L'avocat de Singular Computing, fondée par Joseph Bates, un informaticien du Massachusetts, a déclaré aux jurés que Google avait copié la technologie de M. Bates après l'avoir rencontré à plusieurs reprises pour discuter de ses idées en vue de résoudre un problème central pour le développement de l'intelligence artificielle.L'avocat, Kerry Timbers, a déclaré qu'après que M. Bates eut partagé ses innovations en matière de traitement informatique avec Google entre 2010 et 2014, le géant de la technologie a copié, à son insu, sa technologie brevetée au lieu de l'exploiter sous licence pour développer ses propres puces d'aide à l'IA.Les innovations de M. Bates ont été intégrées dans les unités de traitement tensoriel de Google, utilisées pour soutenir les fonctions d'IA dans Google Search, Gmail, Google Translate et d'autres services de Google, a déclaré M. Kerry.Des courriels internes cités dans l'affaire montrent que Jeff Dean, l'actuel directeur scientifique de Google, a écrit à d'autres personnes pour leur expliquer que les idées de M. Bates pourraient être "" à ce que Google était en train de développer. Dans un courriel, un autre employé a déclaré qu'il était "".", a déclaré M. Timbers aux jurés dans son discours d'ouverture.L'avocat de Google, Robert Van Nest, a rétorqué que les employés de Google qui ont conçu les puces n'ont jamais rencontré M. Bates et qu'ils les ont conçues indépendamment des travailleurs qui les ont rencontrées.Il a qualifié M. Bates d'"" qui a échoué à plusieurs reprises à convaincre une myriade d'entreprises, dont Meta Platforms, Microsoft, Amazon.com Inc. et OpenAI, créateur de ChatGPT, d'utiliser sa technologie.M. Van Nest a déclaré que la technologie de M. Bates utilisait des mathématiques approximatives susceptibles de générer des calculs "". "", a déclaré M. Van Nest au jury.Avant le procès, Google avait déclaré que Singular avait demandé jusqu'à 7 milliards de dollars de dommages et intérêts pour avoir enfreint ses deux brevets. Lors du procès, M. Timbers a déclaré que Google devrait payer 1,67 milliard de dollars.Google a introduit ses unités de traitement en 2016 pour alimenter l'IA utilisée pour la reconnaissance vocale, la génération de contenu, la recommandation d'annonces et d'autres fonctions. Singular a déclaré que les versions 2 et 3 des unités, introduites en 2017 et 2018, violaient ses droits de brevet.Une cour d'appel américaine de Washington a également entendu des arguments sur l'invalidation des brevets de Singular dans une affaire distincte dont Google a fait appel auprès de l'Office américain des brevets et des marques.Source : Singular Computing, fondée par Joseph Bates, informaticien du MassachusettsQuel est votre avis sur le sujet ?