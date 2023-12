Si le Times et ses pairs ne peuvent pas contrôler l’utilisation de leur contenu, leur capacité à monétiser ce contenu sera compromise. Avec moins de revenus, les agences de presse auront moins de journalistes capables de consacrer du temps et des ressources à des reportages importants et approfondis, ce qui crée le risque que ces reportages ne soient pas racontés. Moins de journalisme sera produit et le coût pour la société sera énorme