle vise à permettre aux utilisateurs finaux d'exécuter les logiciels de leur choix et d'utiliser les services indépendamment du contrôle exercé par les fabricants de matériel, les vendeurs et les plateformes, connus sous le nom de "gatekeepers" (gardiens).Certains aspects de la neutralité des appareils sont imposés aux grandes entreprises technologiques par la loi sur les marchés numériques, une loi récente de l'UE qui entre en vigueur le 7 mars, afin de rétablir des niveaux de concurrence plus élevés sur les marchés numériques. La loi sur les marchés numériques s'appliquera donc à six "gatekeepers" : Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta et Microsoft.La FSFE a été impliquée dans le DMA tout au long du processus législatif et elle accueille favorablement son entrée en vigueur, qui rend plusieurs éléments de la neutralité des appareils juridiquement applicables. Cependant, bien que le DMA représente une étape très importante dans la responsabilisation des "gatekeepers" pour leurs perturbations et distorsions négatives sur les marchés numériques, la loi seule n'est pas suffisante pour promouvoir la neutralité des appareils dans la mesure nécessaire pour redonner à l'utilisateur final le contrôle de ses appareils.Dans un premier temps, l'application de la loi sur les marchés numériques sera difficile, car elle porte sur divers aspects des appareils, notamment la (non-)installation de logiciels, l'utilisation de magasins d'applications et de systèmes de paiement tiers, les obligations d'interopérabilité pour les systèmes d'exploitation et les applications de messagerie, ainsi qu'un certain degré de portabilité des données en temps réel. L'imposition d'obligations légales sur de tels éléments nécessitera des efforts considérables en matière d'application de la loi et un contrôle approprié des solutions techniques mises en œuvre par les "gatekeepers".En outre, comme dans le cas de la liberté des routeurs, où les opérateurs de réseaux créent divers obstacles pour que les utilisateurs finaux puissent exercer ce droit, les gatekeepers peuvent s'efforcer d'éviter de mettre en œuvre des solutions qui profiteront pleinement aux utilisateurs finaux, mais peuvent plutôt utiliser la loi de manière à entraver les droits des utilisateurs finaux liés à la neutralité des appareils. Par exemple, l'entreprise technologique Apple - l'un des gardiens - a déjà saisi la justice pour se soustraire aux obligations de la DMA et a décidé de mettre en œuvre une stratégie absurde contre les boutiques d'applications tierces qui aura un impact négatif sur la capacité d'alternatives telles que F-Droid à entrer dans les environnements iOS.Pour ces raisons, la FSFE collaborera avec la Commission européenne et d'autres régulateurs pour contrôler le respect du DMA, afin que celui-ci agisse comme un catalyseur de la neutralité des appareils plutôt que comme un obstacle supplémentaire.", déclare Lucas Lasota, responsable du programme juridique de la FSFE.Le RGPD est limité aux grandes entreprises technologiques. La loi ne s'applique qu'aux entreprises fournissant des services à au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs mensuels établis ou situés dans l'UE sur une base annuelle. Compte tenu des autres restrictions quantitatives, la loi ne protège la neutralité des appareils que contre une poignée de "gatekeepers". Des entreprises plus petites peuvent également adopter un comportement prédateur à l'encontre de la neutralité des appareils, ce qui a un impact négatif sur les droits des utilisateurs finaux. Cependant, elles ne sont pas couvertes par le DMA.C'est pourquoi la FSFE promeut la neutralité des dispositifs dans un contexte beaucoup plus large, afin d'inclure non seulement les grandes entreprises, mais aussi tout fabricant, vendeur ou plateforme d'appareils. La FSFE est convaincue que la liberté logicielle doit être la norme par défaut et que les utilisateurs finaux ne doivent pas être enfermés dans des carcans. Les entreprises technologiques ne doivent pas enfermer les utilisateurs dans des jardins clos qui limitent ce qu'ils peuvent faire avec leurs appareils.Parallèlement à son engagement auprès de la DMA, la FSFE lance un nouveau site web sur la neutralité des appareils afin de sensibiliser le public aux questions relatives à la neutralité des appareils. Ce site propose des informations approfondies sur la neutralité des appareils et les logiciels libres, du matériel promotionnel téléchargeable et des moyens de faire passer le message.Des degrés plus élevés d'ouverture et d'égalité dans les marchés numériques ne peuvent être atteints que lorsque les utilisateurs finaux peuvent jouir de la liberté logicielle avec leurs appareils. Le DMA est la première étape, et la FSFE continuera à travailler pour la neutralité des appareils dans différents domaines : surveiller la mise en œuvre du DMA, superviser la conformité, collaborer avec les régulateurs et les décideurs politiques, promouvoir la sensibilisation du public, et étendre l'agenda au-delà des gatekeepers. Pour cela, la FSFE compte sur votre soutien. Soyez actif et aidez l'organisation à vous donner les moyens de reprendre le contrôle de vos appareils.La Free Software Foundation EuropeQuel est votre avis sur le sujet ?